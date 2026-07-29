Volgens Riccardo Patrese maakt George Russell het momenteel alleen maar erger voor zichzelf bij het team van Mercedes. De Brit liep in de afgelopen maanden tegen veel pech aan, en hij steekt niet onder stoelen of banken dat dit hem raakt. Patrese stelt dat Russell hier te ver meegaat.

Russell heeft in de eerste seizoenshelft zijn portie pech wel gehad. De Britse Mercedes-coureur kampte met de nodige technische problemen, en zag zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli bij hem weglopen. Waar Antonelli minder problemen had en zes races wist te winnen, moest Russell het doen met twee zeges. Hij staat slechts derde in het wereldkampioenschap, en zag het afgelopen weekend ook misgaan in Hongarije. In de kwalificatie kampte hij met een waterlek, en bij de start van de race schoot zijn auto in anti-stall.

Moet Russell rustiger aan doen?

Russell baalde afgelopen weekend als een stekker, maar volgens oud-coureur Riccardo Patrese gaat dit een beetje te ver. Bij Compare.bet geeft hij zijn mening: "Russell is in de stemming dat hij denkt dat alles hem tegenzit. Maar dat maakt zijn prestaties alleen maar slechter. Als je wegzakt in deze stemming waarin je denkt dat alles tegen je is, presteer je automatisch onder je kunnen."

Voor Russell is het beter om nu de knop om te zetten, zo stelt de Italiaanse oud-coureur: "Hij bevindt zich nu in deze positie. Als hij zijn moraal zou verbeteren, kan hij waarschijnlijk ook sneller gaan. Maar hij denkt altijd dat er iets tegen hem is. Hij probeert altijd excuses te zoeken en dat is niet de instelling die je moet hebben als je voor het kampioenschap wil vechten."

Maakt Antonelli het lastiger?

Volgens Patrese moet Russell de knop omzetten, en speelt de sterke reeks van Antonelli ook een rol: "Hij heeft wel degelijk de auto om mee te doen om het kampioenschap. Zijn stemming komt waarschijnlijk door Kimi, die zich precies het tegenovergestelde zal voelen. Hij is in de wolken en denkt bij zichzelf dat hij onverslaanbaar is. We hebben dus deze twee verschillende posities, en dat maakt de kloof tussen de twee coureurs nog groter."