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FIA roept Verstappen direct naar persconferentie

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FIA roept Verstappen direct naar persconferentie

Max Verstappen mag zich vanmiddag melden op de persconferentie van de FIA in België. Op het circuit van Spa-Francorchamps staat vandaag de traditionele mediadag op het programma, en dat betekent dat de coureurs veel verplichtingen hebben. Voor Verstappen betekent het dus veel vragen beantwoorden over zijn toekomst.

Verstappen heeft een aantal onrustige weken achter de rug. Hij wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, en deze geruchten werden alleen maar luider na zijn frustrerende race in Silverstone. Op het Britse circuit was hij niet blij met zijn team, en stelde hij dat ze niet naar hem hadden geluisterd. Verstappen viel daar uit nadat hij crashte door een probleem met de achtervleugel. In Spa aast hij op sportieve revanche, maar weet hij ook dat het energiemanagement een grote rol gaat spelen.

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Goed gezelschap voor Verstappen

Verstappen zal zich vandaag direct moeten melden op de traditionele persconferentie van de FIA. Om 14:30 schuift Verstappen aan in de perszaal, waar hij gezelschap krijgt van zijn voormalig teamgenoot en huidig Williams-coureur Alexander Albon en Haas-coureur Esteban Ocon.

Het is de verwachting dat Verstappen de meeste vragen zal krijgen, maar na een halfuurtje zal de aandacht verschuiven naar de volgende groep coureurs. Wereldkampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli zal zich om 15:00 melden, en krijgt gezelschap van Ferrari-coureur Charles Leclerc, die twee weken geleden de Britse Grand Prix op zijn naam schreef. Het trio wordt compleet gemaakt door Racing Bulls-coureur Liam Lawson, die afgelopen weekend nog in actie kwam op het Goodwood Festival of Speed.

Welke teambazen moeten zich melden?

Op de vrijdag zullen de vertegenwoordigers van de teams zich melden bij de persconferentie van de FIA. Tussen de twee vrije trainingen door staat er om 15:30 een persconferentie op het programma, waar Audi-teambaas Allan McNish, Cadillac-teambaas Graeme Lowdon en Racing Bulls-teambaas Alan Permane zullen aanschuiven.

Verdere planning

Aangezien er in Spa geen sprintrace wordt verreden, staan er op zaterdag en zondag twee persconferenties op het programma. De top drie van de kwalificatie en de drie podiumfinishers in de race zullen zich daarna melden. De kans bestaat dus dat Verstappen zich nog vaker moet melden.

Larry Perkins

Posts: 66.349

Max blijft bij RBR en vervolgens blijft @Beri tot ver in februari/maart 2027 (of langer) artikeltjes tellen over Verstappen die wel of niet naar Mercedes, Ferrari, McLaren, etc. had kunnen gaan.
Overigens niet alleen hier...

  • 2
  • 16 jul 2026 - 08:59
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (11)

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  • AUDI_F1

    Posts: 3.968

    Volgens het lijstje was ie ook weer aan de beurt.

    • + 1
    • 16 jul 2026 - 07:44
  • Pietje Bell

    Posts: 35.780

    Manager van Verstappen onthult toekomstplannen
    15 juli 2026, 19:41

    ............. Bovendien blijven de geruchten over een voortijdig afscheid bij Red Bull de ronde doen. Vorige week nog zorgde een foto uit Amsterdam, waarop Verstappens vader Jos in gesprek is met manager Raymond Vermeulen en het voormalige Red Bull-brein Helmut Marko (83), voor opschudding.

    oe24 belde Vermeulen op en vroeg naar de huidige stand van zaken. Over de foto in kwestie zegt de Nederlander hetzelfde als Marko: „Dat was een privébijeenkomst die al lang geleden was afgesproken. Bovendien is de zus van Max getrouwd.”

    En hoe zit het met de geruchten over een overstap? Vermeulen: „Er wordt veel geschreven. Maar de waarheid is dat Max het bij Red Bull tot het einde wil afmaken. Hij heeft een contract tot 2028 en wil dat graag nakomen.” Over de veelbesproken ontsnappingsclausule, die Verstappen tijdens de zomerstop zou kunnen inroepen omdat hij als huidige nummer zeven in het WK geen kans meer maakt op de top 2, zegt Vermeulen: “Dat deze clausule bestaat, betekent niet dat we er gebruik van maken. We hadden er de afgelopen jaren ook gebruik van kunnen maken, maar hebben dat niet gedaan.”

    Vermeulen gelooft dat Verstappen dit jaar nog races zal winnen („waarschijnlijk niet nu in Spa, maar in Boedapest en Zandvoort neemt de kans toe ...“). De nieuwe, zelfontwikkelde Red Bull motor is namelijk „beter dan de meesten hadden gedacht.“ Volgend jaar wil Verstappen weer meedingen naar het wereldkampioenschap – als we Vermeulen mogen geloven, in de Red Bull.

    • + 1
    • 16 jul 2026 - 07:44
    • Pietje Bell

      Posts: 35.780

      Met deze uitspraak kun je nog alle kanten op:

      “Dat deze clausule bestaat, betekent niet dat we er gebruik van maken."

      Nee, maar het betekent ook niet dat ze er geen gebruik van gaan maken.

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 07:48
    • Larry Perkins

      Posts: 66.341

      Max blijft bij RBR en vervolgens blijft @Beri tot ver in februari/maart 2027 (of langer) artikeltjes tellen over Verstappen die wel of niet naar Mercedes, Ferrari, McLaren, etc. had kunnen gaan.
      Overigens niet alleen hier...

      • + 2
      • 16 jul 2026 - 08:59
    • Larry Perkins

      Posts: 66.341

      Tegen die tijd heeft @Beri wel een fruitmand verdiend, of een kratje Texels Skuumkoppe en uiteraard een nieuw telraam...

      • + 1
      • 16 jul 2026 - 09:03
    • Pietje Bell

      Posts: 35.780

      ibb.co/XxHLgyFb

      • + 1
      • 16 jul 2026 - 09:43
    • F1jos

      Posts: 5.463

      In oktober wordt het voor Beri functie elders.

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 10:43
  • Pietje Bell

    Posts: 35.780

    Max houdt zijn beste vriend Stan Pex altijd buiten de schijnwerpers.
    Hier is hij te zien en te horen.

    urlr.me/V9BAhW

    • + 0
    • 16 jul 2026 - 08:07
  • butch3225

    Posts: 62

    Ja en ........... denk dat ik de antwoorden al ken.... nee mischien en gaan we vanzelf in de toekomst zien.........

    • + 0
    • 16 jul 2026 - 08:52
  • snailer

    Posts: 33.873

    Watttttt? Zit hij er nu al?

    Dat wordt niet simmen vandaag.

    • + 0
    • 16 jul 2026 - 09:06
  • gridiron

    Posts: 3.640

    Als Max slim is gaat hij een dokter's briefje halen, jet kan nu al voorspellen over welke van zijn lievelingsvragen het zal gaan

    • + 0
    • 16 jul 2026 - 12:14

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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