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Antonelli weet wat hem te doen staat vanaf pole: "Verstappen staat naast me"

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Antonelli weet wat hem te doen staat vanaf pole: "Verstappen staat naast me"

Andrea Kimi Antonelli heeft op indrukwekkende wijze de poleposition veroverd voor de Grand Prix van België. De Mercedes-coureur was op Spa-Francorchamps de snelste in een kwalificatie die werd gekenmerkt door wisselende omstandigheden. Max Verstappen eindigde als tweede en mag zondag naast de jonge Italiaan vanaf de eerste startrij vertrekken.

Antonelli reed in Q3 een ronde van 1:44.361 en was daarmee ruim drie tienden sneller dan Verstappen. Lando Norris klokte aanvankelijk de derde tijd, maar door een gridstraf schuift hij voor de race terug. Ook George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton en Oscar Piastri eindigden in de top zeven, terwijl Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar en Arvid Lindblad de top tien completeerden.

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Antonelli tevreden na wisselvallige kwalificatie

Na afloop straalde Antonelli van oor tot oor. De Mercedes-coureur gaf toe dat de kwalificatie allesbehalve eenvoudig verliep, maar prees zijn team voor de manier waarop het zich gedurende de sessie wist aan te passen.

"Het is geweldig om op pole te staan", vertelde Antonelli. "Het was geen eenvoudige kwalificatie, omdat de baan voortdurend veranderde. We slaagden er echter in om ons ronde na ronde te verbeteren en uiteindelijk de poleposition binnen te halen. Dat voelt natuurlijk geweldig."

Blik op duel met Verstappen

Hoewel Antonelli vanaf de beste startplek vertrekt, beseft hij dat de klus pas zondag begint. De Italiaan verwacht direct een stevig gevecht met Verstappen, die naast hem op de eerste rij staat.

"Zondag is weer een nieuwe dag. Max start naast me, dus een goede start wordt ontzettend belangrijk. Ik wil voor hem blijven richting de eerste bochten", aldus Antonelli. "Mijn laatste ronde was erg goed, vooral in de tweede sector wist ik veel tijd te winnen. Er zat misschien nog iets meer in, maar ik ben hier ontzettend blij mee."

Voor Antonelli betekende deze snelste tijd alweer zijn zesde pole position dit Formule 1-seizoen. Voorlopig lijkt de Italiaan, die bovenaan het klassement staat, ongrijpbaar voor de rest van de grid. 

 

Larry Perkins

Posts: 66.418

Voor de ontwikkeling van Kimi zou het goed zijn om de hele rees achter Max aan te blijven rijden, om zo optimaal van zijn mentor te kunnen leren...

  • 4
  • 18 jul 2026 - 18:07
F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP België 2026

Reacties (4)

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  • Flexwing

    Posts: 468

    Als start maar goed is.

    • + 2
    • 18 jul 2026 - 17:32
  • Larry Perkins

    Posts: 66.418

    Voor de ontwikkeling van Kimi zou het goed zijn om de hele rees achter Max aan te blijven rijden, om zo optimaal van zijn mentor te kunnen leren...

    • + 4
    • 18 jul 2026 - 18:07
  • Williams_F1

    Posts: 1.496

    Goed opletten hoe de meester rijdt..

    • + 0
    • 18 jul 2026 - 18:17
    • koppie toe

      Posts: 5.482

      Dan moet ie Alonso maar snel op een ronde zetten.

      • + 0
      • 18 jul 2026 - 18:56

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Team
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Ferrari
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5
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Datum
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Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 329
  • Podiums 10
  • Grand Prix 33
  • Land Italië
  • Geb. datum 25 aug 2006 (19)
  • Geb. plaats Bologna, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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