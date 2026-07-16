Nico Hülkenberg is op geheel eigen wijze ingegaan op het gerucht dat hij zijn Audi-zitje kan verliezen aan Carlos Sainz. De Duitser is ervan overtuigd dat hij zijn stoeltje bij de Formule 1-debutant gaat behouden voor 2027. Daarbij had The Hulk wat scherpe woorden klaarliggen voor Sainz, zijn voormalig teamgenoot.

De toekomst van Hülkenberg bij Audi is allesbehalve zeker. De 38-jarige is nog niet bevestigd voor 2027 en achter de schermen gonst het gerucht dat de Duitse fabrikant in gesprek is met Sainz om mogelijk samen in zee te gaan.

Hülkenberg lacht om Sainz-gerucht

Eenmaal aangekomen op het circuit van Spa-Francorchamps voor de Grand Prix van België, werd Hülkenberg door de aanwezige pers geconfronteerd met het gerucht dat hij mogelijk zijn stoeltje aan Sainz verliest. "Ik heb wat geruchten daarover gelezen, gerelateerd aan Carlos", zo liet de Duitser weten.

Vervolgens kon hij het niet laten om een sneer uit te delen aan het adres van de Spanjaard. "Volgens mij is de plek als reservecoureur nog beschikbaar, al weet ik niet of hij daar wel in geïnteresseerd is", zo klonk het met een knipoog.

Hülkenberg en Sainz zijn geen onbekenden van elkaar. In de tweede seizoenshelft van 2017 en het gehele seizoen van 2018 waren de F1-coureurs teamgenoten bij Renault. Na dat seizoen moest de Spanjaard plaatsmaken voor Daniel Ricciardo, die overkwam van Red Bull Racing.

🗣️ "I read some rumour stuff around that, related with Carlos."



Nico Hulkenberg isn't too concerned about rumours of Sainz switching to Audi 😅 pic.twitter.com/rJXbw8rwbQ — The Race (@wearetherace) July 16, 2026

Sainz ontevreden bij Williams

Naar verluidt werkt de entourage van Sainz achter de schermen er hard aan om een vertrek bij Williams te kunnen forceren. Vanwege de matige auto en het tekort aan progressie, zou de Spanjaard erop aansturen om zijn aflopende contract niet te verlengen. Audi, waar de vader van Sainz in de rally-klasse ook zeer succesvol is geweest, zou een gegadigde kandidaat zijn om de voormalig teamgenoot van Max Verstappen binnen te hengelen.

In ieder geval lijkt Hülkenberg zich niet druk te maken over het feit dat Sainz zijn stoeltje kan pakken. De tijd zal uitwijzen wie van de twee kemphanen naast Gabriel Bortoleto rijdt voor het Duitse merk.