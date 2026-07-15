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Steunpilaar van Verstappen gaat aan de slag bij Williams

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Steunpilaar van Verstappen gaat aan de slag bij Williams

Eén van de voormalig engineers van Max Verstappen heeft een nieuwe functie gevonden op de Formule 1-grid. Michael Manning was in de afgelopen jaren de control engineer van Verstappen bij Red Bull, maar hij gaat nu aan de slag als Chief Engineer bij het team van Williams.

Het team van Red Bull Racing is in de afgelopen jaren veel belangrijke namen verloren. Onder meer grote namen zoals Adrian Newey, Rob Marshall en Jonathan Wheatley maakten de overstap naar andere teams. Verstappen zag op zijn beurt veel belangrijke engineers en monteurs uit zijn pitbox vertrekken. Zelfs zijn trouwe rechterhand, race-engineer Gianpiero Lambiase, kondigde eerder dit jaar een aanstaande overstap naar McLaren aan.

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Wat gaat hij doen?

Het vaste team rondom Verstappen is in de afgelopen maanden ook flink veranderd. Michael Manning was tot en met vorig jaar werkzaam bij Red Bull, en was daar als control engineer onder meer verantwoordelijk voor de starts van Verstappen. Manning heeft nu op LinkedIn aangekondigd dat hij een nieuwe uitdaging heeft gevonden. Hij gaat bij het team van Williams aan de slag als Chief Engineer van de Trackside Engineering.

'Kijk ernaar uit een bijdrage te leveren'

Op LinkedIn schrijft Manning dat de ambities van Williams hem over de streep hebben getrokken om deze uitdaging aan te gaan: "Er is een oprechte honger in Grove om terug te keren naar de voorkant van de grid, en ik kijk ernaar uit om ervoor te zorgen dat het geweldige werk dat wordt geleverd op de fabriek te vertalen naar een goede uitvoering op het circuit."

Bij Williams treft Manning een aantal oude bekenden, want coureurs Alexander Albon en Carlos Sainz maakten eerder ook onderdeel uit van de Red Bull-familie: "Het is een waar hoogtepunt om weer samen te mogen werken met Carlos en Alex, nadat onze paden elkaar eerder kruisten tijdens onze loopbaan. Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan en een bijdrage te leveren aan het volgende hoofdstuk van dit legendarische team."

Belangrijke man voor Verstappen

Manning was bij Red Bull jarenlang één van de belangrijkste mensen rondom Verstappen. Hij was één van de vier vaste engineers van de viervoudig wereldkampioen, en was daar vanuit zijn rol verantwoordelijk voor de starts. In een interview met De Telegraaf legde hij in 2024 uit dat hij vanuit deze rol verantwoordelijk was voor de software op de auto die alles controleert wat beweegt, behalve de motor. Hij was sinds 2011 in dienst van Red Bull, en werkte daar eerder samen met Sebastian Vettel.

da_bartman

Posts: 6.748

Dat Chief Engineer een nog mooiere rol is dan Control Engineer met een beter salaris ?

  • 6
  • 15 jul 2026 - 11:01
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Williams

Reacties (9)

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  • Rimmer

    Posts: 13.373

    Als je liever naar Williams, Alpine, Cadillac of waar dan ook gaat ipv bij RB blijven zou dat toch een teken aan de wand moeten zijn.
    Lijkt mij. Maar wie ben ik.

    • + 5
    • 15 jul 2026 - 10:16
    • d@nny

      Posts: 3.637

      Needy ging ooit naar Jaguar/RBR. Was dat ook een teken aan de want?

      • + 3
      • 15 jul 2026 - 10:53
    • da_bartman

      Posts: 6.748

      Dat Chief Engineer een nog mooiere rol is dan Control Engineer met een beter salaris ?

      • + 6
      • 15 jul 2026 - 11:01
    • d@nny

      Posts: 3.637

      Tjonge jonge

      1. Newey
      2. Wand

      *Fat fingers

      • + 0
      • 15 jul 2026 - 12:47
    • NicoS

      Posts: 20.990

      James Vowles ging van Mercedes naar Williams, en zo zijn er veel mensen vertrokken bij Mercedes, alleen las je daar nooit iets over…..was dat ook een teken aan de wand?
      Bij Ferrari is het ook een komen en gaan van mensen….ook een teken aan de wand zeker?

      • + 5
      • 15 jul 2026 - 12:56
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.188

    Stockholsyndroom Bertje hier! Wat een interessant bericht, en wat balen zeg, dat Michael en Max uit elkaar gaan, ik keek er wel even van op, dat de bijbehorende foto niet van Max en Michael zijn, Maar goed JP is ook de beste race engineer aller tijden, en een goede vriend van Max.! Ik hoop dat Max en JP samen bij MClaren gaan werken, dit zou echt heel erg tof zijn! Hoewel JP dan een andere rol krijgt, zou het unieke tandem Max & JP dan blijven bestaan. Michael die zoekt het maar uit met zijn vriendjes Albon en Carlos.

    • + 5
    • 15 jul 2026 - 11:05
    • Pietje Bell

      Posts: 35.758

      De beste man heet GP en dat gezeik van jou over van alles en nog wat hier:
      "Het is niet goed of het deugd niet" begint me behoorlijk te vervelen. Lees het dan niet zul je zeggen. Zal moeilijk worden, want je reageert onder elk artikel heel negatief.

      • + 4
      • 15 jul 2026 - 11:23
    • Pietje Bell

      Posts: 35.758

      *deugt niet

      • + 0
      • 15 jul 2026 - 11:23
    • Pietje Bell

      Posts: 35.758

      En dan zijn volgens jouw eigen zeggen ook nog eens 90% van jouw berichten niet door het filter gekomen of verwijderd en dat terwijl hier enorm veel getolereerd wordt. Vraag je eens af waarom.

      • + 2
      • 15 jul 2026 - 11:39

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
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Williams
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Audi
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Aston Martin
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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