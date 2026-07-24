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Aston Martin heeft één duidelijk doel met mega-update: "We willen weer racen"

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Aston Martin heeft één duidelijk doel met mega-update: "We willen weer racen"

Aston Martin heeft met de nieuwe updates voor de Grand Prix van Hongarije één duidelijk doel: weer competitief zijn. Het seizoen is dramatisch begonnen voor de Britse renstal, maar de omvangrijke update moet ervoor zorgen dat het team weer aansluiting vindt bij de rest van het Formule 1-veld. Daarmee neemt ook de druk op topontwerper en teambaas Adrian Newey verder toe.

De komst van Newey naar Aston Martin ging gepaard met hoge verwachtingen. Lawrence Stroll haalde de succesvolle ontwerper binnen in de hoop de basis te leggen voor een toekomst vol overwinningen en wereldtitels. De eerste seizoenshelft is echter niet verlopen zoals gehoopt. Zowel de Honda-krachtbron als het door Newey ontworpen chassis functioneerde niet naar behoren, waardoor Fernando Alonso en Lance Stroll moeite hadden om te vechten met de rest van het veld.

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Aston blijft voorzichtig

Track Officer van Aston Martin, Mike Krack, wil de verwachtingen rond de nieuwe update temperen. Tijdens de mediadebriefing na afloop van de Grand Prix van België benadrukte hij dat het belangrijkste doel voorlopig simpel is. "We zullen het moeten zien. Voor ons is het belangrijkste dat we weer gaan racen", aldus Krack. De GP van België liep uit tot een deceptie. Zowel Alonso als Stroll eindigde in de kwalificatie maar liefst twee volledige seconden achter Sergio Pérez, die zich als twintigste had gekwalificeerd. 

Volgens Krack is het daarom vooral belangrijk dat Aston Martin weer kan vechten met de concurrentie in het middenveld. "Dat hebben we de afgelopen evenementen niet gedaan. Het was heel moeilijk om het middenveld bij te houden. En wat het ook gaat brengen, ik denk dat racen het belangrijkste is voor iedereen." Geruchten suggereren dat Aston met de nieuwe update maar liefst twee seconde sneller zal zijn, maar de auto loopt zo ver achter dat Stroll en Alonso nog altijd achteraan de grid zouden staan. 

Volledig nieuwe auto

Het woord 'update' doet misschien wel te kort aan de omvang van de wijzigingen die het meesterbrein Newey naar Aston Martin brengt. "Ik denk dat het behoorlijk omvangrijk is. Zoals hij zei, zijn de belangrijkste zaken uiteraard aerodynamica en gewicht. En om dat te bereiken, moet je veel dingen doen. En alles wat we wilden, is bereikt", zo spreekt de Track Officer optimistisch. 

Dat Aston Martin momenteel zover achter de concurrentie staat, is volgens het team deels te verklaren doordat er dit seizoen nog geen grote updates waren geïntroduceerd. Daar komt in Hongarije verandering in. "De periode die we nu hadden zonder updates gedurende heel lange tijd is nu voorbij. Dus het ziet er goed uit voor de toekomst. En we kijken allemaal gewoon uit naar Budapest om te zien wat we hebben."

F1 Nieuws Aston Martin GP Hongarije 2026

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    12:30 - 13:30

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  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

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Australië
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China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
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Saoedi-Arabië
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1 - 3 mei
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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