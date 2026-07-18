Max Verstappen heeft in Spa zijn beste kwalificatieresultaat van het seizoen geëvenaard. Op het iconische Belgische circuit kreeg hij hulp van zijn teamgenoot Isack Hadjar, maar kwam hij net te kort om de briljante Andrea Kimi Antonelli van de pole position te houden. Verstappen was tevreden, en bedankte zijn teamgenootje Hadjar.

Verstappen lijkt zich het hele weekend al goed te voelen op het circuit dat hij ziet als één van zijn favorieten. In de kwalificatie kon hij zich mengen in de strijd om de pole position, en daarbij kreeg hij hulp van zijn Red Bull-teamgenoot Hadjar. De Fransman krijgt een nieuwe motor, en start daardoor morgen achteraan de grid. Hierdoor kon hij zich nu focussen op Verstappen, en gaf hij hem in de beslissende ronde in Q3 een mooie tow. Hij leek echter net iets te laat aan de kant te gaan, waardoor Verstappen wat tijd verloor.

De hulp van Hadjar

Verstappen weigerde direct na afloop om zijn teamgenoot hiervoor af te vallen: "Het hielp me zeker, anders zou ik hier niet staan. Ik denk dat we anders zesde of zoiets zouden zijn geweest. Dus ja, ik denk dat Isack goed werk heeft geleverd vandaag. Hij weet dat hij morgen achteraan de grid zal starten, en hij heeft geweldig werk geleverd met die tow in de laatste sector, en daarom staan we hier."

Wat is er mogelijk in de race?

Verstappen weet dat de race van morgen een uitdaging gaat worden: "Ik moet morgen zeker in mijn spiegels gaan kijken naar de mensen die om mij heen starten, maar we hebben ten minste vandaag een heel erg goed resultaat geboekt."

Waar Verstappen twee weken geleden een zeer gefrustreerde indruk achterliet in Silverstone, voelt hij zich nu weer op zijn gemak in de auto: "Ik denk dat de auto het hele weekend al aardig presteert, maar misschien niet op het niveau dat Kimi hier laat zien. Maar we zijn blij dat we op de eerste startrij mogen staan en over hoe we dit als team hebben aangepakt."