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Hülkenberg klapt uit de school: "Sainz kan reservecoureur worden bij Audi"

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Hülkenberg klapt uit de school: "Sainz kan reservecoureur worden bij Audi"

Nico Hülkenberg is op geheel eigen wijze ingegaan op het gerucht dat hij zijn Audi-zitje kan verliezen aan Carlos Sainz. De Duitser is ervan overtuigd dat hij zijn stoeltje bij de Formule 1-debutant gaat behouden voor 2027. Daarbij had The Hulk wat scherpe woorden klaarliggen voor Sainz, zijn voormalig teamgenoot. 

De toekomst van Hülkenberg bij Audi is allesbehalve zeker. De 38-jarige is nog niet bevestigd voor 2027 en achter de schermen gonst het gerucht dat de Duitse fabrikant in gesprek is met Sainz om mogelijk samen in zee te gaan. 

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Hülkenberg lacht om Sainz-gerucht

Eenmaal aangekomen op het circuit van Spa-Francorchamps voor de Grand Prix van België, werd Hülkenberg door de aanwezige pers geconfronteerd met het gerucht dat hij mogelijk zijn stoeltje aan Sainz verliest. "Ik heb wat geruchten daarover gelezen, gerelateerd aan Carlos", zo liet de Duitser weten. 

Vervolgens kon hij het niet laten om een sneer uit te delen aan het adres van de Spanjaard. "Volgens mij is de plek als reservecoureur nog beschikbaar, al weet ik niet of hij daar wel in geïnteresseerd is", zo klonk het met een knipoog. 

Hülkenberg en Sainz zijn geen onbekenden van elkaar. In de tweede seizoenshelft van 2017 en het gehele seizoen van 2018 waren de F1-coureurs teamgenoten bij Renault. Na dat seizoen moest de Spanjaard plaatsmaken voor Daniel Ricciardo, die overkwam van Red Bull Racing

 Sainz ontevreden bij Williams 

Naar verluidt werkt de entourage van Sainz achter de schermen er hard aan om een vertrek bij Williams te kunnen forceren. Vanwege de matige auto en het tekort aan progressie, zou de Spanjaard erop aansturen om zijn aflopende contract niet te verlengen. Audi, waar de vader van Sainz in de rally-klasse ook zeer succesvol is geweest, zou een gegadigde kandidaat zijn om de voormalig teamgenoot van Max Verstappen binnen te hengelen. 

In ieder geval lijkt Hülkenberg zich niet druk te maken over het feit dat Sainz zijn stoeltje kan pakken. De tijd zal uitwijzen wie van de twee kemphanen naast Gabriel Bortoleto rijdt voor het Duitse merk. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Nico Hülkenberg Audi

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 240
  • Land ES
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, ES
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
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