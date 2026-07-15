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Aston Martin-topman over Verstappen: "Misschien is hij wel de beste ooit"

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Aston Martin-topman over Verstappen: "Misschien is hij wel de beste ooit"

Fernando Alonso zou ook op 44-jarige leeftijd nog altijd kunnen meestrijden met Max Verstappen, mits beide coureurs over hetzelfde materiaal beschikken. Dat stelt Pedro de la Rosa, voormalig Formule 1-coureur en tegenwoordig ambassadeur van Aston Martin. Volgens de Spanjaard is Alonso nog altijd een van de allerbeste rijders op de grid.

Alonso kent een lastig seizoen doordat Aston Martin niet over een competitieve wagen beschikt. De tweevoudig wereldkampioen is daardoor veroordeeld tot de achterhoede, maar volgens De la Rosa zegt dat niets over zijn werkelijke niveau.

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'Met dezelfde auto strijdt Alonso met Verstappen'

In gesprek met Mundo Deportivo sprak De la Rosa vol bewondering over de kwaliteiten van zijn landgenoot. Volgens hem heeft Alonso nauwelijks tijd nodig om zich aan te passen en kan hij vanaf zijn eerste snelle ronde direct het maximale uit een auto halen.

"Fernando heeft zo veel ervaring dat hij geen opwarmronden nodig heeft. Zet hem op welk circuit dan ook in een competitieve auto en hij rijdt vanaf zijn eerste kwalificatieronde meteen vooraan mee. Dat is een kwaliteit die je maar bij heel weinig coureurs ziet."

De la Rosa gaat zelfs nog een stap verder. "Geef Fernando dezelfde auto als Max Verstappen en dan vechten ze honderd procent met elkaar om de overwinningen. Hij past zich razendsnel aan de omstandigheden aan en weet direct waar de limiet ligt. Dat aanpassingsvermogen blijft mij het meest verbazen. Hij valt de bochten agressief aan en wint juist daar enorm veel tijd."

'Verstappen is een beest'

Ondanks zijn lovende woorden voor Alonso heeft De la Rosa ook veel waardering voor Verstappen. De voormalig Formule 1-coureur noemt de Nederlander zelfs een van de grootste talenten die de sport ooit heeft voortgebracht.

"Verstappen is misschien wel de beste coureur ooit, al zal alleen de tijd dat definitief uitwijzen. Ik bewonder hem enorm, want hij rijdt momenteel op een ongelooflijk niveau en lijkt zijn concurrenten een stap voor te zijn."

Toch plaatst De la Rosa daarbij een kanttekening. "Ik heb zelf met Fernando Alonso en Lewis Hamilton gewerkt, hun data gezien en de auto met hen gedeeld. Daardoor weet ik precies hoe uitzonderlijk zij zijn. Verstappen is een fenomeen, maar ik ben ervan overtuigd dat Alonso hem in gelijkwaardig materiaal volledig partij zou kunnen bieden."

monzaron

Posts: 1.098

Jij bent ook de beste en veel waard voor deze sait, door te blijven reageren 😇👍

  • 3
  • 15 jul 2026 - 08:59
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Fernando Alonso Pedro de la Rosa Red Bull Racing Aston Martin

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.188

    Het kon niet uitblijven de voortzetting van de langdurige klassieker nu de variant “willekeurig f1 medewerker van team “x” vindt Max de beste ooit.

    • + 1
    • 15 jul 2026 - 08:28
    • monzaron

      Posts: 1.098

      Jij bent ook de beste en veel waard voor deze sait, door te blijven reageren 😇👍

      • + 3
      • 15 jul 2026 - 08:59
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.188

      @monza ik doe mijn best, maar 90% van mijn bijdragen haalt de ballotage niet / komt niet door het f1lter

      • + 0
      • 15 jul 2026 - 09:11
  • Need5Speed

    Posts: 4.088

    Misschien zijn Hamilton, Alonso en Verstappen alle 3 wel de beste ooit?
    We zullen het nooit weten...

    • + 3
    • 15 jul 2026 - 09:15
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.188

      @need in mijn land is het dus 'officieel verboden" (door minimaal 3 regeringen een een gewest van Brussel) om alleen al op subtiele wijze te suggereren dat Pogacar, wellicht de beste ooit is. We zullen het idd nooit weten, is dat erg, nee helemaal niet!

      • + 1
      • 15 jul 2026 - 10:10
    • F1jos

      Posts: 5.457

      Wij vinden hier Max niet misschien maar de goat, behalve iemand met zijn achternaam S.

      • + 1
      • 15 jul 2026 - 11:27
  • Knalpijp

    Posts: 2.501

    Ok en nu gaat hij naar Aston.

    • + 1
    • 15 jul 2026 - 09:54
  • gridiron

    Posts: 3.633

    Een ambassadeur is tegenwoordig ook al een topman binnen een bedrijf, dat zijn niet meer dan veredelde lintjes knipper's die geen bal te zeggen hebben binnen een bedrijf.

    • + 1
    • 15 jul 2026 - 12:36

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
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8
Williams
11
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Audi
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10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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