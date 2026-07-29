Max Verstappen en Mercedes-teambaas Toto Wolff lijken elkaar weer te zijn tegengekomen op vakantie. Verstappen vloog gisteren naar Sardinië, waar hij een bekend gezicht tegen het lijf is gelopen. Op sociale media gaan nu weer beelden rond van Verstappen en Wolff die samen ronddobberen op zee.

Verstappen is daags na de Hongaarse Grand Prix op vakantie gegaan. De viervoudig wereldkampioen gaf al aan dat hij zin had in de zomerstop, en dat hij alles even wilde laten bezinken. Voor Verstappen komt dit op een goed moment, want hij heeft een frustrerende eerste helft van het seizoen achter de rug. Afgelopen weekend kwam hij nog wel als tweede over de streep in Hongarije, maar daar was hij niet tevreden mee.

Wat is er aan de hand?

Verstappen vloog gisteren van Nice, wat vlakbij zijn woonplaats Monaco ligt, naar Olbia op het Italiaanse eiland Sardinië. Daar had zijn jachtschip 'Unleash the Lion' een paar dagen eerder al aangemeerd, en Verstappen maakte er geen geheim van dat hij zijn vakantie ging doorbrengen op het 33-meterlange schip. Vorig jaar zorgde deze trip voor veel opschudding, omdat hij toen veelvuldig in verband werd gebracht met een overstap naar Mercedes.

Verstappen werd vorig jaar samen met Mercedes-teambaas Toto Wolff voor de kust van Sardinië gespot, en hetzelfde is nu weer gebeurd. Op foto's die momenteel rondgaan op sociale media is te zien hoe Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet in het water liggen en daar gezellig kletsen met Wolff en zijn vrouw Susie, die op een waterscooter zitten. De boot van Wolff bevindt zich al geruime tijd rondom Sardinië, maar het feit dat ze elkaar zo snel weer tegenkomen zorgt voor geruchten.

Waar hebben ze over gesproken?

De kans is klein dat Verstappen en Wolff midden op zee met elkaar over de Formule 1-toekomst hebben gesproken. Verstappen werd in de afgelopen weken weer in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, maar Mercedes gooide de deur dicht.