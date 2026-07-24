De FIA-stewards hebben naar verluidt toegegeven dat ze vorige week een fout hebben gemaakt bij het incident tussen Charles Leclerc en Oscar Piastri. Het feit dat Leclerc geen straf kreeg, deed veel stof opwaaien. Bij de FIA hebben ze nu tijdens een meeting met de coureurs in Hongarije toegegeven dat ze fout zaten.

De Belgische Grand Prix werd afgelopen weekend gekenmerkt door twee opvallende besluiten. In de openingsronde tikte Lewis Hamilton Mercedes-coureur George Russell uit de race in Les Combes, wat hem ook een straf opleverde. Veel mensen vonden dit dan ook onterecht, en het feit dat Leclerc even later géén straf kreeg voor een vergelijkbaar incident met McLaren-coureur Piastri, zorgde voor enorme verbazing.

Wat hebben de FIA-stewards toegegeven?

Gisteren stond er op de Hungaroring een meeting tussen de FIA-stewards en de coureurs op het programma. Volgens The Race gaven de stewards van de FIA na een uitgebreide discussie met de coureurs toe dat ze Leclerc eigenlijk een straf moesten geven. Leclerc zou hebben aangegeven dat het niet helemaal zwart of wit was, al had hij tijdens een persmoment wel aangegeven dat het een beetje over het randje was.

Volgens The Race zijn er tijdens de meeting meerdere afspraken gemaakt over het aanpassen van de driving standards voor 2027. Zo wordt er gewerkt aan kleine veranderingen omtrent momenten na restarts na een Safety Car-fase. De coureurs willen graag dat hier minder streng naar wordt gekeken, zoals ook het geval is bij situaties in de openingsrondes van de race.

Hamilton afwezig

Niet alle coureurs zouden aanwezig zijn geweest bij de meeting met de stewards van de FIA. Volgens The Race ontbrak zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton bij de gesprekken, en dat is opvallend. Hamilton raakte in Spa immers betrokken bij één van de incidenten die voor ophef zorgden.

De Britse Ferrari-coureur was echter niet de enige afwezige, want volgens The Race ontbraken er nog vier mannen. Het zou gaan om Aston Martin-coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll en Cadillac-coureurs Sergio Pérez en Valtteri Bottas.