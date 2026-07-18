Williams-teambaas James Vowles heeft per ongeluk een regelwijziging in de Formule 1 aangekondigd. De Britse teambaas legde geduldig uit dat de FIA een aantal zaken heeft veranderd voor volgend jaar, maar kwam er daarna pas achter dat dit nog niet met de buitenwereld was gecommuniceerd.

Het was al eventjes bekend dat er voor volgend jaar een aantal zaken gaan veranderen. De nieuwe motorregels van dit jaar hebben voor de nodige frustratie gezorgd bij de teams en de coureurs, en dat heeft er nu toe geleid dat de FIA de regels gaat aanpassen. In de afgelopen dagen gingen er ook geruchten rond over een mogelijke aanpassing aan het aerodynamische reglement, maar daar was niets over gedeeld met de rest van de wereld.

Wat verklapt Vowles?

Williams-teambaas James Vowles praatte echter zijn mond voorbij tijdens de vrijdag op het circuit van Spa-Francorchamps. In gesprek met Sky Sports praatte hij zijn mond weer voorbij: "De regels veranderen volgend jaar op aerodynamisch gebied wel degelijk. De wijzigingen zijn best groot. Er zijn aanpassingen rondom de bib van de achtervleugel en bepaalde delen van de vloer. Het gevolg daarvan is dat we minder onderdelen kunnen meenemen naar volgend jaar dan iedereen in deze situatie eigenlijk zou willen. Maar het is een goede reden."

De vraag is of deze veranderingen voor Vowles ook als een verrassing kwamen: "Nee, dat was het niet. Ik denk dat het qua richting de juiste kant op gaat. Ik ben het eens met wat de sport aan het doen is. het zal eerlijk gezegd een klein beetje helpen om een betere show te kunnen creëren. Maar het gaat hand in hand met de motorregels waar we nu ook mee bezig zijn."

Enorme verbazing

Deze uitspraken zorgen voor verbazing bij Sky-commentator David Croft, die aan Vowles uitlegt dat de rest van de wereld dit nog niet wist: "Echt waar? Oké... Misschien heb ik dan iets gezegd wat niet publiek bekend had mogen zijn. Kijk, er zijn gewoon elementen waarbij we simpelweg het beste product willen, zowel in de kwalificatie als in de race.