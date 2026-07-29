Volgens Ralf Schumacher staat de positie van teambaas James Vowles bij het team van Williams onder druk. Williams is bezig met een lastig seizoen met tegenvallende resultaten, en volgens Schumacher zouden de investeerders mogelijk hun geduld verliezen met Vowles en het team.

Het team van Williams begon vol goede moed aan het nieuwe Formule 1-seizoen. Vorig jaar kende het team uit Grove een sterk seizoen waarin Carlos Sainz twee keer op het podium stond, maar dit seizoen heeft Williams het zwaar. Ze hadden hun auto niet op tijd af voor de testweek in Barcelona, en staan bij het ingaan van de zomerstop slechts op de negende plaats in het constructeurskampioenschap. Sainz en zijn teamgenoot Alexander Albon hebben tot nu toe elf WK-punten bij elkaar gereden.

Hoe is de sfeer bij Williams?

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher maakt zich zorgen over de situatie bij Williams. In de podcast Backstage Boxengasse spreekt hij zich uit over de zaak: "Het begint spannend te worden daar. Je kon de stemming gewoon zien omslaan. Albon is er helemaal kapot van, en Sainz is ook niet bepaald positief."

Blijft Vowles bij Williams?

Schumacher wijst ook naar de rol van teambaas Vowles: "Ze lopen allemaal met gebogen hoofd door de paddock. De teambaas zegt sorry tegen de coureurs en dan zegt hij dat de ronde best wel oké was voor zo'n slechte auto. We zijn allemaal dol op James Vowles. Daar bestaat geen twijfel over, en ik zou het hem graag voor elkaar zien krijgen."

Of Vowles die kans gaat krijgen van de grote bazen van Williams, durft Schumacher niet te zeggen. Hij hoopt dat Vowles niets hoeft om te keren, en hij maakt zich een beetje zorgen: "Ik denk dat er echt heel snel iets moet gebeuren, maar het geduld van de investeerders begint nu op te raken, want ik vrees dat de zaken allemaal alleen maar achteruitgaan."