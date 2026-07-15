Eén van de voormalig engineers van Max Verstappen heeft een nieuwe functie gevonden op de Formule 1-grid. Michael Manning was in de afgelopen jaren de control engineer van Verstappen bij Red Bull, maar hij gaat nu aan de slag als Chief Engineer bij het team van Williams.

Het team van Red Bull Racing is in de afgelopen jaren veel belangrijke namen verloren. Onder meer grote namen zoals Adrian Newey, Rob Marshall en Jonathan Wheatley maakten de overstap naar andere teams. Verstappen zag op zijn beurt veel belangrijke engineers en monteurs uit zijn pitbox vertrekken. Zelfs zijn trouwe rechterhand, race-engineer Gianpiero Lambiase, kondigde eerder dit jaar een aanstaande overstap naar McLaren aan.

Wat gaat hij doen?

Het vaste team rondom Verstappen is in de afgelopen maanden ook flink veranderd. Michael Manning was tot en met vorig jaar werkzaam bij Red Bull, en was daar als control engineer onder meer verantwoordelijk voor de starts van Verstappen. Manning heeft nu op LinkedIn aangekondigd dat hij een nieuwe uitdaging heeft gevonden. Hij gaat bij het team van Williams aan de slag als Chief Engineer van de Trackside Engineering.

'Kijk ernaar uit een bijdrage te leveren'

Op LinkedIn schrijft Manning dat de ambities van Williams hem over de streep hebben getrokken om deze uitdaging aan te gaan: "Er is een oprechte honger in Grove om terug te keren naar de voorkant van de grid, en ik kijk ernaar uit om ervoor te zorgen dat het geweldige werk dat wordt geleverd op de fabriek te vertalen naar een goede uitvoering op het circuit."

Bij Williams treft Manning een aantal oude bekenden, want coureurs Alexander Albon en Carlos Sainz maakten eerder ook onderdeel uit van de Red Bull-familie: "Het is een waar hoogtepunt om weer samen te mogen werken met Carlos en Alex, nadat onze paden elkaar eerder kruisten tijdens onze loopbaan. Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan en een bijdrage te leveren aan het volgende hoofdstuk van dit legendarische team."

Belangrijke man voor Verstappen

Manning was bij Red Bull jarenlang één van de belangrijkste mensen rondom Verstappen. Hij was één van de vier vaste engineers van de viervoudig wereldkampioen, en was daar vanuit zijn rol verantwoordelijk voor de starts. In een interview met De Telegraaf legde hij in 2024 uit dat hij vanuit deze rol verantwoordelijk was voor de software op de auto die alles controleert wat beweegt, behalve de motor. Hij was sinds 2011 in dienst van Red Bull, en werkte daar eerder samen met Sebastian Vettel.