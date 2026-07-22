McLaren zet tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Hongarije opnieuw een rookie in. Leonardo Fornaroli neemt vrijdag plaats in de bolide van Oscar Piastri, terwijl ook Alpine en Haas een jong talent de kans geven om ervaring op te doen tijdens de verplichte rookie-sessies.

Naast McLaren maken ook Alpine en Haas gebruik van de eerste training op de Hungaroring om aan de FIA-verplichting te voldoen. Paul Aron stapt bij Alpine in de auto, terwijl Ryo Hirakawa de kans krijgt bij Haas.

McLaren combineert rookie-kans met belangrijk testprogramma

Voor Fornaroli wordt het zijn tweede officiële Formule 1-sessie van het seizoen. De Italiaan maakte eerder dit jaar tijdens de eerste vrije training in Barcelona al zijn debuut voor McLaren en krijgt nu opnieuw de gelegenheid om kilometers te maken in de MCL40.

De Britse renstal benut de sessie niet alleen om de ontwikkeling van Fornaroli voort te zetten. McLaren heeft ook een uitgebreid upgradepakket meegenomen naar de Hungaroring en zal daarnaast een verder ontwikkelde versie van de experimentele achtervleugel evalueren. Die test stond oorspronkelijk al gepland voor de Grand Prix van Oostenrijk.

Fornaroli klaar voor nieuwe uitdaging

Fornaroli kijkt uit naar zijn nieuwe kans in de Formule 1 en benadrukt dat hij zich grondig heeft voorbereid op zijn optreden tijdens de eerste vrije training in Hongarije.

"Ik ben blij dat ik dit weekend opnieuw met de MCL40 mag rijden. Iedere sessie is voor mij een kans om meer ervaring op te doen, meer vertrouwen te krijgen en het team te helpen met waardevolle data. Ik heb de afgelopen weken veel uren in de simulator doorgebracht en hard gewerkt aan mijn fysieke voorbereiding. Daardoor wil ik vrijdag het maximale uit deze training halen", vertelt de Italiaan.