De spanningen tussen Max Verstappen en Red Bull Racing blijven oplopen. De Nederlander uitte de voorbije weken openlijk zijn frustraties over de tegenvallende RB22 en de nieuwe reglementen, maar volgens Williams-teambaas James Vowles schiet hij daar weinig mee op. De Brit waarschuwt dat publieke kritiek de situatie binnen een team alleen maar verder verslechtert.

Verstappen beleeft een moeizaam seizoen en staat slechts zevende in het wereldkampioenschap. Na opnieuw een technisch probleem tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië haalde de viervoudig wereldkampioen hard uit naar Red Bull. Ondertussen blijven de geruchten over een mogelijk vertrek in 2027 toenemen.

'Dan creëer je alleen maar een intern conflict'

Tijdens Up To Speed-podcast op het Goodwood Festival of Speed kreeg Vowles de vraag hoe hij zou reageren als een coureur zijn team publiekelijk bekritiseert. De Williams-teambaas maakte duidelijk dat hij daar direct het gesprek over zou aangaan.

"Dat zou ik nooit zomaar laten passeren. We zijn één team en zodra er met vingers wordt gewezen, verdwijnt dat gevoel. Als leider geef je daarmee bovendien het verkeerde voorbeeld aan de rest van de organisatie. Dat is niet de manier waarop ik een team wil leiden."

Toch begrijpt Vowles de frustratie van Verstappen. "Max is een uitzonderlijke coureur en als je gewend bent om te winnen, voelt alles daaronder als een teleurstelling. Die frustratie is dus logisch. Maar zodra die frustratie zich tegen het team richt, ontstaat er een intern conflict. En van ruzie wordt een team echt niet sneller."

Damon Hill begrijpt de frustratie, maar plaatst kanttekening

Ook wereldkampioen van 1996 Damon Hill mengde zich in de discussie. De voormalig Williams-coureur vertelde dat hij zelf ooit dezelfde fout maakte door zijn team publiekelijk te bekritisëren.

"Ik heb dat in mijn tijd bij Williams ook gedaan en daar kreeg ik achteraf spijt van. Je loopt vervolgens de garage binnen en ziet al die mensen die dag en nacht aan jouw auto hebben gewerkt. Dan besef je dat je woorden veel harder aankomen dan je dacht."

Volgens Hill moeten coureurs zich meer bewust zijn van de impact van hun uitspraken. "Medewerkers kunnen niet zomaar naar een ander team vertrekken. Als een coureur zegt dat hij er klaar mee is en vervolgens vertrekt, laat hij een slechte sfeer achter. Ik vind het daarom niet verantwoordelijk om op die manier met een team om te gaan."

De uitspraken van Vowles en Hill komen op een gevoelig moment voor Verstappen en Red Bull. De relatie tussen beide partijen staat onder druk, terwijl de speculaties over een vertrek van de Nederlander richting 2027 voorlopig alleen maar blijven aanzwellen.