Britse renstal zou de Spanjaard een contractverlenging ter waarde van liefst dertig miljoen euro per jaar willen aanbieden. Daarmee zou Sainz financieel op hetzelfde niveau komen als voormalig Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc.

Sainz ligt nog tot het einde van 2026 vast bij Williams, al bevat zijn huidige contract een optie voor 2027 en 2028. De 31-jarige coureur staat ondertussen volop in de belangstelling van andere teams. Williams wil echter voorkomen dat de Spanjaard na dit seizoen vertrekt en zou daarom met een zeer lucratief voorstel komen.

Williams trekt portemonnee open voor Sainz

Volgens Autosprint heeft Williams een contract ter waarde van dertig miljoen euro per jaar klaarliggen voor Sainz. Dat zou een enorme salarisverhoging betekenen voor de Spanjaard, die momenteel naar verluidt zo'n 9,8 miljoen euro per seizoen verdient bij de renstal uit Grove. Williams zou zijn salaris daarmee meer dan verdrievoudigen.

Met een jaarsalaris van dertig miljoen euro zou Sainz bovendien meer verdienen dan Fernando Alonso en George Russell. Alleen de absolute grootverdieners in de Formule 1 zouden dan nog boven hem staan. Williams lijkt daarmee duidelijk te willen maken hoeveel waarde de renstal hecht aan de ervaren coureur.

Sainz op hetzelfde niveau als Leclerc

Het opvallendste is dat het nieuwe contract Sainz op financieel gelijke hoogte zou brengen met Leclerc. De Monegask tekende eerder dit jaar een nieuwe deal bij Ferrari en verdient naar verluidt omgerekend zo'n 29,1 miljoen euro per jaar. Zijn contract bij de Scuderia loopt bovendien door tot en met 2030.

Voor Sainz is er ondertussen genoeg om over na te denken. Williams is in 2026 ver teruggevallen en staat momenteel slechts negende in het constructeurskampioenschap. De Spanjaard verzamelde zelf pas zes punten. Tegelijkertijd lonken er opties bij onder meer Alpine en Aston Martin, terwijl ook een eventuele overstap naar Red Bull in beeld kan komen als Max Verstappen vertrekt. Williams zal dan ook hopen dat het enorme salarisvoorstel Sainz kan overtuigen om langer in Grove te blijven.