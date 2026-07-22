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McLaren schuift Piastri opzij in Hongarije: Fornaroli krijgt kans

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McLaren schuift Piastri opzij in Hongarije: Fornaroli krijgt kans

McLaren zet tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Hongarije opnieuw een rookie in. Leonardo Fornaroli neemt vrijdag plaats in de bolide van Oscar Piastri, terwijl ook Alpine en Haas een jong talent de kans geven om ervaring op te doen tijdens de verplichte rookie-sessies.

Naast McLaren maken ook Alpine en Haas gebruik van de eerste training op de Hungaroring om aan de FIA-verplichting te voldoen. Paul Aron stapt bij Alpine in de auto, terwijl Ryo Hirakawa de kans krijgt bij Haas.

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McLaren combineert rookie-kans met belangrijk testprogramma

Voor Fornaroli wordt het zijn tweede officiële Formule 1-sessie van het seizoen. De Italiaan maakte eerder dit jaar tijdens de eerste vrije training in Barcelona al zijn debuut voor McLaren en krijgt nu opnieuw de gelegenheid om kilometers te maken in de MCL40.

De Britse renstal benut de sessie niet alleen om de ontwikkeling van Fornaroli voort te zetten. McLaren heeft ook een uitgebreid upgradepakket meegenomen naar de Hungaroring en zal daarnaast een verder ontwikkelde versie van de experimentele achtervleugel evalueren. Die test stond oorspronkelijk al gepland voor de Grand Prix van Oostenrijk.

Fornaroli klaar voor nieuwe uitdaging

Fornaroli kijkt uit naar zijn nieuwe kans in de Formule 1 en benadrukt dat hij zich grondig heeft voorbereid op zijn optreden tijdens de eerste vrije training in Hongarije.

"Ik ben blij dat ik dit weekend opnieuw met de MCL40 mag rijden. Iedere sessie is voor mij een kans om meer ervaring op te doen, meer vertrouwen te krijgen en het team te helpen met waardevolle data. Ik heb de afgelopen weken veel uren in de simulator doorgebracht en hard gewerkt aan mijn fysieke voorbereiding. Daardoor wil ik vrijdag het maximale uit deze training halen", vertelt de Italiaan.

Ernie5335

Posts: 5.917

Schuift opzij? Dramatische kop voor zoiets normaals. Beetje jammer...

  • 2
  • 22 jul 2026 - 09:59
F1 Nieuws Formule 1 F1 Oscar Piastri Leonardo Fornaroli McLaren GP Hongarije 2026

Reacties (3)

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  • Ernie5335

    Posts: 5.917

    Schuift opzij? Dramatische kop voor zoiets normaals. Beetje jammer...

    • + 2
    • 22 jul 2026 - 09:59
    • Larry Perkins

      Posts: 66.500

      Piastri verrekte het om op te staan en toen moesten ze hem wel opzij schuiven...

      • + 2
      • 22 jul 2026 - 11:08
    • Illym3ns

      Posts: 239

      Je belachelijk...maar alles voor de clicks Ernie.

      • + 1
      • 22 jul 2026 - 12:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 881
  • Podiums 28
  • Grand Prix 79
  • Land AU
  • Geb. datum 6 apr 2001 (25)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, AU
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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