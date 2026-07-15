Het team van Red Bull Racing bevindt zich momenteel in de hoek waar de klappen vallen. De prestaties op de baan vallen tegen en de frustraties bij Max Verstappen nemen toe, terwijl er ook in de afgelopen weken weer verhalen over vertrekkende kopstukken naar buitenkwamen. Niet alleen de grote namen zijn vertrokken, want het lijkt er ook op dat ze veel monteurs zijn kwijtgeraakt.

Het team van Red Bull heeft momenteel een flinke achterstand op de concurrentie van Mercedes, Ferrari en McLaren. Ze doen er alles aan om het gat te verkleinen, maar de ruis lijkt niet te verdwijnen. Voorafgaand aan het raceweekend in Silverstone werd immers duidelijk dat ook Paul Monaghan lijkt te vertrekken bij Red Bull, en daarmee sluit hij aan in een lange rij van grote namen die zijn vertrokken uit Milton Keynes.

'Daar heeft iedereen het over'

Verslaggever Roberto Chinchero stelt in een video op het YouTube-kanaal van de Italiaanse tak van Motorsport.com dat de leegloop veel dieper gaat dan mensen vermoeden: "Ze hebben sleutelfiguren verloren zoals Adrian Newey, Christian Horner, Jonathan Wheatley en Paul Monaghan, daar heeft iedereen het over."

Waar is de leegloop het beste te zien?

Dat is echter niet het enige, want volgens Chinchero loopt ook de garage leeg: "Ik zal je zeggen, als ik langs de garage van Cadillac loop, dan lijkt het net alsof de halve pitbox van Red Bull daar is. Het zijn allemaal oud-monteurs van Red Bull, en het vervangen van dit soort mensen is zeker niet makkelijk."

Het verliezen van al het personeel in de garage lijkt dus hard aan te komen, en dat voelt Red Bull ook: "Ik denk dat de zwaarste klap al is gevallen, en dat er nog veel meer aan zit te komen. Maar dat is ook volkomen normaal."

Bekende gezichten vertrokken

Het feit dat er ook veel garagepersoneel is vertrokken, is vooral aan de kant van de pitbox van Verstappen goed te zien. Zo werd eerder dit jaar duidelijk dat veteraan Ole Schack gaat vertrekken, stapte Matt Caller over naar Audi en nam de populaire Calum Nicholas al eerder afscheid als monteur.