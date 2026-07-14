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Spanningen lopen op tussen Verstappen en Red Bull: "Zo los je niets op"

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Spanningen lopen op tussen Verstappen en Red Bull: "Zo los je niets op"

De spanningen tussen Max Verstappen en Red Bull Racing blijven oplopen. De Nederlander uitte de voorbije weken openlijk zijn frustraties over de tegenvallende RB22 en de nieuwe reglementen, maar volgens Williams-teambaas James Vowles schiet hij daar weinig mee op. De Brit waarschuwt dat publieke kritiek de situatie binnen een team alleen maar verder verslechtert.

Verstappen beleeft een moeizaam seizoen en staat slechts zevende in het wereldkampioenschap. Na opnieuw een technisch probleem tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië haalde de viervoudig wereldkampioen hard uit naar Red Bull. Ondertussen blijven de geruchten over een mogelijk vertrek in 2027 toenemen.

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'Dan creëer je alleen maar een intern conflict'

Tijdens Up To Speed-podcast op het Goodwood Festival of Speed kreeg Vowles de vraag hoe hij zou reageren als een coureur zijn team publiekelijk bekritiseert. De Williams-teambaas maakte duidelijk dat hij daar direct het gesprek over zou aangaan.

"Dat zou ik nooit zomaar laten passeren. We zijn één team en zodra er met vingers wordt gewezen, verdwijnt dat gevoel. Als leider geef je daarmee bovendien het verkeerde voorbeeld aan de rest van de organisatie. Dat is niet de manier waarop ik een team wil leiden."

Toch begrijpt Vowles de frustratie van Verstappen. "Max is een uitzonderlijke coureur en als je gewend bent om te winnen, voelt alles daaronder als een teleurstelling. Die frustratie is dus logisch. Maar zodra die frustratie zich tegen het team richt, ontstaat er een intern conflict. En van ruzie wordt een team echt niet sneller."

Damon Hill begrijpt de frustratie, maar plaatst kanttekening

Ook wereldkampioen van 1996 Damon Hill mengde zich in de discussie. De voormalig Williams-coureur vertelde dat hij zelf ooit dezelfde fout maakte door zijn team publiekelijk te bekritisëren.

"Ik heb dat in mijn tijd bij Williams ook gedaan en daar kreeg ik achteraf spijt van. Je loopt vervolgens de garage binnen en ziet al die mensen die dag en nacht aan jouw auto hebben gewerkt. Dan besef je dat je woorden veel harder aankomen dan je dacht."

Volgens Hill moeten coureurs zich meer bewust zijn van de impact van hun uitspraken. "Medewerkers kunnen niet zomaar naar een ander team vertrekken. Als een coureur zegt dat hij er klaar mee is en vervolgens vertrekt, laat hij een slechte sfeer achter. Ik vind het daarom niet verantwoordelijk om op die manier met een team om te gaan."

De uitspraken van Vowles en Hill komen op een gevoelig moment voor Verstappen en Red Bull. De relatie tussen beide partijen staat onder druk, terwijl de speculaties over een vertrek van de Nederlander richting 2027 voorlopig alleen maar blijven aanzwellen.

shakedown

Posts: 1.910

Welke publieke aanval? De media maakt er een publieke aanval van en draait het als zodanig. Verstappen heeft publiekelijk nooit Red Bull aangevallen (voor zover ik weet)

  • 14
  • 14 jul 2026 - 11:32
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen James Vowles Red Bull Racing

Reacties (25)

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  • shakedown

    Posts: 1.910

    Welke publieke aanval? De media maakt er een publieke aanval van en draait het als zodanig. Verstappen heeft publiekelijk nooit Red Bull aangevallen (voor zover ik weet)

    • + 14
    • 14 jul 2026 - 11:32
    • gridiron

      Posts: 3.634

      Sommige van zijn radio commentaren vanuit de auto kan je nu ook niet als compliment beschouwen

      • + 10
      • 14 jul 2026 - 12:06
  • Larry Perkins

    Posts: 66.307

    De genoemde podcast...

    James Vowles & Damon Hill talk Carlos Sainz, Max Verstappen & Williams' future | Up To Speed
    (32,56 minuten)

    https://youtu.be/TUSWbu063HU

    (herhaalde plaatsing)

    • + 1
    • 14 jul 2026 - 11:43
  • BoerTeun

    Posts: 1.589

    Nu loopt de spanning weer op! Mensen ik hou het niet meer.
    Continu wordt ik heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees.
    "Verstappen blijft"
    "Verstappen naar mcLaren"
    "Verstappen zijn clausule treed in werking"
    Verstappen is getrouwd" (oh nee da's zijn zus)
    "Verstappen naar Aston Martin" (nee ook niet want die luisteren niet naar coureurs)
    "Verstappen naar Mercedes" (nee, Toto heeft de deur dichtgesmeten en zijn koptelefoon erachteraan)
    "Ferrari gooit deur dicht voor Verstappen" (weer werd er met deuren gesmeten)
    "Nieuwe RedBull auto blijkt geen deur te hebben" (dus kan er ook niet mee gesmeten worden)

    • + 11
    • 14 jul 2026 - 11:47
    • Pietje Bell

      Posts: 35.760

      Nu loopt de spanning weer op! Mensen ik hou het niet meer.


      . . . . en dat bij die benauwde hitte! Af en toe de polsen even
      onder de koude kraan.

      • + 3
      • 14 jul 2026 - 11:51
    • Rocks

      Posts: 1.124

      Noa disse een frisse 😎

      • + 1
      • 14 jul 2026 - 12:07
    • bvonk2

      Posts: 256

      Gewoon naar McLaren gaan, dan kan de deur dicht!

      • + 0
      • 14 jul 2026 - 14:19
  • Pietje Bell

    Posts: 35.760

    Jos heeft gisteravond een 3-tal foto's van de trouwerij gepost.
    Trotse en emotionele vader en dochter.

    urlr.me/KtKeJS

    De Verstappens hebben nog regelmatig contact met Dilara Sanlik waar Max drie jaar
    een relatie mee heeft gehad. Ook zij reageerde op deze mooie foto's en Jos gaf haar
    meteen een like.

    ibb.co/rGgjLqQ7

    Kelly's story met foto's van de trouwerij gisteren gepost. Wordt vast vervolgd:

    https://dubz.link/c/a41889

    Vandaag gaat ze heel even verder. Ze had het zo te zien goed naar haar zin.
    Ze heeft ook even het modehuis van de jurk genoemd met link, een echte
    Oscar de la Renta à €11 000. Waarom de prijs tonen?

    ibb.co/xtGqqKc1

    ibb.co/mr2gJKqt

    ibb.co/JW0BBRh2

    • + 1
    • 14 jul 2026 - 12:42
    • The Wolf

      Posts: 1.247

      Die bruidegom staat al met 2 dichtgeslagen ogen op de foto, alvast 'n paar waarschuwings patatten gehad van Jos

      • + 4
      • 14 jul 2026 - 12:47
    • BoerTeun

      Posts: 1.589

      Omdat zij hem in bruikleen krijgt van Oscar, daar tegenover staat dat ze dit moet laten zien in haar story.

      • + 0
      • 14 jul 2026 - 12:53
    • Pietje Bell

      Posts: 35.760

      Zou je wel denken @BoerTeun, maar ze draagt vaker zijn kleding zonder dat ze het getagd heeft. Deze vreselijke jurk bv:

      ibb.co/sdBcrm8C

      • + 1
      • 14 jul 2026 - 13:36
    • Pietje Bell

      Posts: 35.760

      Mag jij hem Oscar noemen @BoerTeun?! 👀😂

      • + 0
      • 14 jul 2026 - 13:58
    • BoerTeun

      Posts: 1.589

      Meestal zijn het contracten, er wordt ook verschil gemaakt in story's en post's.
      Waarschijnlijk heeft ze gewoon de verplichting om een post en een paar story's te maken. Waarschijnlijk word per jurk en/of evenement afgesproken hoe ze het plaatsen. Om meer bereik te genereren kun je bij zo'n post ervoor kiezen om juist het merk niet te noemen zodat mensen daar naar gaan vragen. Een reactie is meer bereik is meer waarde voor de adverteerder. Zeker als zij daar dan vervolgens ook nog op gaat reageren of die reactie weer liked.
      Mijn vriendin moest soms eerst de post+text+tags+@'s opsturen ter goedkeuring alvorens het gepost mocht worden. Soms werd er nog een tijd afgesproken om een bepaald publiek te bereiken.

      • + 0
      • 14 jul 2026 - 14:17
    • Pietje Bell

      Posts: 35.760

      "Mijn vriendin moest soms eerst de post+text+tags+@'s opsturen ter goedkeuring alvorens het gepost mocht worden. Soms werd er nog een tijd afgesproken om een bepaald publiek te bereiken."

      Jemig, wat een gedoe. Maar ik blijf het raar vinden dat als je naar een bruiloft gaat met je partner die >€300 miljoen heeft om dan korting te bedingen op de jurk die je draagt. Moet de hele wereld dat bovendien weten?

      • + 0
      • 14 jul 2026 - 14:28
    • Pietje Bell

      Posts: 35.760

      De vrouw van Leclerc, Alexandra, deed dat vorige week. Ze schreef onder een zomerjurk van een bekende couturier dat ze die mooi vond en of hij haar die wou toe sturen. Gratis welteverstaan. Ze kreeg allemaal Leclerc fans over zich heen. Ze heeft het vervolgens verwijderd.

      • + 0
      • 14 jul 2026 - 14:35
    • BoerTeun

      Posts: 1.589

      Tja dat is haar werk "Model / influencer"
      Dat influencer krijg ik ook braakneigingen van hoor maar het is simpel, heb je bereik dan ben je interessant. Bereik heeft ze en mede omdat ze de partner is van Max is ze super interessant voor merken.
      Met 2,5 miljoen volgers (82000 likes en 225 reacties) heeft ze een "engagement" van 3 tot 4% dat is voor een internationaal bekend iemand een redelijke score.
      Dan hangt het er een beetje af van welk merk ze doet maar ze vang voor een post met "reclame" zomaar € 25000-€40000 en in de luxe artikelen zal dat wellicht nog meer zijn omdat dat haar doelgroep is.
      Dus waarom doet ze dit? Omdat ze hier zomaar een paar miljoen mee binnen kan harken en dat is toch leuk voor d'r bij.

      • + 0
      • 14 jul 2026 - 14:46
    • Pietje Bell

      Posts: 35.760

      Ik begon dit draadje met foto's van Jos, maar een trotse Sophie heeft
      zojuist ook 5 foto's gepost van haar gezin en het bruidspaar.

      urlr.me/tAYVpn

      • + 1
      • 14 jul 2026 - 15:04
    • Pietje Bell

      Posts: 35.760

      Ik begon dit draadje met foto's van Jos, maar een trotse Sophie heeft
      zojuist ook 5 foto's gepost van haar gezin en het bruidspaar.

      urlr.me/tAYVpn

      • + 1
      • 14 jul 2026 - 15:04
    • Pietje Bell

      Posts: 35.760

      "Dan hangt het er een beetje af van welk merk ze doet maar ze vang voor een post met "re.cla.me" zomaar € 25000-€40000 en in de luxe artikelen zal dat wellicht nog meer zijn omdat dat haar doelgroep is."


      Aangezien jouw vriendin ook verdient aan namen ##en ben je uiteraard goed op de hoogte hoe dat allemaal werkt op IG. Wat ik mij afvraag @BoerTeun.....
      Kelly maakt steeds re.cl.ame voor iets anders. Behalve voor Tiffany&co, daar heeft ze een jaar contract mee.
      Dan maakt ze weer eenmalig re.c.lame voor het ene gezicht verzorgingsproduct, dan weer voor een ander. Dan weer met een tas van Gucci, vervolgens weer met een tas van Hermès. Dan weer met een MiuMiu jurkje en dan weer met een Nina Ricci jurkje.
      Ik neem niet aan dat die mensen het fijn vinden dat je ook voor de concurrent r.e.clame maakt. En moet je niet een overeenkomst met zo'n fabrikant hebben als je r.e.c.lame voor hen maakt en er geld mee wilt verdienen? Dat lijkt me toch?

      • + 0
      • 14 jul 2026 - 16:17
    • Larry Perkins

      Posts: 66.307

      Ouwe Kel zou nog meer miljoentjes vangen als ze met een zak over haar Cruella de Vil-kop op de foto zou gaan...



      * Cruella de Vil-hoofd

      • + 1
      • 14 jul 2026 - 17:23
    • BoerTeun

      Posts: 1.589

      Ik weet natuurlijk niet precies hoe dat bij haar gaat maar daar zal wel een bureau tussen zitten die dat regelen voor haar.
      Bij ons gaat dat op kleinere schaal wen is er gewoon een contract per product. Dus stel een horloge, dan spreek je af 1 post, 3 weken lang elke week een story 1 aug de post en eerste story totaal €1000,00 + het horloge.
      Je stuurt een factuur naar dat bedrijf en als het betaald is ga je beginnen.
      Dan kun je nog een link plaatsen met bv een kortingscode, elke keer dat jou code gebruikt wordt krijg je 5% of wat je afspreekt van de bestelwaarde. En dat zijn leuke want dat is soms best lucratief.

      • + 0
      • 14 jul 2026 - 18:39
    • Pietje Bell

      Posts: 35.760

      Bedankt voor jouw uitleg @BoerTeun! Interessant. had wel een beetje een idee hoe het in z'n werk gaat, maar niet op de manier zoals het bij jullie gaat.
      Ik weet uiteraard niet hoe het bij Kelly gaat. Wel dat ze nooit meerdere keren een zelfde merk promoot, behalve Clarins en Tiffany&co en sinds ze Lily heeft de Maxi Cosy kinderwagen. Daar zullen dus van te voren hele duidelijke afspraken zijn gemaakt waar ze aan moet voldoen.
      Denk niet dat er enorme bedragen mee gemoeid zijn. Die peperdure juwelen is geen afzetgebied voor onder haar volgers. Zijn hoofdzakelijk Max fans.
      En Clarins producten zijn best duur voor de gewone man/vrouw.
      Jouw bericht is trouwens net pas verschenen toen de halve finale
      Spanje - Frankrijk al ruim in de tweede helft zat. Kon geen woord vinden dat normaal gesproken in het filter blijft hangen. Nogmaals bedankt voor jouw uitleg.

      • + 0
      • 14 jul 2026 - 23:12
  • schwantz34

    Posts: 42.386

    Max is zowel in goede als slechte tijden altijd uitgesproken en kritisch geweest. Goed is goed, en ruk is ruk bij Max, alleen omdat het nu even niet goed gaat (met alle transferperikelen tot gevolg), én doordat hij ook nog eens wekelijks volledig terecht zijn gal spuwt over die vermaledijde Mariokartrukbatterijregelgeving ligt hij nu niet onder één maar onder drie vergrootglazen en moet al wekenlang de hele wereld daar wat van vinden en zeggen.

    .Ondertussen boeit Max al die indianenverhalen en meningen gewoon geen ene reet, en gaan we vanzelf wel horen welke keuzes hij in de toekomst gaat maken.

    • + 5
    • 14 jul 2026 - 13:18
    • koppie toe

      Posts: 5.452

      Niet alleen Max, mij boeit het ook geen ene reet en merk het vanzelf wel.

      • + 0
      • 14 jul 2026 - 16:40
  • Beri

    Posts: 7.016

    40

    • + 1
    • 15 jul 2026 - 14:52

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
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56
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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