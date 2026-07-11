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Williams schakelt door na Sainz-geruchten: 'Tsunoda in beeld'

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Williams schakelt door na Sainz-geruchten: 'Tsunoda in beeld'

De toekomst van Carlos Sainz blijft onderwerp van speculatie in de Formule 1. De Spanjaard zou volgens Japanse media op elk moment bereid zijn om de overstap naar Audi te maken, terwijl Williams zich achter de schermen al zou voorbereiden op een mogelijk vertrek. Daarbij is de naam van voormalig Red Bull-coureur Yuki Tsunoda nadrukkelijk in beeld gekomen.

Sainz verruilde Ferrari voorafgaand aan het seizoen 2025 voor Williams, maar het Britse team beleeft een moeizaam 2026. Door de tegenvallende prestaties onder de nieuwe reglementen groeit de onvrede binnen het team en wordt de Spanjaard steeds vaker in verband gebracht met een vertrek. Naast Red Bull en Aston Martin zou nu ook Audi nadrukkelijk op de loer liggen.

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Audi lonkt, Williams kijkt naar Tsunoda

Volgens het Japanse Shiga Sports staat Sainz ervoor open om zich op elk moment aan Audi te verbinden. De berichtgeving gaat zelfs zover dat vader Carlos Sainz Sr. tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië al verregaande gesprekken zou hebben gevoerd met de Duitse constructeur. Mocht een deal tot stand komen, dan zou Nico Hülkenberg plaats moeten maken.

Williams houdt ondertussen rekening met dat scenario. Teambaas James Vowles zou volgens PlanetF1veel vertrouwen hebben in de kwaliteiten van Tsunoda en op korte termijn gesprekken willen voeren met de Japanner. De voormalig teamgenoot van Max Verstappen zit momenteel zonder racezitje nadat Red Bull hem verving door Isack Hadjar en ook Racing Bulls koos voor Liam Lawson en Arvid Lindblad.

Sainz wil focus houden op Williams

Sainz zelf wil voorlopig echter niets weten van alle transfergeruchten. De Spanjaard maakte onlangs duidelijk dat zijn volledige aandacht uitgaat naar Williams en dat hij pas na de zomerstop een beslissing over zijn toekomst wil nemen.

"Mijn volledige focus ligt nu op Williams. Er wacht ons de komende races enorm veel werk met simulatorsessies en vergaderingen om de prestaties te verbeteren", aldus Sainz. "Ik heb mijn management ook gevraagd om me tot de zomerstop met rust te laten, zodat ik me volledig kan richten op het helpen van het team. Daarna kijk ik pas naar mijn toekomst."

Hoewel de geruchtenmachine op volle toeren draait, lijkt Sainz voorlopig dus niet van plan om overhaast een keuze te maken. Pas tijdens de zomerstop zal duidelijk worden of hij zijn toekomst aan Williams verbindt of alsnog kiest voor een nieuw avontuur.

Larry Perkins

Posts: 66.221

De laatste tijd alleen maar berichten over Sainz.
Maar...
Is Max nog nergens met zijn jet geland vandaag?
Of ligt zijn bootje lepeltje-lepeltje met de sloep van Toffe Toto?
Of zit Max met de volslanke Zak bij de McDonald's?
Of slaat hij met de vuist op tafel bij Red Bull Racing?
Of wordt Ma... [Lees verder]

  • 5
  • 11 jul 2026 - 16:35
F1 Nieuws Formule 1 F1 Yuki Tsunoda Williams

Reacties (3)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.221

    De laatste tijd alleen maar berichten over Sainz.
    Maar...
    Is Max nog nergens met zijn jet geland vandaag?
    Of ligt zijn bootje lepeltje-lepeltje met de sloep van Toffe Toto?
    Of zit Max met de volslanke Zak bij de McDonald's?
    Of slaat hij met de vuist op tafel bij Red Bull Racing?
    Of wordt Max door Mekies gefileerd?
    Of ...?

    Laten we niet vergeten dat Max een landgenoot is, over hem zou ik ook wel eens iets willen lezen...

    • + 5
    • 11 jul 2026 - 16:35
  • Tra893SDk

    Posts: 140

    Misschien ook met een deal voor Honda-motoren vanaf het nieuwe motorconcept?

    Tsunoda is een prima coureur en Yuki en Alex lijkt me wel een leuk koppel dat PR-technisch get ook goed kan doen. Met Dorilton, Honda, Albon en Tsunoda wordt het wel erg Aziatisch echter.

    • + 0
    • 11 jul 2026 - 19:13
  • snailer

    Posts: 33.843

    Wat iedereen toch in Tsunoda ziet. Ik snap er echt niets van

    • + 0
    • 11 jul 2026 - 19:27

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

JP Yuki Tsunoda -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Japan
  • Geb. datum 11 mei 2000 (26)
  • Geb. plaats Kanagawa, Japan, Japan
  • Gewicht 54 kg
  • Lengte 1,59 m
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Team profiel

Williams
Williams
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