Volgens de Formule 1-top blijkt uit onderzoek dat een overgrote meerderheid van de fans de races van dit jaar leuk vindt. Het regende in de afgelopen maanden kritiek van fans én coureurs, maar de hoge heren van de sport hebben daar een andere mening over.

Sinds dit jaar gelden er nieuwe motorische en aerodynamische regels in de sport. Bij de motorregels is er veel veranderd, en is de rol van de elektrische componenten groter geworden. De batterijen spelen een steeds grotere rol, maar de manier waarop alles werkt valt niet goed bij de coureurs. Ze kunnen niet langer vol pushen in de bochten, terwijl als de batterijen leeg zijn, ze veel vermogen verliezen. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties én fans vinden het hierdoor ontstane jojo-racen ook niet altijd leuk.

Wat zeggen de cijfers?

Nu de eerste seizoenshelft erop zit, heeft de Formule 1 cijfers over de afgelopen maanden gedeeld. Ze hebben de fans naar hun mening gevraagd, en wijzen naar de uitslag van een poll waar 60.000 fans aan deelnamen. Daaruit blijkt volgens de Formule 1 dat 66 procent van de stemmers de baanactie als goed of zelfs uitmuntend bestempelde. Eén jaar eerder ging het volgens de F1-top om zestig procent van de fans die dit stempel op de races plakten.

De Grand Prix die volgens de fans het leukst was om naar te kijken, was de Grand Prix van Canada. 84 procent van de fans gaf hier aan dat de race goed of uitstekend was. De laagste score ging naar de Grand Prix van Monaco, waar maar 47 procent van de fans aangaven dat ze hem goed of uitstekend vonden.

Wie kijken er naar de races?

Volgens de cijfers van de Formule 1 volgen er wereldwijd 830 miljoen mensen de sport, en dat is een toename van 84 procent sinds Liberty Media in 2018 eigenaar werd van de Formule 1. Daarnaast is volgens de cijfers 42 procent van de fans vrouw, en is 43 procent 35 jaar of jonger.