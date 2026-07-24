Aston Martin hoopt tijdens de Grand Prix van Hongarije de eerste stap uit het sportieve dal te zetten. De Britse renstal neemt zijn eerste grote updatepakket van het seizoen mee naar de Hungaroring, maar Lance Stroll maakt zich ondanks de teleurstellende prestaties van de AMR26 weinig zorgen. De Canadees zegt dat hij in zijn Formule 1-loopbaan wel vaker met niet-competitieve auto's heeft gereden.

Aston Martin kende een moeizame eerste seizoenshelft en zag de achterstand op zowel de topteams als het middenveld de afgelopen races verder oplopen. In Hongarije moet een omvangrijk upgradepakket daar verandering in brengen, voordat na de zomerstop in Zandvoort ook de nieuwe krachtbron zijn intrede doet.

Stroll haalt schouders op over zwakke Aston Martin

Stroll geeft toe dat de huidige situatie hem mentaal niet uit balans brengt. Volgens de Canadees heeft hij in zijn carrière al vaker met auto's gereden die niet in de buurt kwamen van de kop van het veld.

"Ik heb door de jaren heen genoeg lastige auto's gehad", vertelt Stroll. "Je rijdt gewoon met het materiaal dat je krijgt. Als de auto goed genoeg is om races te winnen, is dat fantastisch. Is hij veel langzamer dan de concurrentie, dan verandert dat niets aan mijn aanpak. Ik blijf mijn werk doen en probeer het maximale eruit te halen."

Vertrouwen in toekomst blijft overeind

Ondanks de tegenvallende resultaten blijft Stroll geloven in de toekomst van Aston Martin. De coureur is ervan overtuigd dat het team op termijn de aansluiting met de top kan vinden, ook al is daar momenteel nog weinig van te zien.

"Ik heb het al vaker gezegd: ik geloof echt dat dit team een mooie toekomst tegemoet gaat", aldus Stroll. "Natuurlijk staan we nu niet waar we willen staan en daar is niemand blij mee. Iedereen binnen het team beseft dat de eerste helft van het seizoen teleurstellend is geweest. We hopen dat we de komende races een stap vooruit kunnen zetten en dat dit het begin daarvan is."