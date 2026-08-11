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McLaren vreesde voor interne oorlog na titelstrijd

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McLaren vreesde voor interne oorlog na titelstrijd

Het team van McLaren hield er serieus rekening mee dat de onderlinge band tussen Lando Norris en Oscar Piastri dit jaar slechter zou worden. Volgens teambaas Andrea Stella is het tegenovergestelde de waarheid geworden, en dat biedt perspectief voor de rest van het huidige seizoen.

McLaren-coureurs Norris en Piastri vochten vorig jaar een aantal felle duels met elkaar uit. Ze mochten met elkaar strijden, zolang ze zich maar hielden aan de 'Papaja Rules' van McLaren. Ze vochten samen met Max Verstappen om de wereldtitel, en het kookte meerdere keren over. De coureurs stonden lijnrecht tegenover elkaar, en ook dit jaar ontstond er weer frictie. Vlak voor de zomerstop vochten ze met elkaar om de zege in Hongarije, en dat resulteerde in wat gekibbel over de boordradio.i

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Waar hield McLaren rekening mee?

Norris werd vorig jaar wereldkampioen, waardoor zijn status ook is veranderd. McLaren-teambaas Andrea Stella is op de teamsite goudeerlijk over de naweeën van vorig jaar: "Het was zeker geen vanzelfsprekendheid dat na vorig jaar, toen ze tot aan de laatste race om de wereldtitel vochten, de harmonie die ze hadden opgebouwd intact zou blijven. Toch is dit niet veranderd, maar is de band tussen hen onderling en met het team juist nog sterker geworden."

Zorgen over Piastri

Bij McLaren maakten ze zich vooral zorgen over Piastri, die vorig jaar de titelstrijd verloor. Ook dit jaar heeft hij een achterstand op Norris, maar Stella is blij met de manier waarop hij zich gedraagt: "Hoewel de goede onderlinge samenwerking in zekere zin te verwachten was van Lando, aangezien hij vorig jaar wereldkampioen werd, was het allemaal niet zo voorspelbaar voor Oscar. Maar uiteindelijk heeft hij juist nog sterker op het team geleund om zijn ontwikkeling verder te versnellen. Zowel op als naast het circuit."

Hoe groot zijn de verschillen?

McLaren kan vooralsnog niet de degens kruisen met de concurrentie van Mercedes. Ze wisten ze wel te verslaan in Hongarije, maar zijn verder meestal het derde team. Norris staat momenteel op de vijfde plaats in het wereldkampioenschap met 128 punten, terwijl Piastri zevende staat met 92 punten.

Pietje Bell

Posts: 36.152

Hier is Uncle Lando recent te zien met de kinderen van zijn broer die zoals gebruikelijk
gelukkig op de boot op zee altijd een reddingsvest aan hebben.

https://pbs.twimg.com/media/HPcZFZ_XAAA8Mg6?format=jpg&name=small

Max schijnt dat niet zo belangrijk te vinden. Hij draagt er trouwens zelf ... [Lees verder]

  • 1
  • 11 aug 2026 - 16:07
F1 Nieuws Lando Norris Oscar Piastri Andrea Stella McLaren

Reacties (1)

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.533
  • Podiums 46
  • Grand Prix 162
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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