user icon
icon

Verstappen looft Red Bull na geweldige tweede tijd

<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen looft Red Bull na geweldige tweede tijd

Max Verstappen heeft in Spa zijn beste kwalificatieresultaat van het seizoen geëvenaard. Op het iconische Belgische circuit kreeg hij hulp van zijn teamgenoot Isack Hadjar, maar kwam hij net te kort om de briljante Andrea Kimi Antonelli van de pole position te houden. Verstappen was tevreden, en bedankte zijn teamgenootje Hadjar.

Verstappen lijkt zich het hele weekend al goed te voelen op het circuit dat hij ziet als één van zijn favorieten. In de kwalificatie kon hij zich mengen in de strijd om de pole position, en daarbij kreeg hij hulp van zijn Red Bull-teamgenoot Hadjar. De Fransman krijgt een nieuwe motor, en start daardoor morgen achteraan de grid. Hierdoor kon hij zich nu focussen op Verstappen, en gaf hij hem in de beslissende ronde in Q3 een mooie tow. Hij leek echter net iets te laat aan de kant te gaan, waardoor Verstappen wat tijd verloor.

Meer over Red Bull Racing Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel

Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel

15 jul
 'Piastri wil weg bij McLaren, deur voor Verstappen staat wagenwijd open'

'Piastri wil weg bij McLaren, deur voor Verstappen staat wagenwijd open'

7 jul

De hulp van Hadjar

Verstappen weigerde direct na afloop om zijn teamgenoot hiervoor af te vallen: "Het hielp me zeker, anders zou ik hier niet staan. Ik denk dat we anders zesde of zoiets zouden zijn geweest. Dus ja, ik denk dat Isack goed werk heeft geleverd vandaag. Hij weet dat hij morgen achteraan de grid zal starten, en hij heeft geweldig werk geleverd met die tow in de laatste sector, en daarom staan we hier."

Wat is er mogelijk in de race?

Verstappen weet dat de race van morgen een uitdaging gaat worden: "Ik moet morgen zeker in mijn spiegels gaan kijken naar de mensen die om mij heen starten, maar we hebben ten minste vandaag een heel erg goed resultaat geboekt."

Waar Verstappen twee weken geleden een zeer gefrustreerde indruk achterliet in Silverstone, voelt hij zich nu weer op zijn gemak in de auto: "Ik denk dat de auto het hele weekend al aardig presteert, maar misschien niet op het niveau dat Kimi hier laat zien. Maar we zijn blij dat we op de eerste startrij mogen staan en over hoe we dit als team hebben aangepakt."

schwantz34

Posts: 42.433

Gelukkig heetf Ham in het verleden ookj never nooit enige hulp van "Valtteri this is James" Bottas gehad bij Mercedes, en daardoor altijd alles op eigen kracht gedaan toch?

  • 9
  • 18 jul 2026 - 18:23
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (14)

Login om te reageren
  • Flexwing

    Posts: 468

    Met andere vleugel was het p1 geweest

    • + 0
    • 18 jul 2026 - 17:33
    • Need5Speed

      Posts: 4.118

      Of de muur.

      • + 1
      • 18 jul 2026 - 17:41
    • snailer

      Posts: 33.895

      Terecht dat ze die er af hebben gehaald. Moet je toch niet aan denken dat hij in Eau rouche de muur in zou zijn gegaan.

      • + 1
      • 18 jul 2026 - 17:57
  • Larry Perkins

    Posts: 66.418

    Als de RB22 morgen niet voor een poepstart zorgt, kan het een leuk begin van de race worden...

    • + 1
    • 18 jul 2026 - 17:44
    • HarryLam

      Posts: 5.603

      1e rechte stuk is Antonelli er voorbij.

      • + 0
      • 18 jul 2026 - 18:57
  • schwantz34

    Posts: 42.433

    Goed werk van Hadjar, als je zelf geen kans hebt door een gridstraf moet je je gewoon opstellen als een teamplayer om je teamgenoot zo ver mogelijk naar voren te helpen.

    • + 6
    • 18 jul 2026 - 17:45
  • Stillewerise

    Posts: 125

    Zou me diep schamen als het zo moest.

    • + 0
    • 18 jul 2026 - 18:17
    • schwantz34

      Posts: 42.433

      Gelukkig heetf Ham in het verleden ookj never nooit enige hulp van "Valtteri this is James" Bottas gehad bij Mercedes, en daardoor altijd alles op eigen kracht gedaan toch?

      • + 9
      • 18 jul 2026 - 18:23
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.742

      ....en toen sprak de horde zich ook uit.

      • + 2
      • 18 jul 2026 - 18:24
    • markos

      Posts: 1.063

      Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.

      • + 2
      • 18 jul 2026 - 18:40
    • Stillewerise

      Posts: 125

      @ schwantz34 doet je zeer he. Overal maar lopen reageren om het te verzachten. Waar gaat het hier over ham eigenlijk? Of over james. Heb nieuws voor je. Ben geen ham fan. Je kan het aanhalen. Maar je hebt alleen je zelf mee.

      • + 2
      • 18 jul 2026 - 18:49
    • F1jos

      Posts: 5.469

      Voor een vegetariër is ham smerig

      • + 2
      • 18 jul 2026 - 19:32

BE Grand Prix van België

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BEGrand Prix van België

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.521
  • Podiums 129
  • Grand Prix 242
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar