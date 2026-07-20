Carlos Sainz lijkt definitief een streep te zetten onder alle speculaties over zijn toekomst. De Spanjaard, die na de Grand Prix van België opnieuw een teleurstellend resultaat boekte met een zestiende plaats, heeft laten weten dat hij zijn toekomst bij Williams ziet. Daarmee lijkt een veelbesproken overstap naar Audi voorlopig van de baan.

Sainz uitte de afgelopen maanden meermaals zijn frustratie over de tegenvallende prestaties van Williams en werd daardoor nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek. Na de race op Spa-Francorchamps maakte de voormalig Ferrari-coureur echter duidelijk dat hij zijn blik juist op de langere termijn heeft gericht.

Sainz richt pijlen op 2027 met Williams

Volgens Sainz valt er in 2026 weinig meer te redden voor Williams. De Spanjaard benadrukte dat hij zijn energie liever steekt in de ontwikkeling van de auto voor 2027. "De situatie van dit jaar valt nauwelijks nog te herstellen", stelde hij tegenover aanwezige media. "Mijn prioriteit is om het team te helpen zodat we in 2027 veel sterker voor de dag komen. Ik wil daar deel van uitmaken en met dit team verder bouwen."

Die uitspraak is opvallend, aangezien eerder werd aangenomen dat Williams en Sainz na dit seizoen uit elkaar zouden gaan. Ook een overstap naar Audi werd de voorbije maanden regelmatig genoemd, maar de Spanjaard lijkt nu bewust te kiezen voor continuïteit en vertrouwen in het project van Williams.

'Ik haal alles uit deze auto'

Ondanks de tegenvallende resultaten heeft Sainz het gevoel dat hij persoonlijk weinig meer kan doen. De Williams-coureur is tevreden over zijn eigen prestaties, al baalt hij ervan dat de auto hem niet in staat stelt om dat ook in de uitslagen terug te laten komen. "Ik weet dat ik alles uit deze auto haal wat erin zit", vertelde hij. "Ik doe echt alles wat mogelijk is met het materiaal dat ik heb."

Vooral op racesnelheid ziet Sainz positieve signalen. "In de races ben ik misschien zelfs sterker dan in de kwalificaties. Vergeleken met de coureurs waarmee ik mezelf kan meten, is mijn tempo heel goed. Daarom is het jammer dat ik dat niet vaker kan laten zien. Persoonlijk beleef ik een heel sterk seizoen, alleen is het zonde dat de auto niet beter is. Hopelijk komt die stap snel." Daarmee lijkt Sainz alle twijfels over zijn toekomst voorlopig weg te nemen en kiest hij ervoor om samen met Williams te bouwen aan een betere toekomst.