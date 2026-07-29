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F1-top stelt dat meerderheid van de fans genieten van nieuwe regels

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F1-top stelt dat meerderheid van de fans genieten van nieuwe regels

Volgens de Formule 1-top blijkt uit onderzoek dat een overgrote meerderheid van de fans de races van dit jaar leuk vindt. Het regende in de afgelopen maanden kritiek van fans én coureurs, maar de hoge heren van de sport hebben daar een andere mening over.

Sinds dit jaar gelden er nieuwe motorische en aerodynamische regels in de sport. Bij de motorregels is er veel veranderd, en is de rol van de elektrische componenten groter geworden. De batterijen spelen een steeds grotere rol, maar de manier waarop alles werkt valt niet goed bij de coureurs. Ze kunnen niet langer vol pushen in de bochten, terwijl als de batterijen leeg zijn, ze veel vermogen verliezen. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties én fans vinden het hierdoor ontstane jojo-racen ook niet altijd leuk.

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Wat zeggen de cijfers?

Nu de eerste seizoenshelft erop zit, heeft de Formule 1 cijfers over de afgelopen maanden gedeeld. Ze hebben de fans naar hun mening gevraagd, en wijzen naar de uitslag van een poll waar 60.000 fans aan deelnamen. Daaruit blijkt volgens de Formule 1 dat 66 procent van de stemmers de baanactie als goed of zelfs uitmuntend bestempelde. Eén jaar eerder ging het volgens de F1-top om zestig procent van de fans die dit stempel op de races plakten.

De Grand Prix die volgens de fans het leukst was om naar te kijken, was de Grand Prix van Canada. 84 procent van de fans gaf hier aan dat de race goed of uitstekend was. De laagste score ging naar de Grand Prix van Monaco, waar maar 47 procent van de fans aangaven dat ze hem goed of uitstekend vonden.

Wie kijken er naar de races?

Volgens de cijfers van de Formule 1 volgen er wereldwijd 830 miljoen mensen de sport, en dat is een toename van 84 procent sinds Liberty Media in 2018 eigenaar werd van de Formule 1. Daarnaast is volgens de cijfers 42 procent van de fans vrouw, en is 43 procent 35 jaar of jonger.

Dikkedop

Posts: 795

Dat er meer actie is vind ik best leuk, maar de actie wordt niet gemaakt door de coureurs! En ik hou er niet van om opgelicht te worden

  • 8
  • 29 jul 2026 - 16:14
F1 Nieuws

Reacties (18)

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  • shakedown

    Posts: 1.924

    Toch heb ik moeite deze cijfers te geloven. Ben ook benieuwd hoe ze cijfers interpreteren. En hoe de statestiek gedaan wordt. Ik geloof namelijk nooit dat 84 % van de kijkers Canada een goede race vonden!

    • + 5
    • 29 jul 2026 - 16:12
    • 919

      Posts: 4.444

      Kwantiteit boven kwaliteit, meer, meer, meer is beter. Aantal races, aantal sprints en aantal elkaar voorbijrijdende auto's. En los daarvan kunnen ze natuurlijk nooit interpreteren dat ze het verkeerd gedaan hebben.

      Het warme gevoel wat de Formule 1 mij bracht, dat is weg.

      Prima, ga ik lekker wat anders doen.

      • + 5
      • 29 jul 2026 - 16:21
    • Regenrace

      Posts: 2.826

      Dat lijkt me een regelrechte leugen. Ook bij eerdere interviews verdonkermaande Domenicali opzettelijk het probleem. Zijn visie komt neer op: 90% weet niet waar ze naar kijken, dus klagen ze ook niet.
      En die overige 10%, waarvan weer slechts een fractie zit op kneuzen sites als deze, daar heen we geen boodschap aan.
      Het punt is dat actieve aero-dynamics wel een goed idee zijn, en grotendeels verantwoordelijk voor de aantrekkelijkheid van de races, en dus niet die hybride shit. Maar hij verkoopt het als een sandwich, in plaats van de de rotte plek aan te pakken. En die rotte plek wordt dus opgedrongen door autofabrikanten en heeft nul komma niks te maken met wat het publiek dus wil.

      • + 4
      • 29 jul 2026 - 16:36
    • 919

      Posts: 4.444

      🤷 zolang mensen blijven kijken, is er ook geen probleem...

      • + 0
      • 29 jul 2026 - 16:40
    • shakedown

      Posts: 1.924

      Zou er een verschil zitten tussen kijkers en fans? Ik bedoel, kijkers kun je financieel niets mee. Fans kun je bewerken en er geld mee verdienen.

      • + 1
      • 29 jul 2026 - 16:53
    • snailer

      Posts: 34.036

      Bertrand heeft gestudeerd op statistiek.

      Mogelijk kan hij uitleggen dat statistiache onderzoeken eenvoudig kunnen worden onderzocht.

      De eerste vraag die ik heb.... Is dit onderzoek gedaan door een bonafide bureau? Of hebben ze ergens zelf wat in elkaar gestoken.

      Als voorbeeld van eenvoudig manipulatie.
      Vraag op Zandvoort wie de beste rijder is. Doe dit vervolgens op Silverstone.

      Denk niet dat ik hoef uit te leggen dat de twee resultaten nogal zullen verschillen.

      • + 1
      • 29 jul 2026 - 17:21
    • Stitch

      Posts: 6.207

      klopt geen r van. Maar wij van WC Eend ..

      • + 1
      • 29 jul 2026 - 18:04
  • Dikkedop

    Posts: 795

    Dat er meer actie is vind ik best leuk, maar de actie wordt niet gemaakt door de coureurs! En ik hou er niet van om opgelicht te worden

    • + 8
    • 29 jul 2026 - 16:14
  • Starscreamer

    Posts: 1.480

    Het is wat beter geworden maar liefst zie ik minder batterij management.

    • + 1
    • 29 jul 2026 - 16:27
  • Flexwing

    Posts: 498

    Flinke toch op man niemand kan dit leuk vinden is puur de auto nu ,ipv coureur die het verschil maakt.

    • + 1
    • 29 jul 2026 - 16:53
  • Need5Speed

    Posts: 4.174

    Geweldig hoe die coureurs door Pouhon sukkelen. Dik genieten...

    • + 3
    • 29 jul 2026 - 17:10
  • schwantz34

    Posts: 42.537

    Het is wel duidelijk dat 66% van die 60.000 Tik Tok F1 "fans" echt de ballen verstand van racen heeft, en zich doodleuk laten foppen door de regie van de FIA die de beelden van de races gewoon aan het manipuleren is om de kijker maar zo min mogelijk terugschakelende auto's, zwaar teruglopende snelheden op rechte stukken, bewust geen kmh weergaves enz te laten zien.

    Daarbovenop plakken ze als geinfecteerde pleister op de wonde ook nog eens op elk circuit waar het ook maar ff kan zoveel mogel speed zones neer, waardoor de coureurs hun vleugeltjes mogen openklappen om maar kunstmatig te verbloemen dat die auto's anders helemaal niet vooruit te branden zijn door wederom een volkomen leeg geraakte Mariokartrukjojobatterij.


    Maar ver aan de horizon gloort altijd wel ergens hoop, want kunstmatiger dan dit kan de F1 simpelweg niet worden!

    • + 4
    • 29 jul 2026 - 17:16
  • snailer

    Posts: 34.036

    Daar zit in ieder geval snailer niet bij.

    • + 1
    • 29 jul 2026 - 17:18
  • mordor

    Posts: 2.190

    Tja commerciële belangen zijn groot. De sport ,an sich, is maar een bijproduct voor die gasten.

    • + 3
    • 29 jul 2026 - 17:55
  • Spearhead

    Posts: 515

    "uitslag van een poll waar 60.000 fans aan deelnamen."

    "Volgens de cijfers van de Formule 1 volgen er wereldwijd 830 miljoen mensen de sport"

    Oké, zeer waarheidsgetrouw dus. De Formule 1 Flop komt weer zeer geloofwaardig over...

    • + 1
    • 29 jul 2026 - 18:54
  • Polleke2

    Posts: 2.061

    Waarom vragen naar de GP van Monaco dat is misschien wel de enige die niks met dit nieuwe reglement van doen heeft,Ze moeten vragen naar Spa ,Silverstone, Monza Susuka waar de invloed van de lege batterijen zichtbaar zijn.Als er dan nog 60% voor is kan je beter stoppen met de F1 dan is het al verziekt door de DTS generatie.

    • + 1
    • 29 jul 2026 - 19:09
  • Knalpijp

    Posts: 2.518

    zullen wel allemaal Amerikanen zijn.
    Zat net te kletsen met een Amerkaan in the land of the free, zegt hij hoe vond je worldcup" wasn't it great and the best ever. Vraag ik hoeveel wedstrijden heb je gezien, zegt hij geen één "" ja ha ha en ze hebben er allemaal verstand van. Zo F1 is voor hun ook het beste wat er ooit was.

    • + 1
    • 29 jul 2026 - 19:30
  • elflitso

    Posts: 1.967

    Ik heb die lijst hier nergens gezien.....Domenicali?!! Dus je hebt weer een flut onderzoek uitgevoerd!!

    • + 0
    • 29 jul 2026 - 19:57

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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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