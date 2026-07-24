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Stroll overtuigd van zichzelf: "Ik heb vaak slechte auto's gehad"

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Stroll overtuigd van zichzelf: "Ik heb vaak slechte auto's gehad"

Aston Martin hoopt tijdens de Grand Prix van Hongarije de eerste stap uit het sportieve dal te zetten. De Britse renstal neemt zijn eerste grote updatepakket van het seizoen mee naar de Hungaroring, maar Lance Stroll maakt zich ondanks de teleurstellende prestaties van de AMR26 weinig zorgen. De Canadees zegt dat hij in zijn Formule 1-loopbaan wel vaker met niet-competitieve auto's heeft gereden.

Aston Martin kende een moeizame eerste seizoenshelft en zag de achterstand op zowel de topteams als het middenveld de afgelopen races verder oplopen. In Hongarije moet een omvangrijk upgradepakket daar verandering in brengen, voordat na de zomerstop in Zandvoort ook de nieuwe krachtbron zijn intrede doet.

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Stroll geeft toe dat de huidige situatie hem mentaal niet uit balans brengt. Volgens de Canadees heeft hij in zijn carrière al vaker met auto's gereden die niet in de buurt kwamen van de kop van het veld.

"Ik heb door de jaren heen genoeg lastige auto's gehad", vertelt Stroll. "Je rijdt gewoon met het materiaal dat je krijgt. Als de auto goed genoeg is om races te winnen, is dat fantastisch. Is hij veel langzamer dan de concurrentie, dan verandert dat niets aan mijn aanpak. Ik blijf mijn werk doen en probeer het maximale eruit te halen."

Vertrouwen in toekomst blijft overeind

Ondanks de tegenvallende resultaten blijft Stroll geloven in de toekomst van Aston Martin. De coureur is ervan overtuigd dat het team op termijn de aansluiting met de top kan vinden, ook al is daar momenteel nog weinig van te zien.

"Ik heb het al vaker gezegd: ik geloof echt dat dit team een mooie toekomst tegemoet gaat", aldus Stroll. "Natuurlijk staan we nu niet waar we willen staan en daar is niemand blij mee. Iedereen binnen het team beseft dat de eerste helft van het seizoen teleurstellend is geweest. We hopen dat we de komende races een stap vooruit kunnen zetten en dat dit het begin daarvan is."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lance Stroll Aston Martin

Reacties (7)

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  • Snorremans

    Posts: 335

    Die AMR maskeert alleen maar zijn onkunde.

    • + 0
    • 24 jul 2026 - 15:30
  • TylaHunter

    Posts: 10.834

    Hij zegt niks verkeerds.

    Maat vergeet erbij te zeggen: in de goede auto's die ik had scoorden mijn teamgenoten ook veel meer podia dan ik deed.

    • + 0
    • 24 jul 2026 - 15:41
    • Joeppp

      Posts: 8.733

      En, een goede coureur krijgt op een geven moment een kans in een goede auto.

      • + 0
      • 24 jul 2026 - 15:58
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.101

    Is wel zo

    • + 0
    • 24 jul 2026 - 15:41
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.276

    Van alle clowns en pay-drivers in de geschiedenis van de autosport, is hij echt een van de betere, of je daar trots op moet zijn is een tweede.

    • + 0
    • 24 jul 2026 - 15:46
  • HarryLam

    Posts: 5.613

    Belletje naar papa,....gaat goed, stuur geld.

    • + 0
    • 24 jul 2026 - 15:53

HU Grand Prix van Hongarije

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  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

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  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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Datum
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

CA Lance Stroll 18
Lance Stroll
  • Land Canada
  • Geb. datum 29 okt 1998 (27)
  • Geb. plaats Montreal, Canada
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Aston Martin
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