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Williams-teambaas verklapt plotseling nieuwe F1-regels

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Williams-teambaas verklapt plotseling nieuwe F1-regels

Williams-teambaas James Vowles heeft per ongeluk een regelwijziging in de Formule 1 aangekondigd. De Britse teambaas legde geduldig uit dat de FIA een aantal zaken heeft veranderd voor volgend jaar, maar kwam er daarna pas achter dat dit nog niet met de buitenwereld was gecommuniceerd.

Het was al eventjes bekend dat er voor volgend jaar een aantal zaken gaan veranderen. De nieuwe motorregels van dit jaar hebben voor de nodige frustratie gezorgd bij de teams en de coureurs, en dat heeft er nu toe geleid dat de FIA de regels gaat aanpassen. In de afgelopen dagen gingen er ook geruchten rond over een mogelijke aanpassing aan het aerodynamische reglement, maar daar was niets over gedeeld met de rest van de wereld.

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Wat verklapt Vowles?

Williams-teambaas James Vowles praatte echter zijn mond voorbij tijdens de vrijdag op het circuit van Spa-Francorchamps. In gesprek met Sky Sports praatte hij zijn mond weer voorbij: "De regels veranderen volgend jaar op aerodynamisch gebied wel degelijk. De wijzigingen zijn best groot. Er zijn aanpassingen rondom de bib van de achtervleugel en bepaalde delen van de vloer. Het gevolg daarvan is dat we minder onderdelen kunnen meenemen naar volgend jaar dan iedereen in deze situatie eigenlijk zou willen. Maar het is een goede reden."

De vraag is of deze veranderingen voor Vowles ook als een verrassing kwamen: "Nee, dat was het niet. Ik denk dat het qua richting de juiste kant op gaat. Ik ben het eens met wat de sport aan het doen is. het zal eerlijk gezegd een klein beetje helpen om een betere show te kunnen creëren. Maar het gaat hand in hand met de motorregels waar we nu ook mee bezig zijn."

Enorme verbazing

Deze uitspraken zorgen voor verbazing bij Sky-commentator David Croft, die aan Vowles uitlegt dat de rest van de wereld dit nog niet wist: "Echt waar? Oké... Misschien heb ik dan iets gezegd wat niet publiek bekend had mogen zijn. Kijk, er zijn gewoon elementen waarbij we simpelweg het beste product willen, zowel in de kwalificatie als in de race.

NicoS

Posts: 21.005

De enige weg om f1 weer gezond te maken is afstappen van deze achterlijke motoren, en weer motoren gebruiken die wel functioneren.
Geen enkele raceklasse die met deze problemen zit, behalve de “koningsklasse” van de autosport. Hoe diep kun je zinken als sport die zo populair is……

  • 7
  • 18 jul 2026 - 11:05
F1 Nieuws James Vowles Williams GP België 2026

Reacties (4)

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  • NicoS

    Posts: 21.005

    De enige weg om f1 weer gezond te maken is afstappen van deze achterlijke motoren, en weer motoren gebruiken die wel functioneren.
    Geen enkele raceklasse die met deze problemen zit, behalve de “koningsklasse” van de autosport. Hoe diep kun je zinken als sport die zo populair is……

    • + 7
    • 18 jul 2026 - 11:05
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.739

      Juist door die populariteit is deze formule er doorheen gedrukt.
      Er spelen belangen mee die wij normaal gesproken niet te weten komen, maar die wel degelijk meespelen.

      De hoge heren willen vriendjes zijn met iedereen en laten daarmee hun oren afhangen.

      En kom maar niet met kritiek....daar kunnen ze niet tegen.

      • + 3
      • 18 jul 2026 - 12:02
    • NicoS

      Posts: 21.005

      Denk dat je gelijk hebt, de commerciële belangen wegen zwaarder dan de sportieve.
      Denk overigens wel dat ze met de situatie in de maag zitten, en inmiddels beseffen dat er een verkeerde afslag is genomen.
      Hopelijk leren ze hier van…..

      • + 3
      • 18 jul 2026 - 13:38
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.739

      Als ze hiervan leren zal het mondjesmaat zijn.
      Die gaan dit niet toegeven natuurlijk.....maar gaan zeggen dat ze onder druk van de coureurs en fans dit met 'n paar %tjes per keer gaan rechttrekken...

      • + 0
      • 18 jul 2026 - 16:53

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

GB James Vowles -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 20 jun 1979 (47)
  • Geb. plaats Felbridge, West Sussex, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Williams
Williams
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