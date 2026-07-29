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Opvallend: Verstappen en Wolff samen gespot tijdens vakantie

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Opvallend: Verstappen en Wolff samen gespot tijdens vakantie

Max Verstappen en Mercedes-teambaas Toto Wolff lijken elkaar weer te zijn tegengekomen op vakantie. Verstappen vloog gisteren naar Sardinië, waar hij een bekend gezicht tegen het lijf is gelopen. Op sociale media gaan nu weer beelden rond van Verstappen en Wolff die samen ronddobberen op zee.

Verstappen is daags na de Hongaarse Grand Prix op vakantie gegaan. De viervoudig wereldkampioen gaf al aan dat hij zin had in de zomerstop, en dat hij alles even wilde laten bezinken. Voor Verstappen komt dit op een goed moment, want hij heeft een frustrerende eerste helft van het seizoen achter de rug. Afgelopen weekend kwam hij nog wel als tweede over de streep in Hongarije, maar daar was hij niet tevreden mee.

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Wat is er aan de hand?

Verstappen vloog gisteren van Nice, wat vlakbij zijn woonplaats Monaco ligt, naar Olbia op het Italiaanse eiland Sardinië. Daar had zijn jachtschip 'Unleash the Lion' een paar dagen eerder al aangemeerd, en Verstappen maakte er geen geheim van dat hij zijn vakantie ging doorbrengen op het 33-meterlange schip. Vorig jaar zorgde deze trip voor veel opschudding, omdat hij toen veelvuldig in verband werd gebracht met een overstap naar Mercedes.

Verstappen werd vorig jaar samen met Mercedes-teambaas Toto Wolff voor de kust van Sardinië gespot, en hetzelfde is nu weer gebeurd. Op foto's die momenteel rondgaan op sociale media is te zien hoe Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet in het water liggen en daar gezellig kletsen met Wolff en zijn vrouw Susie, die op een waterscooter zitten. De boot van Wolff bevindt zich al geruime tijd rondom Sardinië, maar het feit dat ze elkaar zo snel weer tegenkomen zorgt voor geruchten.

Waar hebben ze over gesproken?

De kans is klein dat Verstappen en Wolff midden op zee met elkaar over de Formule 1-toekomst hebben gesproken. Verstappen werd in de afgelopen weken weer in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, maar Mercedes gooide de deur dicht.

Flexwing

Posts: 498

Ik zeg tekenen nu het nog kan.Redbull wordt niks meer.

  • 5
  • 29 jul 2026 - 17:50
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Toto Wolff Mercedes Red Bull Racing

Reacties (19)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.174

    Puur toeval, hun boten liggen daar nu eenmaal.
    Kan me voorstellen dat ze het er alleen maar om doen om de media weer eens dol te draaien.

    • + 4
    • 29 jul 2026 - 17:26
    • iOosterbaan

      Posts: 2.205

      njah vorig jaar waren de boten bij elkaar in de buurt...maar geen bewijs dat ze met elkaar afspraken....als dit echt is, dan zijn ze toch echt wat intensiever met elkaar bezig.

      • + 2
      • 29 jul 2026 - 17:33
    • Cherokee

      Posts: 5.395

      Dat wordt natuurlijk niet vermeld in het artikel, maar Charles en Alexandra Leclerc waren (of zijn) er ook bij. Dat past niet in het theorietje, dat snap ik.

      • + 4
      • 29 jul 2026 - 18:03
    • Stitch

      Posts: 6.207

      Puur toeval ook dat er een fotograaf zo dicht bij is. Dat helmpje van Max om niet herkend te worden helpt dan ook niet meer. Of is dit opgezet? Normaals als men zo dichtbij is met een camera word je toch echt wel weggejaagd ... Dit is geen F1 circuit maar een privé vakantie.

      • + 1
      • 29 jul 2026 - 18:10
    • Pietje Bell

      Posts: 36.004

      Puur toeval? Max zijn vliegtuig is pas om 14:30u in Olbia geland. Toen moesten ze nog naar het jacht in Porto Servo en de 60 paparazzi foto's zijn gistermiddag gemaakt.
      Dit was geen toeval, maar afgesproken op die plek, want Toto's jacht ligt daar al sinds 3 juli.
      Max zei al dat hij de eerste week met vrienden vakantie ging vieren. ;-))

      Paats de muis op één van de foto's en er verschijnt een lap tekst en onderaan 28 juli. Geen foto's te zien? Even in het zoekvenster Max Verstappen typen.

      urlr.me/2xEwxj

      • + 0
      • 29 jul 2026 - 18:20
    • Stitch

      Posts: 6.207

      @Pietje "Puur toeval ook dat er een fotograaf zo dicht bij is." dat was sarcastisch bedoeld ;-)

      • + 0
      • 29 jul 2026 - 18:23
    • Pietje Bell

      Posts: 36.004

      Mijn reactie was niet aan jou hoor. Zag wel dat je sarcastisch was.
      Kelly kijkt op een aantal foto's recht in de lens zo van "Maken jullie wel genoeg foto's? Heb jullie niet voor niets gebeld!"
      Zag deze vergroot en scherp voorbijkomen. Lukt me niet.

      ibb.co/mrgTrphp

      • + 0
      • 29 jul 2026 - 18:42
    • da_bartman

      Posts: 6.798

      "njah vorig jaar waren de boten bij elkaar in de buurt...maar geen bewijs dat ze met elkaar afspraken." Nou ik heb vorig jaar toch echt een foto gezien van Toto, Max, Susie en Kelly op één boot ( dacht die van de Wolfjes)

      • + 1
      • 29 jul 2026 - 18:56
    • Pietje Bell

      Posts: 36.004

      iOosterbaan

      njah vorig jaar waren de boten bij elkaar in de buurt...maar geen bewijs dat ze met elkaar afspraken....

      =====================================================

      13 en 17 augustus 2025 in Sardinië op Toto's boot:

      ibb.co/Z1v6xgZS

      ibb.co/zH8KzNG5

      • + 0
      • 29 jul 2026 - 19:36
    • RonHymer

      Posts: 281

      En weer lekker sneren naar de vrouw van Verstappen. Welke vrouw heeft jou zo beschadigd Pietje,?

      • + 0
      • 29 jul 2026 - 19:56
  • HarryLam

    Posts: 5.622

    Wat heeft Max een raar helmpje op.
    Anyway Max en Toto kennen mekaar al jaren en zullen ook inmiddels vrienden zijn, dus dit heeft m.i. niets te betekenen m.b.t. contracten.

    • + 3
    • 29 jul 2026 - 17:26
  • Snorremans

    Posts: 349

    En daar komen de geruchten weer...

    • + 1
    • 29 jul 2026 - 17:28
  • Flexwing

    Posts: 498

    Ik zeg tekenen nu het nog kan.Redbull wordt niks meer.

    • + 5
    • 29 jul 2026 - 17:50
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.293

    Die helm heeft hij vast geleend van Bert Visscher "altijd een helm opdoen"/ wat is het belangrijkste tijdens het bloemschikken??? DE HELM!

    • + 2
    • 29 jul 2026 - 18:27
  • Knalpijp

    Posts: 2.518

    IA

    • + 0
    • 29 jul 2026 - 19:24
  • gridiron

    Posts: 3.657

    Gaan we nu weer voor bijna een maand van die rotzooi krijgen,

    • + 2
    • 29 jul 2026 - 19:25
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.823

      Yep.
      En we trappen er keer op keer weer in.
      Is dat erg?.... welnee!

      • + 1
      • 29 jul 2026 - 19:36
  • Williams_F1

    Posts: 1.510

    En verstappen zich maar ergeren aan de vragen rondom zijn toekomst bij red Bull.
    Rara hoe kan dit?

    • + 0
    • 29 jul 2026 - 19:49

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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