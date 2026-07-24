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Bijzondere onthulling: "Verstappen heeft iets ongelooflijks gevraagd aan Red Bull"

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Bijzondere onthulling: "Verstappen heeft iets ongelooflijks gevraagd aan Red Bull"

De toekomst van Max Verstappen is al weken het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Verstappen stelde zelf in Hongarije dat Red Bull voor hem als een soort tweede familie aanvoelt, maar dat betekent niet dat de speculatie stopt. Oud-coureur Riccardo Patrese doet ook gezellig mee met het speculeren, en stelt dat Verstappen astronomische eisen heeft gesteld.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull Racing, maar hij kan eerder vertrekken door de exitclausules in zijn contract. Of hij die clausules daadwerkelijk gaat gebruiken, is nog maar zeer de vraag. Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij zeer gesteld is op Red Bull, en in Hongarije herhaalde hij nogmaals dat hij het team als een soort tweede familie ziet.

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Wat heeft Patrese gehoord?

Verstappen weigert echter volledige duidelijkheid te geven, en dat zorgt ervoor dat de speculatie blijft bestaan. Oud-coureur Riccardo Patrese voedt de geruchten in gesprek met Latest Betting Sites: "Ik weet zeker dat Verstappen en Red Bull elke dag met elkaar praten."

Patrese stelt dat hij in de wandelgangen de nodige geruchten heeft gehoord: "Ik begrijp dat als hij wil blijven en Red Bull wil dat hij blijft, ze veel meer geld moeten gaan betalen, omdat hij iets ongelooflijks aan hem heeft gevraagd in een nieuw contract. Ik weet het niet precies, maar wel veel meer dan wat hij nu verdient. Maar hij is in de positie waarin hij dit soort dingen kan vragen."

Wat speelt er in de toekomst?

Verstappen stelde zelf nogmaals dat hij zich op zijn plek voelt bij Red Bull, maar Patrese stelt dat er op de achtergrond misschien wel met andere teams wordt geflirt: "Niemand bij Red Bull wil natuurlijk dat hij vertrekt, dus Max kan spelletjes spelen met andere teams omdat hij in zo'n sterke positie zit."

De Italiaanse coureur gaat verder met speculeren: "Hij praat de hele tijd met mensen, met iedereen, inclusief met Toto Wolff van Mercedes en met McLaren. We zullen er in september achter komen, daar ben ik echt zeker van, want dat is de maand waarin er definitieve beslissingen worden genomen."

RonHymer

Posts: 266

Met smart wacht ik op die bijzondere onthulling!?

  • 6
  • 24 jul 2026 - 10:10
F1 Nieuws Max Verstappen Riccardo Patrese Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (14)

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  • NicoS

    Posts: 21.063

    Het houdt niet op…..

    • + 3
    • 24 jul 2026 - 09:37
    • Rogier hier

      Posts: 6.829

      Ik denk dat Max buiten zijn management, vader, vrouw en Red Bull collega’s om, met niemand praat over zijn eventuele transfer.

      Dat laat hij lekker aan zijn management over en wellicht papa Jos. Max hoeft alleen maar te kiezen uit de opties die straks voor hel klaarliggen.

      • + 1
      • 24 jul 2026 - 10:47
  • RonHymer

    Posts: 266

    Met smart wacht ik op die bijzondere onthulling!?

    • + 6
    • 24 jul 2026 - 10:10
  • Need5Speed

    Posts: 4.137

    Ongelooflijk... moeten we dan Max niet geloven of juist Patrese?

    • + 1
    • 24 jul 2026 - 10:13
  • Rene84

    Posts: 229

    Dat zijn weer heel veel woorden om precies niks te zeggen.

    • + 1
    • 24 jul 2026 - 10:16
  • Sergeant Gneisbaard

    Posts: 4.680

    hij wilde friet zuurvlees op het menu van de catering. iedereen in stress want dan gaan ze weer over budget dit seizoen

    • + 1
    • 24 jul 2026 - 10:31
    • Rogier hier

      Posts: 6.829

      If you want to reach the moon, you gotta aim for the stars.

      • + 1
      • 24 jul 2026 - 10:48
    • Freek-Willem

      Posts: 6.798

      Beter kun je het niet krijgen. Dus precies zoals @Rogier al aangeeft @sergeant

      • + 0
      • 24 jul 2026 - 11:00
  • F1jos

    Posts: 5.494

    Max vroeg om eigenaar van Racing Bulls te worden en naam verandering in Max Verstappen Racing.

    • + 0
    • 24 jul 2026 - 10:38
  • jd2000

    Posts: 7.857

    Patrese, Sjakie, Brundle, Pablo, buitelen over elkaar heen met het motto "niet geschoten is altijd mis". Tjonge jonge, deze figuren hebben imposante dikke duimen.

    • + 1
    • 24 jul 2026 - 10:41
    • Freek-Willem

      Posts: 6.798

      Wellicht dat iemand het dan straks goed heeft en kan roepen: ik zei het t eerst. Of is dat alleen hier aan de orde

      • + 0
      • 24 jul 2026 - 11:01
  • Snorremans

    Posts: 334

    "Oud-coureur Riccardo Patrese voedt de geruchten in gesprek met Latest Betting Sites"

    Daarna gestopt met lezen. Zit niet te wachten op een Hertbert 2.0 special...uhhh "special"

    • + 0
    • 24 jul 2026 - 11:15

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Ferrari
285
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4
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151
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-
Bahrein
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China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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