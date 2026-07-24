De toekomst van Max Verstappen blijft de gemoederen bezighouden in de Formule 1. Hoewel de Nederlander naar verwachting ook de komende seizoenen bij Red Bull Racing blijft, worden Mercedes en McLaren nog altijd genoemd als mogelijke bestemmingen. Jacques Villeneuve begrijpt die interesse volledig, maar ziet ook een belangrijk probleem als Verstappen daadwerkelijk de overstap zou maken.

De wereldkampioen van 1997 stelt dat Verstappen dé spil is op de huidige rijdersmarkt. Volgens Villeneuve zouden alle teams met een vrij zitje de viervoudig wereldkampioen willen aantrekken, al verwacht hij niet dat een overstap naar een topteam vanzelfsprekend succesvol zou verlopen.

'Verstappen bepaalt de rijdersmarkt'

"Verstappen bepaalt op dit moment de hele rijdersmarkt", aldus Villeneuve. "Elk team dat een vrije plek heeft, moet interesse in hem hebben. Hij is een uitzonderlijk talent en volledig gefocust op racen. Er zijn maar weinig coureurs die zijn niveau halen, dus eigenlijk heb je geen andere keuze dan hem serieus te overwegen."

Toch waarschuwt de Canadees dat een overstap naar McLaren of Mercedes verre van eenvoudig zou zijn. "Bij McLaren stap je binnen in het team van wereldkampioen Lando Norris. Bij Mercedes is Andrea Kimi Antonelli de grote favoriet van het team. Als buitenstaander kom je daar niet zomaar binnen, dus makkelijk wordt zo'n overstap nooit", legt Villeneuve uit.

Sainz ideale ploeggenoot voor Verstappen

Mocht Villeneuve zelf een Formule 1-team leiden, dan zou hij Verstappen het liefst koppelen aan Carlos Sainz. De twee reden in 2015 samen voor Toro Rosso, waar de onderlinge strijd regelmatig voor spanningen zorgde. Toch ziet Villeneuve juist voordelen in die combinatie.

"Sainz is een uitstekende teamspeler", zegt Villeneuve. "Hij heeft ieder team waarvoor hij reed beter gemaakt en geholpen om zich verder te ontwikkelen. Bovendien zijn ze allebei opgegroeid in een racefamilie, waardoor ze veel van elkaar begrijpen."

De relatie tussen Verstappen en Sainz bleef onderwerp van gesprek nadat Red Bull in 2016 voor de Nederlander koos als vervanger van Daniil Kvyat. Later werd zelfs beweerd dat Helmut Marko een hereniging bij Red Bull tegenhield. Sainz benadrukte de afgelopen jaren echter meermaals dat de verstandhouding met Verstappen inmiddels prima is. Villeneuve vermoedt dat pas echt duidelijk zou worden hoe goed die samenwerking is als de twee ooit opnieuw teamgenoten worden.