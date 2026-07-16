Max Verstappen mag zich vanmiddag melden op de persconferentie van de FIA in België. Op het circuit van Spa-Francorchamps staat vandaag de traditionele mediadag op het programma, en dat betekent dat de coureurs veel verplichtingen hebben. Voor Verstappen betekent het dus veel vragen beantwoorden over zijn toekomst.

Verstappen heeft een aantal onrustige weken achter de rug. Hij wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, en deze geruchten werden alleen maar luider na zijn frustrerende race in Silverstone. Op het Britse circuit was hij niet blij met zijn team, en stelde hij dat ze niet naar hem hadden geluisterd. Verstappen viel daar uit nadat hij crashte door een probleem met de achtervleugel. In Spa aast hij op sportieve revanche, maar weet hij ook dat het energiemanagement een grote rol gaat spelen.

Goed gezelschap voor Verstappen

Verstappen zal zich vandaag direct moeten melden op de traditionele persconferentie van de FIA. Om 14:30 schuift Verstappen aan in de perszaal, waar hij gezelschap krijgt van zijn voormalig teamgenoot en huidig Williams-coureur Alexander Albon en Haas-coureur Esteban Ocon.

Het is de verwachting dat Verstappen de meeste vragen zal krijgen, maar na een halfuurtje zal de aandacht verschuiven naar de volgende groep coureurs. Wereldkampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli zal zich om 15:00 melden, en krijgt gezelschap van Ferrari-coureur Charles Leclerc, die twee weken geleden de Britse Grand Prix op zijn naam schreef. Het trio wordt compleet gemaakt door Racing Bulls-coureur Liam Lawson, die afgelopen weekend nog in actie kwam op het Goodwood Festival of Speed.

Welke teambazen moeten zich melden?

Op de vrijdag zullen de vertegenwoordigers van de teams zich melden bij de persconferentie van de FIA. Tussen de twee vrije trainingen door staat er om 15:30 een persconferentie op het programma, waar Audi-teambaas Allan McNish, Cadillac-teambaas Graeme Lowdon en Racing Bulls-teambaas Alan Permane zullen aanschuiven.

Verdere planning

Aangezien er in Spa geen sprintrace wordt verreden, staan er op zaterdag en zondag twee persconferenties op het programma. De top drie van de kwalificatie en de drie podiumfinishers in de race zullen zich daarna melden. De kans bestaat dus dat Verstappen zich nog vaker moet melden.