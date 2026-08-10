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'Williams gaat diep voor Sainz: Ferrari-achtig aanbod ligt klaar'

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'Williams gaat diep voor Sainz: Ferrari-achtig aanbod ligt klaar'

Britse renstal zou de Spanjaard een contractverlenging ter waarde van liefst dertig miljoen euro per jaar willen aanbieden. Daarmee zou Sainz financieel op hetzelfde niveau komen als voormalig Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc.

Sainz ligt nog tot het einde van 2026 vast bij Williams, al bevat zijn huidige contract een optie voor 2027 en 2028. De 31-jarige coureur staat ondertussen volop in de belangstelling van andere teams. Williams wil echter voorkomen dat de Spanjaard na dit seizoen vertrekt en zou daarom met een zeer lucratief voorstel komen.

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Williams trekt portemonnee open voor Sainz

Volgens Autosprint heeft Williams een contract ter waarde van dertig miljoen euro per jaar klaarliggen voor Sainz. Dat zou een enorme salarisverhoging betekenen voor de Spanjaard, die momenteel naar verluidt zo'n 9,8 miljoen euro per seizoen verdient bij de renstal uit Grove. Williams zou zijn salaris daarmee meer dan verdrievoudigen.

Met een jaarsalaris van dertig miljoen euro zou Sainz bovendien meer verdienen dan Fernando Alonso en George Russell. Alleen de absolute grootverdieners in de Formule 1 zouden dan nog boven hem staan. Williams lijkt daarmee duidelijk te willen maken hoeveel waarde de renstal hecht aan de ervaren coureur.

Sainz op hetzelfde niveau als Leclerc

Het opvallendste is dat het nieuwe contract Sainz op financieel gelijke hoogte zou brengen met Leclerc. De Monegask tekende eerder dit jaar een nieuwe deal bij Ferrari en verdient naar verluidt omgerekend zo'n 29,1 miljoen euro per jaar. Zijn contract bij de Scuderia loopt bovendien door tot en met 2030.

Voor Sainz is er ondertussen genoeg om over na te denken. Williams is in 2026 ver teruggevallen en staat momenteel slechts negende in het constructeurskampioenschap. De Spanjaard verzamelde zelf pas zes punten. Tegelijkertijd lonken er opties bij onder meer Alpine en Aston Martin, terwijl ook een eventuele overstap naar Red Bull in beeld kan komen als Max Verstappen vertrekt. Williams zal dan ook hopen dat het enorme salarisvoorstel Sainz kan overtuigen om langer in Grove te blijven.

Larry Perkins

Posts: 67.023

[i] "Williams gaat diep voor Sainz: Ferrari-achtig aanbod ligt klaar." [/i]

Daar staat dus in dat als Hamilton komt hij kan oprotten...

  • 1
  • 10 aug 2026 - 18:24
F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Williams

Reacties (4)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.023

    "Williams gaat diep voor Sainz: Ferrari-achtig aanbod ligt klaar."

    Daar staat dus in dat als Hamilton komt hij kan oprotten...

    • + 1
    • 10 aug 2026 - 18:24
  • SennaDaSilva

    Posts: 4.203

    Sainz gaat als nog maar Audi. Daar zullen ze makkelijk het zelfde kunnen betalen, wilde ze hem al voordat hij koos voor Williams, en dat project heeft meer kans van slagen op kortere termijn.

    Audi is de weg terug naar de top voor Sainz, de top 4 teams zijn voorzien, tenzij er iets geks gebeurd daar.

    • + 0
    • 10 aug 2026 - 19:26
  • HarryLam

    Posts: 5.645

    Lijkt mij 1e klas nonsense.

    • + 0
    • 10 aug 2026 - 20:29
  • snailer

    Posts: 34.278

    Geen idee in hoeverre dit waar is. Maar persoonlijk vind ik de F1 salarissen nogal de pan uit rijzen. Niet dat ik het ze misgun.

    Ik vind dat er maar drie rijders, mogelijk ook Norris en dus 4, de hoge salarissen verdienen. Uiteraard zijn die 3 Alonso, Hamilton, Verstappen.

    • + 1
    • 10 aug 2026 - 21:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 242
  • Land Spanje
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, Spanje
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
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Team profiel

Williams
Williams
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