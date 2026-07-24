De toekomst van Max Verstappen is al weken het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Verstappen stelde zelf in Hongarije dat Red Bull voor hem als een soort tweede familie aanvoelt, maar dat betekent niet dat de speculatie stopt. Oud-coureur Riccardo Patrese doet ook gezellig mee met het speculeren, en stelt dat Verstappen astronomische eisen heeft gesteld.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull Racing, maar hij kan eerder vertrekken door de exitclausules in zijn contract. Of hij die clausules daadwerkelijk gaat gebruiken, is nog maar zeer de vraag. Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij zeer gesteld is op Red Bull, en in Hongarije herhaalde hij nogmaals dat hij het team als een soort tweede familie ziet.

Wat heeft Patrese gehoord?

Verstappen weigert echter volledige duidelijkheid te geven, en dat zorgt ervoor dat de speculatie blijft bestaan. Oud-coureur Riccardo Patrese voedt de geruchten in gesprek met Latest Betting Sites: "Ik weet zeker dat Verstappen en Red Bull elke dag met elkaar praten."

Patrese stelt dat hij in de wandelgangen de nodige geruchten heeft gehoord: "Ik begrijp dat als hij wil blijven en Red Bull wil dat hij blijft, ze veel meer geld moeten gaan betalen, omdat hij iets ongelooflijks aan hem heeft gevraagd in een nieuw contract. Ik weet het niet precies, maar wel veel meer dan wat hij nu verdient. Maar hij is in de positie waarin hij dit soort dingen kan vragen."

Wat speelt er in de toekomst?

Verstappen stelde zelf nogmaals dat hij zich op zijn plek voelt bij Red Bull, maar Patrese stelt dat er op de achtergrond misschien wel met andere teams wordt geflirt: "Niemand bij Red Bull wil natuurlijk dat hij vertrekt, dus Max kan spelletjes spelen met andere teams omdat hij in zo'n sterke positie zit."

De Italiaanse coureur gaat verder met speculeren: "Hij praat de hele tijd met mensen, met iedereen, inclusief met Toto Wolff van Mercedes en met McLaren. We zullen er in september achter komen, daar ben ik echt zeker van, want dat is de maand waarin er definitieve beslissingen worden genomen."