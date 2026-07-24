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Voormalig wereldkampioen: "Sainz de ideale teamgenoot van Verstappen"

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Voormalig wereldkampioen: "Sainz de ideale teamgenoot van Verstappen"

De toekomst van Max Verstappen blijft de gemoederen bezighouden in de Formule 1. Hoewel de Nederlander naar verwachting ook de komende seizoenen bij Red Bull Racing blijft, worden Mercedes en McLaren nog altijd genoemd als mogelijke bestemmingen. Jacques Villeneuve begrijpt die interesse volledig, maar ziet ook een belangrijk probleem als Verstappen daadwerkelijk de overstap zou maken.

De wereldkampioen van 1997 stelt dat Verstappen dé spil is op de huidige rijdersmarkt. Volgens Villeneuve zouden alle teams met een vrij zitje de viervoudig wereldkampioen willen aantrekken, al verwacht hij niet dat een overstap naar een topteam vanzelfsprekend succesvol zou verlopen.

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'Verstappen bepaalt de rijdersmarkt'

"Verstappen bepaalt op dit moment de hele rijdersmarkt", aldus Villeneuve. "Elk team dat een vrije plek heeft, moet interesse in hem hebben. Hij is een uitzonderlijk talent en volledig gefocust op racen. Er zijn maar weinig coureurs die zijn niveau halen, dus eigenlijk heb je geen andere keuze dan hem serieus te overwegen."

Toch waarschuwt de Canadees dat een overstap naar McLaren of Mercedes verre van eenvoudig zou zijn. "Bij McLaren stap je binnen in het team van wereldkampioen Lando Norris. Bij Mercedes is Andrea Kimi Antonelli de grote favoriet van het team. Als buitenstaander kom je daar niet zomaar binnen, dus makkelijk wordt zo'n overstap nooit", legt Villeneuve uit.

Sainz ideale ploeggenoot voor Verstappen

Mocht Villeneuve zelf een Formule 1-team leiden, dan zou hij Verstappen het liefst koppelen aan Carlos Sainz. De twee reden in 2015 samen voor Toro Rosso, waar de onderlinge strijd regelmatig voor spanningen zorgde. Toch ziet Villeneuve juist voordelen in die combinatie.

"Sainz is een uitstekende teamspeler", zegt Villeneuve. "Hij heeft ieder team waarvoor hij reed beter gemaakt en geholpen om zich verder te ontwikkelen. Bovendien zijn ze allebei opgegroeid in een racefamilie, waardoor ze veel van elkaar begrijpen."

De relatie tussen Verstappen en Sainz bleef onderwerp van gesprek nadat Red Bull in 2016 voor de Nederlander koos als vervanger van Daniil Kvyat. Later werd zelfs beweerd dat Helmut Marko een hereniging bij Red Bull tegenhield. Sainz benadrukte de afgelopen jaren echter meermaals dat de verstandhouding met Verstappen inmiddels prima is. Villeneuve vermoedt dat pas echt duidelijk zou worden hoe goed die samenwerking is als de twee ooit opnieuw teamgenoten worden.

Clubbtraxx

Posts: 616

Mag Sjakie ook weer eens wat roeptoeteren? Ik vind Hadjar een prima teamgenoot van Max, lekker zo houden want Max gaat toch nergens heen ondanks dat o.a. deze s i t e telkens de z.g. geruchten in stand houd voor de klicks.

  • 3
  • 24 jul 2026 - 08:39
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Carlos Sainz Jr Jacques Villeneuve Red Bull Racing

Reacties (8)

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  • Clubbtraxx

    Posts: 616

    Mag Sjakie ook weer eens wat roeptoeteren? Ik vind Hadjar een prima teamgenoot van Max, lekker zo houden want Max gaat toch nergens heen ondanks dat o.a. deze s i t e telkens de z.g. geruchten in stand houd voor de klicks.

    • + 3
    • 24 jul 2026 - 08:39
    • snailer

      Posts: 33.940

      Zijn geen geruchten. Het zou een gerucht worden als bijvoorbeeld Joe Saward, of journaille van 'te race' er mee komen. Of als bijvoorbeeld formel1 punt de over audi of Mercedes. Die hebben veel connecties binnen teams.
      Wat pundits doen is speculaasplanken en speculeer bier.
      Hier maken ze er dan gewag van.

      Met Sainz naast Verstappen zou vorig jaar Verstappen kampioen zijn geworden. Sainz zou veel meer punten bij Norris hebben weggehaald dan Tsunode. Dacht 2 puntjes die hij weghaalde bij Norris.
      En als tegenwicht. Piastri heeft 130 punten weggehaald bij Verstappen.

      En ik zie het Hadjar ook niet doen. Mogelijk in de toekomst. Maar nu heeft hij 1 sterke race gehad: Spa. Monaco was namelijk bij de gratie van het wegvallen van veel rijders voor hem.

      • + 1
      • 24 jul 2026 - 08:51
  • JV fan

    Posts: 3.002

    Ben benieuwd wanneer men gaat roepen "Ja maar 2015" ja dat was 11 jaar terug en beiden waren nog tieners...

    • + 0
    • 24 jul 2026 - 09:28
  • Ernie5335

    Posts: 5.923

    Voormalige wereldkampioenen... Het woord zegt het zelf: ...oenen 🙃

    • + 0
    • 24 jul 2026 - 10:27
  • da_bartman

    Posts: 6.783

    Een kampioen ben je voor altijd.

    • + 0
    • 24 jul 2026 - 10:42

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1
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2
Ferrari
285
3
McLaren
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4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
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Racing Bulls
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Williams
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-
Bahrein
6 - 8 maa
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Groot Brittannië
Silverstone
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België
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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