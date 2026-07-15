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Crisis bij Red Bull: "Niet makkelijk om die mensen te vervangen"

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Crisis bij Red Bull: "Niet makkelijk om die mensen te vervangen"

Het team van Red Bull Racing bevindt zich momenteel in de hoek waar de klappen vallen. De prestaties op de baan vallen tegen en de frustraties bij Max Verstappen nemen toe, terwijl er ook in de afgelopen weken weer verhalen over vertrekkende kopstukken naar buitenkwamen. Niet alleen de grote namen zijn vertrokken, want het lijkt er ook op dat ze veel monteurs zijn kwijtgeraakt.

Het team van Red Bull heeft momenteel een flinke achterstand op de concurrentie van Mercedes, Ferrari en McLaren. Ze doen er alles aan om het gat te verkleinen, maar de ruis lijkt niet te verdwijnen. Voorafgaand aan het raceweekend in Silverstone werd immers duidelijk dat ook Paul Monaghan lijkt te vertrekken bij Red Bull, en daarmee sluit hij aan in een lange rij van grote namen die zijn vertrokken uit Milton Keynes.

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'Daar heeft iedereen het over'

Verslaggever Roberto Chinchero stelt in een video op het YouTube-kanaal van de Italiaanse tak van Motorsport.com dat de leegloop veel dieper gaat dan mensen vermoeden: "Ze hebben sleutelfiguren verloren zoals Adrian Newey, Christian Horner, Jonathan Wheatley en Paul Monaghan, daar heeft iedereen het over."

Waar is de leegloop het beste te zien?

Dat is echter niet het enige, want volgens Chinchero loopt ook de garage leeg: "Ik zal je zeggen, als ik langs de garage van Cadillac loop, dan lijkt het net alsof de halve pitbox van Red Bull daar is. Het zijn allemaal oud-monteurs van Red Bull, en het vervangen van dit soort mensen is zeker niet makkelijk."

Het verliezen van al het personeel in de garage lijkt dus hard aan te komen, en dat voelt Red Bull ook: "Ik denk dat de zwaarste klap al is gevallen, en dat er nog veel meer aan zit te komen. Maar dat is ook volkomen normaal."

Bekende gezichten vertrokken

Het feit dat er ook veel garagepersoneel is vertrokken, is vooral aan de kant van de pitbox van Verstappen goed te zien. Zo werd eerder dit jaar duidelijk dat veteraan Ole Schack gaat vertrekken, stapte Matt Caller over naar Audi en nam de populaire Calum Nicholas al eerder afscheid als monteur.

Rimmer

Posts: 13.374

Dieter Mateschitz was de grote drijvende en scheppende kracht.
Na zijn overlijden kwam zijn verwende vervelende zoon aan de macht en sinds hij met Mintzlaff de scepter zwaait begon de een na de ander weg te lopen. Uiteindelijk moesten zelfs Horner en Marko het veld ruimen.
Het is echt 100% onbe... [Lees verder]

  • 8
  • 15 jul 2026 - 09:46
F1 Nieuws Red Bull Racing

Reacties (9)

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  • f(1)orum

    Posts: 10.232

    Van Red Bull naar Dead Bull?

    • + 4
    • 15 jul 2026 - 09:34
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.144

      Zet de muziek van 'From Disco to Disco' onder die tekst en je hebt een hit komend weekend in België...

      🎵 'From Red Bull to Dead Bull' 🎵
      🎵 'From Red Bull to Dead Bull' 🎵

      • + 1
      • 15 jul 2026 - 10:10
  • Rimmer

    Posts: 13.374

    Dieter Mateschitz was de grote drijvende en scheppende kracht.
    Na zijn overlijden kwam zijn verwende vervelende zoon aan de macht en sinds hij met Mintzlaff de scepter zwaait begon de een na de ander weg te lopen. Uiteindelijk moesten zelfs Horner en Marko het veld ruimen.
    Het is echt 100% onbegrijpelijk waarom Max daar maa blijft hangen. Het moet echt iets zijn in de trant van “als je nog twee jaar blijft mag je het F1 team overnemen” of zoiets want ieder ander daar is al weg. Er zullen hem giga bergen met geld beloofd zijn. Om racen en presteren gaat het duidelijk niet.

    • + 8
    • 15 jul 2026 - 09:46
    • gridiron

      Posts: 3.634

      Misschien wel.
      Maar waarom zou hij een team overnemen als hij wel nog 2 jaar met een rot auto moet rijden, het enige wat hij wil doen is nl. rijden en geen teambaas spelen. Ik vrees echter dat ze zeer goed weten dat er geen "aanvaardbaar" alternatief is op financieel vlak.

      Dat van die trouwheid vindt ik sowieso BS, de "oude" garde is daar weg en dan zou hij trouw blijven aan wat nieuwelingen.
      Dat is een teken van zwakte.

      • + 2
      • 15 jul 2026 - 12:32
  • Flexwing

    Posts: 460

    Flinke achterstand ? Dat valt ook wel weer mee

    • + 2
    • 15 jul 2026 - 10:18
  • Rocks

    Posts: 1.124

    In de Vettel tijd vertrokken er ook een heleboel maar dat was niet interessant genoeg 😎

    • + 1
    • 15 jul 2026 - 10:46
    • Freek-Willem

      Posts: 6.786

      En vettel vertrok toen zelf ook maar

      • + 3
      • 15 jul 2026 - 11:11
    • Rimmer

      Posts: 13.374

      Klopt, Marko, Horner, Newey, Wheatley, Monaghan etc vertrokken allemaal in de tijd van Vettel.

      • + 0
      • 15 jul 2026 - 14:32
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.188

    Ik ben het helemaal eens met de inhoud van dit bericht, wat een ellende daar bij RB. Het gaat enorm slecht, en ze kunnen geen geschikte medewerkers vinden. Ik heb nu last van het stockholm syndroom, anders blijven mijn posts nooit langer dan 2 uurtjes staan.

    • + 1
    • 15 jul 2026 - 11:02

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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