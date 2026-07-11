De toekomst van Carlos Sainz blijft onderwerp van speculatie in de Formule 1. De Spanjaard zou volgens Japanse media op elk moment bereid zijn om de overstap naar Audi te maken, terwijl Williams zich achter de schermen al zou voorbereiden op een mogelijk vertrek. Daarbij is de naam van voormalig Red Bull-coureur Yuki Tsunoda nadrukkelijk in beeld gekomen.

Sainz verruilde Ferrari voorafgaand aan het seizoen 2025 voor Williams, maar het Britse team beleeft een moeizaam 2026. Door de tegenvallende prestaties onder de nieuwe reglementen groeit de onvrede binnen het team en wordt de Spanjaard steeds vaker in verband gebracht met een vertrek. Naast Red Bull en Aston Martin zou nu ook Audi nadrukkelijk op de loer liggen.

Audi lonkt, Williams kijkt naar Tsunoda

Volgens het Japanse Shiga Sports staat Sainz ervoor open om zich op elk moment aan Audi te verbinden. De berichtgeving gaat zelfs zover dat vader Carlos Sainz Sr. tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië al verregaande gesprekken zou hebben gevoerd met de Duitse constructeur. Mocht een deal tot stand komen, dan zou Nico Hülkenberg plaats moeten maken.

Williams houdt ondertussen rekening met dat scenario. Teambaas James Vowles zou volgens PlanetF1veel vertrouwen hebben in de kwaliteiten van Tsunoda en op korte termijn gesprekken willen voeren met de Japanner. De voormalig teamgenoot van Max Verstappen zit momenteel zonder racezitje nadat Red Bull hem verving door Isack Hadjar en ook Racing Bulls koos voor Liam Lawson en Arvid Lindblad.

Sainz wil focus houden op Williams

Sainz zelf wil voorlopig echter niets weten van alle transfergeruchten. De Spanjaard maakte onlangs duidelijk dat zijn volledige aandacht uitgaat naar Williams en dat hij pas na de zomerstop een beslissing over zijn toekomst wil nemen.

"Mijn volledige focus ligt nu op Williams. Er wacht ons de komende races enorm veel werk met simulatorsessies en vergaderingen om de prestaties te verbeteren", aldus Sainz. "Ik heb mijn management ook gevraagd om me tot de zomerstop met rust te laten, zodat ik me volledig kan richten op het helpen van het team. Daarna kijk ik pas naar mijn toekomst."

Hoewel de geruchtenmachine op volle toeren draait, lijkt Sainz voorlopig dus niet van plan om overhaast een keuze te maken. Pas tijdens de zomerstop zal duidelijk worden of hij zijn toekomst aan Williams verbindt of alsnog kiest voor een nieuw avontuur.