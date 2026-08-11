Het team van McLaren hield er serieus rekening mee dat de onderlinge band tussen Lando Norris en Oscar Piastri dit jaar slechter zou worden. Volgens teambaas Andrea Stella is het tegenovergestelde de waarheid geworden, en dat biedt perspectief voor de rest van het huidige seizoen.

McLaren-coureurs Norris en Piastri vochten vorig jaar een aantal felle duels met elkaar uit. Ze mochten met elkaar strijden, zolang ze zich maar hielden aan de 'Papaja Rules' van McLaren. Ze vochten samen met Max Verstappen om de wereldtitel, en het kookte meerdere keren over. De coureurs stonden lijnrecht tegenover elkaar, en ook dit jaar ontstond er weer frictie. Vlak voor de zomerstop vochten ze met elkaar om de zege in Hongarije, en dat resulteerde in wat gekibbel over de boordradio.i

Waar hield McLaren rekening mee?

Norris werd vorig jaar wereldkampioen, waardoor zijn status ook is veranderd. McLaren-teambaas Andrea Stella is op de teamsite goudeerlijk over de naweeën van vorig jaar: "Het was zeker geen vanzelfsprekendheid dat na vorig jaar, toen ze tot aan de laatste race om de wereldtitel vochten, de harmonie die ze hadden opgebouwd intact zou blijven. Toch is dit niet veranderd, maar is de band tussen hen onderling en met het team juist nog sterker geworden."

Zorgen over Piastri

Bij McLaren maakten ze zich vooral zorgen over Piastri, die vorig jaar de titelstrijd verloor. Ook dit jaar heeft hij een achterstand op Norris, maar Stella is blij met de manier waarop hij zich gedraagt: "Hoewel de goede onderlinge samenwerking in zekere zin te verwachten was van Lando, aangezien hij vorig jaar wereldkampioen werd, was het allemaal niet zo voorspelbaar voor Oscar. Maar uiteindelijk heeft hij juist nog sterker op het team geleund om zijn ontwikkeling verder te versnellen. Zowel op als naast het circuit."

Hoe groot zijn de verschillen?

McLaren kan vooralsnog niet de degens kruisen met de concurrentie van Mercedes. Ze wisten ze wel te verslaan in Hongarije, maar zijn verder meestal het derde team. Norris staat momenteel op de vijfde plaats in het wereldkampioenschap met 128 punten, terwijl Piastri zevende staat met 92 punten.