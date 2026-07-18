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Ook Alonso krijgt gridstraf na motorwissel

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Ook Alonso krijgt gridstraf na motorwissel

Ook Fernando Alonso krijgt een gridstraf voor de Grand Prix van België. De Spaanse Aston Martin-coureur krijgt dit weekend de beschikking over een aantal nieuwe motoronderdelen, en overschrijdt daarmee het toegestane aantal. Alonso is zeker niet de enige coureur die een gridstraf krijgt.

Het circuit van Spa geldt als een baan waar het makkelijker is om in te halen, en daarom is het een plek waar teams voor een tactische gridstraf kiezen. Meerdere coureurs staan op de rand van een gridstraf, omdat ze het toegestane aantal componenten bij bepaalde motoronderdelen al hebben gebruikt. Ook bij Aston Martin kiezen ze voor een motorwissel, waardoor Alonso de race achteraan het veld moet beginnen.

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Wat gaat Aston Martin doen?

Het team van Aston Martin heeft ervoor gekozen om de energy store, de PU-CE en de PU-ANC te vervangen. Bij alle drie de onderdelen gaat Alonso over het maximaal aantal toegestane componenten, en dat levert hem dus een flinke gridstraf op. Sterker nog, bij de energy store zit Alonso al op zijn vijfde component, terwijl de grens op drie onderdelen ligt. Ook bij de PU-CE wisselt Alonso naar een vijfde exemplaar, terwijl er slechts drie zijn toegestaan.

Het team van Aston Martin is bezig met een zeer lastig seizoen in de Formule 1, waarin ze een enorme achterstand hebben op de rest van het veld. Daarnaast kampen ze met veel problemen, en is alle hoop gevestigd op het updatepakket dat naar verwachting in Hongarije zal arriveren.

Veel gridstraffen

Alonso zal door deze ingrepen vanaf de achterkant van de grid starten. Hij is zeker niet de enige coureur die dit weekend een gridstraf ontvangt voor het wisselen van motoronderdelen. Naast Alonso ontvangt ook zijn teamgenoot Lance Stroll een gridstraf, en ook bij de teams van Red Bull en McLaren hebben ze ingegrepen. Isack Hadjar en regerend wereldkampioen Lando Norris zullen ook naar achteren worden gezet op de grid. Mogelijk komen er later dit weekend nog meer gridstraffen bij.

Need5Speed

Posts: 4.118

Oei, nu moet hij misschien wel helemaal achteraan starten!

  • 3
  • 18 jul 2026 - 15:32
F1 Nieuws Fernando Alonso Aston Martin GP België 2026

Reacties (3)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.117

    Oei, nu moet hij misschien wel helemaal achteraan starten!

    • + 3
    • 18 jul 2026 - 15:32

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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