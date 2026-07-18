Andrea Kimi Antonelli heeft op indrukwekkende wijze de poleposition veroverd voor de Grand Prix van België. De Mercedes-coureur was op Spa-Francorchamps de snelste in een kwalificatie die werd gekenmerkt door wisselende omstandigheden. Max Verstappen eindigde als tweede en mag zondag naast de jonge Italiaan vanaf de eerste startrij vertrekken.

Antonelli reed in Q3 een ronde van 1:44.361 en was daarmee ruim drie tienden sneller dan Verstappen. Lando Norris klokte aanvankelijk de derde tijd, maar door een gridstraf schuift hij voor de race terug. Ook George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton en Oscar Piastri eindigden in de top zeven, terwijl Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar en Arvid Lindblad de top tien completeerden.

Antonelli tevreden na wisselvallige kwalificatie

Na afloop straalde Antonelli van oor tot oor. De Mercedes-coureur gaf toe dat de kwalificatie allesbehalve eenvoudig verliep, maar prees zijn team voor de manier waarop het zich gedurende de sessie wist aan te passen.

"Het is geweldig om op pole te staan", vertelde Antonelli. "Het was geen eenvoudige kwalificatie, omdat de baan voortdurend veranderde. We slaagden er echter in om ons ronde na ronde te verbeteren en uiteindelijk de poleposition binnen te halen. Dat voelt natuurlijk geweldig."

Blik op duel met Verstappen

Hoewel Antonelli vanaf de beste startplek vertrekt, beseft hij dat de klus pas zondag begint. De Italiaan verwacht direct een stevig gevecht met Verstappen, die naast hem op de eerste rij staat.

"Zondag is weer een nieuwe dag. Max start naast me, dus een goede start wordt ontzettend belangrijk. Ik wil voor hem blijven richting de eerste bochten", aldus Antonelli. "Mijn laatste ronde was erg goed, vooral in de tweede sector wist ik veel tijd te winnen. Er zat misschien nog iets meer in, maar ik ben hier ontzettend blij mee."

Voor Antonelli betekende deze snelste tijd alweer zijn zesde pole position dit Formule 1-seizoen. Voorlopig lijkt de Italiaan, die bovenaan het klassement staat, ongrijpbaar voor de rest van de grid.