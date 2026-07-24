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FIA door het stof: Leclerc had straf moeten krijgen

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FIA door het stof: Leclerc had straf moeten krijgen

De FIA-stewards hebben naar verluidt toegegeven dat ze vorige week een fout hebben gemaakt bij het incident tussen Charles Leclerc en Oscar Piastri. Het feit dat Leclerc geen straf kreeg, deed veel stof opwaaien. Bij de FIA hebben ze nu tijdens een meeting met de coureurs in Hongarije toegegeven dat ze fout zaten.

De Belgische Grand Prix werd afgelopen weekend gekenmerkt door twee opvallende besluiten. In de openingsronde tikte Lewis Hamilton Mercedes-coureur George Russell uit de race in Les Combes, wat hem ook een straf opleverde. Veel mensen vonden dit dan ook onterecht, en het feit dat Leclerc even later géén straf kreeg voor een vergelijkbaar incident met McLaren-coureur Piastri, zorgde voor enorme verbazing.

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Wat hebben de FIA-stewards toegegeven?

Gisteren stond er op de Hungaroring een meeting tussen de FIA-stewards en de coureurs op het programma. Volgens The Race gaven de stewards van de FIA na een uitgebreide discussie met de coureurs toe dat ze Leclerc eigenlijk een straf moesten geven. Leclerc zou hebben aangegeven dat het niet helemaal zwart of wit was, al had hij tijdens een persmoment wel aangegeven dat het een beetje over het randje was.

Volgens The Race zijn er tijdens de meeting meerdere afspraken gemaakt over het aanpassen van de driving standards voor 2027. Zo wordt er gewerkt aan kleine veranderingen omtrent momenten na restarts na een Safety Car-fase. De coureurs willen graag dat hier minder streng naar wordt gekeken, zoals ook het geval is bij situaties in de openingsrondes van de race. 

Hamilton afwezig

Niet alle coureurs zouden aanwezig zijn geweest bij de meeting met de stewards van de FIA. Volgens The Race ontbrak zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton bij de gesprekken, en dat is opvallend. Hamilton raakte in Spa immers betrokken bij één van de incidenten die voor ophef zorgden.

De Britse Ferrari-coureur was echter niet de enige afwezige, want volgens The Race ontbraken er nog vier mannen. Het zou gaan om Aston Martin-coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll en Cadillac-coureurs Sergio Pérez en Valtteri Bottas.

NicoS

Posts: 21.067

Het ergste is dat de stewards nog steeds niet in staat zijn met alle beelden en data een juiste beslissing te nemen.
Charles mazzelde dus twee keer….

  • 2
  • 24 jul 2026 - 13:17
Foto's Grand Prix van Hongarije 2026
F1 Nieuws Charles Leclerc Ferrari GP Hongarije 2026

Reacties (4)

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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.798
  • Podiums 54
  • Grand Prix 183
  • Land Monaco
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, Monaco
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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