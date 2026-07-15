Fernando Alonso zou ook op 44-jarige leeftijd nog altijd kunnen meestrijden met Max Verstappen, mits beide coureurs over hetzelfde materiaal beschikken. Dat stelt Pedro de la Rosa, voormalig Formule 1-coureur en tegenwoordig ambassadeur van Aston Martin. Volgens de Spanjaard is Alonso nog altijd een van de allerbeste rijders op de grid.

Alonso kent een lastig seizoen doordat Aston Martin niet over een competitieve wagen beschikt. De tweevoudig wereldkampioen is daardoor veroordeeld tot de achterhoede, maar volgens De la Rosa zegt dat niets over zijn werkelijke niveau.

'Met dezelfde auto strijdt Alonso met Verstappen'

In gesprek met Mundo Deportivo sprak De la Rosa vol bewondering over de kwaliteiten van zijn landgenoot. Volgens hem heeft Alonso nauwelijks tijd nodig om zich aan te passen en kan hij vanaf zijn eerste snelle ronde direct het maximale uit een auto halen.

"Fernando heeft zo veel ervaring dat hij geen opwarmronden nodig heeft. Zet hem op welk circuit dan ook in een competitieve auto en hij rijdt vanaf zijn eerste kwalificatieronde meteen vooraan mee. Dat is een kwaliteit die je maar bij heel weinig coureurs ziet."

De la Rosa gaat zelfs nog een stap verder. "Geef Fernando dezelfde auto als Max Verstappen en dan vechten ze honderd procent met elkaar om de overwinningen. Hij past zich razendsnel aan de omstandigheden aan en weet direct waar de limiet ligt. Dat aanpassingsvermogen blijft mij het meest verbazen. Hij valt de bochten agressief aan en wint juist daar enorm veel tijd."

'Verstappen is een beest'

Ondanks zijn lovende woorden voor Alonso heeft De la Rosa ook veel waardering voor Verstappen. De voormalig Formule 1-coureur noemt de Nederlander zelfs een van de grootste talenten die de sport ooit heeft voortgebracht.

"Verstappen is misschien wel de beste coureur ooit, al zal alleen de tijd dat definitief uitwijzen. Ik bewonder hem enorm, want hij rijdt momenteel op een ongelooflijk niveau en lijkt zijn concurrenten een stap voor te zijn."

Toch plaatst De la Rosa daarbij een kanttekening. "Ik heb zelf met Fernando Alonso en Lewis Hamilton gewerkt, hun data gezien en de auto met hen gedeeld. Daardoor weet ik precies hoe uitzonderlijk zij zijn. Verstappen is een fenomeen, maar ik ben ervan overtuigd dat Alonso hem in gelijkwaardig materiaal volledig partij zou kunnen bieden."