Ook Fernando Alonso krijgt een gridstraf voor de Grand Prix van België. De Spaanse Aston Martin-coureur krijgt dit weekend de beschikking over een aantal nieuwe motoronderdelen, en overschrijdt daarmee het toegestane aantal. Alonso is zeker niet de enige coureur die een gridstraf krijgt.

Het circuit van Spa geldt als een baan waar het makkelijker is om in te halen, en daarom is het een plek waar teams voor een tactische gridstraf kiezen. Meerdere coureurs staan op de rand van een gridstraf, omdat ze het toegestane aantal componenten bij bepaalde motoronderdelen al hebben gebruikt. Ook bij Aston Martin kiezen ze voor een motorwissel, waardoor Alonso de race achteraan het veld moet beginnen.

Wat gaat Aston Martin doen?

Het team van Aston Martin heeft ervoor gekozen om de energy store, de PU-CE en de PU-ANC te vervangen. Bij alle drie de onderdelen gaat Alonso over het maximaal aantal toegestane componenten, en dat levert hem dus een flinke gridstraf op. Sterker nog, bij de energy store zit Alonso al op zijn vijfde component, terwijl de grens op drie onderdelen ligt. Ook bij de PU-CE wisselt Alonso naar een vijfde exemplaar, terwijl er slechts drie zijn toegestaan.

Het team van Aston Martin is bezig met een zeer lastig seizoen in de Formule 1, waarin ze een enorme achterstand hebben op de rest van het veld. Daarnaast kampen ze met veel problemen, en is alle hoop gevestigd op het updatepakket dat naar verwachting in Hongarije zal arriveren.

Veel gridstraffen

Alonso zal door deze ingrepen vanaf de achterkant van de grid starten. Hij is zeker niet de enige coureur die dit weekend een gridstraf ontvangt voor het wisselen van motoronderdelen. Naast Alonso ontvangt ook zijn teamgenoot Lance Stroll een gridstraf, en ook bij de teams van Red Bull en McLaren hebben ze ingegrepen. Isack Hadjar en regerend wereldkampioen Lando Norris zullen ook naar achteren worden gezet op de grid. Mogelijk komen er later dit weekend nog meer gridstraffen bij.