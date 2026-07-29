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Russell zorgt voor ergernis: "Hij zoekt altijd excuses"

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Russell zorgt voor ergernis: "Hij zoekt altijd excuses"

Volgens Riccardo Patrese maakt George Russell het momenteel alleen maar erger voor zichzelf bij het team van Mercedes. De Brit liep in de afgelopen maanden tegen veel pech aan, en hij steekt niet onder stoelen of banken dat dit hem raakt. Patrese stelt dat Russell hier te ver meegaat.

Russell heeft in de eerste seizoenshelft zijn portie pech wel gehad. De Britse Mercedes-coureur kampte met de nodige technische problemen, en zag zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli bij hem weglopen. Waar Antonelli minder problemen had en zes races wist te winnen, moest Russell het doen met twee zeges. Hij staat slechts derde in het wereldkampioenschap, en zag het afgelopen weekend ook misgaan in Hongarije. In de kwalificatie kampte hij met een waterlek, en bij de start van de race schoot zijn auto in anti-stall.

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Moet Russell rustiger aan doen?

Russell baalde afgelopen weekend als een stekker, maar volgens oud-coureur Riccardo Patrese gaat dit een beetje te ver. Bij Compare.bet geeft hij zijn mening: "Russell is in de stemming dat hij denkt dat alles hem tegenzit. Maar dat maakt zijn prestaties alleen maar slechter. Als je wegzakt in deze stemming waarin je denkt dat alles tegen je is, presteer je automatisch onder je kunnen."

Voor Russell is het beter om nu de knop om te zetten, zo stelt de Italiaanse oud-coureur: "Hij bevindt zich nu in deze positie. Als hij zijn moraal zou verbeteren, kan hij waarschijnlijk ook sneller gaan. Maar hij denkt altijd dat er iets tegen hem is. Hij probeert altijd excuses te zoeken en dat is niet de instelling die je moet hebben als je voor het kampioenschap wil vechten."

Maakt Antonelli het lastiger?

Volgens Patrese moet Russell de knop omzetten, en speelt de sterke reeks van Antonelli ook een rol: "Hij heeft wel degelijk de auto om mee te doen om het kampioenschap. Zijn stemming komt waarschijnlijk door Kimi, die zich precies het tegenovergestelde zal voelen. Hij is in de wolken en denkt bij zichzelf dat hij onverslaanbaar is. We hebben dus deze twee verschillende posities, en dat maakt de kloof tussen de twee coureurs nog groter."

Snork

Posts: 22.838

Go Kimi! 💪

  • 4
  • 29 jul 2026 - 18:40
F1 Nieuws George Russell Riccardo Patrese Mercedes

Reacties (7)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.823

    Komt allemaal Riccardo.
    Na de vakantie gaat vriend het roer omgooien....denk ik....hoop ik.
    En volgens mij hopen alle fans van iedere coureur dit ook.

    • + 0
    • 29 jul 2026 - 18:06
  • powered by bye

    Posts: 533

    Ik weet nog wel zn eerste wedstrijd toen die Lewis mocht vervangen Sakhir 2020 lag ie op kop foute pitsstop van Mercedes hahaha en het gaat maar door de pech het houd niet op

    • + 2
    • 29 jul 2026 - 19:10
  • schwantz34

    Posts: 42.537

    Gelukkig heeft Sjors tijdens de zomerstop alle tijd van de wereld om weer wat nieuwe excuses te verzinnen...

    • + 1
    • 29 jul 2026 - 19:35
    • koppie toe

      Posts: 5.504

      Is er niet gewoon een boek te koop dan?
      Duizend en één excuses written by Blimey.

      • + 0
      • 29 jul 2026 - 19:56

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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8
Audi
12
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Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.186
  • Podiums 29
  • Grand Prix 162
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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