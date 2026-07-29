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'Vowles staat onder druk bij Williams'

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'Vowles staat onder druk bij Williams'

Volgens Ralf Schumacher staat de positie van teambaas James Vowles bij het team van Williams onder druk. Williams is bezig met een lastig seizoen met tegenvallende resultaten, en volgens Schumacher zouden de investeerders mogelijk hun geduld verliezen met Vowles en het team.

Het team van Williams begon vol goede moed aan het nieuwe Formule 1-seizoen. Vorig jaar kende het team uit Grove een sterk seizoen waarin Carlos Sainz twee keer op het podium stond, maar dit seizoen heeft Williams het zwaar. Ze hadden hun auto niet op tijd af voor de testweek in Barcelona, en staan bij het ingaan van de zomerstop slechts op de negende plaats in het constructeurskampioenschap. Sainz en zijn teamgenoot Alexander Albon hebben tot nu toe elf WK-punten bij elkaar gereden.

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Hoe is de sfeer bij Williams?

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher maakt zich zorgen over de situatie bij Williams. In de podcast Backstage Boxengasse spreekt hij zich uit over de zaak: "Het begint spannend te worden daar. Je kon de stemming gewoon zien omslaan. Albon is er helemaal kapot van, en Sainz is ook niet bepaald positief."

Blijft Vowles bij Williams?

Schumacher wijst ook naar de rol van teambaas Vowles: "Ze lopen allemaal met gebogen hoofd door de paddock. De teambaas zegt sorry tegen de coureurs en dan zegt hij dat de ronde best wel oké was voor zo'n slechte auto. We zijn allemaal dol op James Vowles. Daar bestaat geen twijfel over, en ik zou het hem graag voor elkaar zien krijgen."

Of Vowles die kans gaat krijgen van de grote bazen van Williams, durft Schumacher niet te zeggen. Hij hoopt dat Vowles niets hoeft om te keren, en hij maakt zich een beetje zorgen: "Ik denk dat er echt heel snel iets moet gebeuren, maar het geduld van de investeerders begint nu op te raken, want ik vrees dat de zaken allemaal alleen maar achteruitgaan."

Kampsie

Posts: 1.712

Volgens Ralf Schumacher.... Verder kwam ik niet.

  • 3
  • 29 jul 2026 - 18:23
F1 Nieuws Ralf Schumacher James Vowles Williams

Reacties (12)

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  • Kampsie

    Posts: 1.712

    Volgens Ralf Schumacher.... Verder kwam ik niet.

    • + 3
    • 29 jul 2026 - 18:23
    • Larry Perkins

      Posts: 66.733

      Alsjeblieft!

      "... staat de positie van teambaas James Vowles bij het team van Williams onder druk. Williams is bezig met een lastig seizoen met tegenvallende resultaten, en volgens Schumacher zouden de investeerders mogelijk hun geduld verliezen met Vowles en het team."

      Daaronder gaat de tekst nog verder maar nou heb je de kern van het verhaal wel gehad, niet dat het boeit wat Ralf roeptoetert...

      • + 1
      • 29 jul 2026 - 20:52
    • Kampsie

      Posts: 1.712

      Ik wist dat jij dit ging doen, Larry

      • + 1
      • 29 jul 2026 - 21:07
    • Larry Perkins

      Posts: 66.733

      Maar niet als eerste @Kampsie, want dat was ik (ook) dit keer...

      (nou wist je vast weer dat ik zo zou reageren)

      • + 2
      • 29 jul 2026 - 21:18
  • Williams_F1

    Posts: 1.510

    Sfeer is prima bij mij hoor.

    • + 0
    • 29 jul 2026 - 19:53
    • Larry Perkins

      Posts: 66.733

      En er zijn ook nooit bommen op Bagdad gevallen...

      Volgens de voormalige Iraakse minister van Informatie, Mohammed Saïd al-Sahaf (bijnamen: "Bagdad Bob" en "Comical Ali")

      • + 0
      • 29 jul 2026 - 20:58
  • shakedown

    Posts: 1.926

    Eeehmm Vowels komt binnen bij een team wat helemaal op zijn gat ligt. Hij moet helemaal bij 0 beginnen. Dat duurt gewoon 5 jaar minimaal. (Voorraad beheer in een Excel sheet???) Geld is er inmiddels meer dan 5 jaar geleden, processen en procedures moeten opgezet worden, nageleefd worden en verbeterd worden. Dat kost tijd. Zeker als je met werknemers te maken hebt die gewend zijn om totaal niets te maken te hebben. En alles in word, Excel of paint te doen (bij wijze van spreken)

    Sainz en Albon moeten zelf even goed in de spiegel kijken en bedenken waar ze ingestapt zijn. Ze wisten dat dit een project is van heel veel jaren. Dat er heeeeel misschien ergens eens een keer een succesje te halen valt met geluk.

    Williams is er nog. En ze boeken vooruitgang. Niet snel als ze hopen, maar door de aanpak van Vowles duurt het gewoon een paar jaar eerder de vruchten beginnen de groeien. Het rijp worden om te plukken duurst nog langer. Dat ziet en weet iedereen.

    • + 1
    • 29 jul 2026 - 20:19
    • HarryLam

      Posts: 5.623

      Vowles had toch wel moeten weten dat je niet ver komt met een auto die 10 kg of zo te zwaar is.

      • + 0
      • 29 jul 2026 - 20:29
    • shakedown

      Posts: 1.926

      Red bull was ook te zwaar, McLaren was te zwaar, Mercedes was iets te zwaar. Alleen de Ferrari zat bij aanvang onder gewicht dacht ik...

      • + 1
      • 29 jul 2026 - 20:34
  • schwantz34

    Posts: 42.538

    In Baku komt Williams met een B-spec (net als AM afgelopen weekend), maar als dat ook geen forse verbetering blijkt te zijn dan kon het James maar zo eens de kop kosten.

    • + 1
    • 29 jul 2026 - 20:20
    • Larry Perkins

      Posts: 66.733

      "This was James..."

      • + 0
      • 29 jul 2026 - 21:10
    • Larry Perkins

      Posts: 66.733

      Het kon James maar zo eens de kop kosten.

      James: "Als ik er maar niet de rotkop van George voor terugkrijg..."




      * kop = hoofd
      ** rotkop = rothoofd

      • + 1
      • 29 jul 2026 - 21:14

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Red Bull Racing
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Bahrein
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Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
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Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

DE Ralf Schumacher -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Duitsland
  • Geb. datum 30 jun 1975 (51)
  • Geb. plaats Hurth, West Germany, Duitsland
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,78 m
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Team profiel

Williams
Williams
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