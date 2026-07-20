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Sainz hakt knoop door: Wordt het Williams of Audi?

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Sainz hakt knoop door: Wordt het Williams of Audi?

Carlos Sainz lijkt definitief een streep te zetten onder alle speculaties over zijn toekomst. De Spanjaard, die na de Grand Prix van België opnieuw een teleurstellend resultaat boekte met een zestiende plaats, heeft laten weten dat hij zijn toekomst bij Williams ziet. Daarmee lijkt een veelbesproken overstap naar Audi voorlopig van de baan.

Sainz uitte de afgelopen maanden meermaals zijn frustratie over de tegenvallende prestaties van Williams en werd daardoor nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek. Na de race op Spa-Francorchamps maakte de voormalig Ferrari-coureur echter duidelijk dat hij zijn blik juist op de langere termijn heeft gericht.

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Sainz richt pijlen op 2027 met Williams

Volgens Sainz valt er in 2026 weinig meer te redden voor Williams. De Spanjaard benadrukte dat hij zijn energie liever steekt in de ontwikkeling van de auto voor 2027. "De situatie van dit jaar valt nauwelijks nog te herstellen", stelde hij tegenover aanwezige media. "Mijn prioriteit is om het team te helpen zodat we in 2027 veel sterker voor de dag komen. Ik wil daar deel van uitmaken en met dit team verder bouwen."

Die uitspraak is opvallend, aangezien eerder werd aangenomen dat Williams en Sainz na dit seizoen uit elkaar zouden gaan. Ook een overstap naar Audi werd de voorbije maanden regelmatig genoemd, maar de Spanjaard lijkt nu bewust te kiezen voor continuïteit en vertrouwen in het project van Williams.

'Ik haal alles uit deze auto'

Ondanks de tegenvallende resultaten heeft Sainz het gevoel dat hij persoonlijk weinig meer kan doen. De Williams-coureur is tevreden over zijn eigen prestaties, al baalt hij ervan dat de auto hem niet in staat stelt om dat ook in de uitslagen terug te laten komen. "Ik weet dat ik alles uit deze auto haal wat erin zit", vertelde hij. "Ik doe echt alles wat mogelijk is met het materiaal dat ik heb."

Vooral op racesnelheid ziet Sainz positieve signalen. "In de races ben ik misschien zelfs sterker dan in de kwalificaties. Vergeleken met de coureurs waarmee ik mezelf kan meten, is mijn tempo heel goed. Daarom is het jammer dat ik dat niet vaker kan laten zien. Persoonlijk beleef ik een heel sterk seizoen, alleen is het zonde dat de auto niet beter is. Hopelijk komt die stap snel." Daarmee lijkt Sainz alle twijfels over zijn toekomst voorlopig weg te nemen en kiest hij ervoor om samen met Williams te bouwen aan een betere toekomst.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Williams Audi

Reacties (6)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.473

    Nyck de Vries.

    • + 0
    • 20 jul 2026 - 15:37
    • Larry Perkins

      Posts: 66.473

      Nyck de Vries is ook weer genoemd!

      • + 0
      • 20 jul 2026 - 15:37
    • Larry Perkins

      Posts: 66.473

      En nou is het weer de beurt aan Nyck de Vries voor geruchten over contractbesprekingen bij Williams...

      • + 0
      • 20 jul 2026 - 15:38
    • Larry Perkins

      Posts: 66.473

      Opvallend: Nyck de Vries gaat toch niet naar Williams, voorlopig...

      • + 0
      • 20 jul 2026 - 15:39
    • snailer

      Posts: 33.914

      Maar als Sainz zijn knoop heeft doorgehakt, wordt hij nu dan papa? Gaat hij zomaar 3 tiende langzamer van rijden.

      • + 0
      • 20 jul 2026 - 17:26
    • Larry Perkins

      Posts: 66.473

      Ik weet het antwoord op dit eveneens stompzinnig gerucht over Sainz al @Snailer, maar eerst moeten ze er weer tientallen nonsens berichtjes van maken...

      • + 0
      • 20 jul 2026 - 19:12

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
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8
Williams
11
9
Audi
10
10
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 241
  • Land Spanje
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, Spanje
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
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Team profiel

Williams
Williams
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