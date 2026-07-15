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'Aston Martin schakelt door: Verstappen én Sainz in beeld'

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'Aston Martin schakelt door: Verstappen én Sainz in beeld'

Aston Martin moet de komende maanden bewijzen dat het project onder leiding van Adrian Newey de goede kant op gaat. Volgens Autosport Web kan dat niet alleen belangrijk zijn voor de sportieve toekomst van de renstal, maar ook voor de kansen om grote namen als Carlos Sainz of zelfs Max Verstappen aan te trekken.

De Britse renstal beleeft voorlopig een dramatische start van het nieuwe reglemententijdperk, waardoor de druk richting 2027 alleen maar verder toeneemt. Volgens Autosport Web wordt de ontwikkeling van de wagen de komende maanden dan ook cruciaal voor de toekomst van het team. Daarnaast is de kans er dat Fernando Alonso na dit seizoen zijn helm aan de wilgen gaat hangen. De 44-jarige Spanjaard beschikt over een aflopend contract en vanwege zijn leeftijd en perspectief met de huidige auto, is er weinig draagvlak om door te gaan. 

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Aston Martin moet snel overtuigen

Autosport Web stelt dat Aston Martin zich geen langdurige teleurstellende periode kan permitteren. Blijft de verwachte progressie uit, dan dreigt het team niet alleen sportief achterop te raken, maar ook aantrekkingskracht te verliezen op de transfermarkt.

'Als de vooruitgang achterblijft bij de verwachtingen, zal de druk richting 2027 alleen maar verder oplopen. Bovendien zullen absolute topspecialisten minder snel geneigd zijn om zich nog bij het project aan te sluiten', schrijft het medium.

Ook Verstappen genoemd als optie

Mocht Aston Martin de komende maanden wél een duidelijke stap vooruit zetten, dan kan de situatie volgens Autosport Web snel veranderen. Daarbij worden zelfs de namen van Carlos Sainz en Max Verstappen genoemd.

'Wanneer Aston Martin zichtbaar progressie boekt, hoeft het niet te verbazen als er interessante dingen gebeuren. Carlos Sainz zou kunnen kiezen voor Aston Martin-Honda in plaats van nog een jaar te wachten op Audi. En ook Max Verstappen zou een hereniging met Adrian Newey en Honda kunnen overwegen, een combinatie waarmee hij al grote successen heeft geboekt', aldus Autosport Web.

Verstappen en Sainz op dood spoor 

De entree van de nieuwe reglementen in de Formule 1 hebben gevolgen gehad voor zowel Verstappen als Sainz. Voorlopig lijken Mercedes en Ferrari over de beste auto te beschikken, terwijl Red Bull Racing en Williams geen aansluiting weten te vinden. Beide coureurs hebben dan ook meerdere keren hun onvrede geuit wat tot veel speculatie heeft geleid in de paddock. 

Verstappen is regelmatig in verband gebracht met een overstap richting McLaren, terwijl de entourage van Sainz gesprekken zou hebben gevoerd met Audi. De kans is dus aanwezig dat beide Grand Prix-winnaars in 2027 in een andere auto te bewonderen zijn. 

 

 

zorba

Posts: 1.736

Volgende team dat de verstappens naar de kl---- gaan helpen

  • 4
  • 15 jul 2026 - 12:10
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Carlos Sainz Jr Aston Martin Williams Red Bull Racing

Reacties (11)

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  • Ferrari412T1

    Posts: 536

    Verstappen en Sainz samen zie ik niet direct gebeuren.

    • + 2
    • 15 jul 2026 - 10:56
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.730

    "Ik weet zeker dat Max komt als we hem genoeg betalen, ook al zeggen zijn fans dat hij het niet voor de Canadese dollars doet, en hij moet bereid zijn om mijn kont te kussen of hij moet minimaal mijn prestaties prijzen ...aldus Lance Stroll"....de nieuwe teammaat van Max over 'n paar jaar...

    • + 3
    • 15 jul 2026 - 11:00
    • butch3225

      Posts: 62

      De canadese dollar is wel een stabielere munt als de us dollar......... dus misschien wel een betere keuze voor max alleen hij moet de wisselkoers in de gaten houden

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 09:46
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.191

    Ik zie Max echt niet de "Vettel - Route" nemen, ook niet voor 80 miljoen Zwitserse franken per jaar.

    • + 1
    • 15 jul 2026 - 11:12
    • iOosterbaan

      Posts: 2.199

      Vettel route had geen Honda en Newey en ondanks wat er tot op heden gebeurt...heb ik nog vertrouwen in hun capaciteiten. Enige probleem is als je naïef was en dacht dat het dit jaar direct goed zou zijn. Dat gebeurt nergens, ook bij Newey niet. Feit blijft dat je (flukes van 1 jarige kampioenen daargelaten) in de afgelopen 30 jaar Schumacher, Hamilton of Alonso heette OF je had een Newey designed auto onder je kont.

      • + 0
      • 15 jul 2026 - 12:32
    • Damon Hill

      Posts: 19.826

      @Gachot,
      Totaal niet te vergelijken. Vettel ging na zijn jaren bij Red Bull namelijk naar Ferrari en heeft behoorlijk lang in het rood gereden. Toen Vettel Ferrari verliet, was hij eigenlijk al behoorlijk uitgeblust. Hij werd in 2019 al verslagen door Leclerc die net bij Ferrari kwam en in 2020 werd hij helemaal aan flarden gereden door Leclerc. Dat is totaal anders dan Verstappen die nog steeds op de piek van zijn carrière zit en nog steeds beste coureur van de grid is. Vettel was dat toen, met name in 2020, bij lange na niet, niet eens een top-5 coureur. Ferrari wilde hem niet meer en Aston Martin was een logische stap (waar hij het redelijk deed, maar ook niet per se bijzonder, zeker in vergelijking met Alonso die Stroll met veel grotere cijfers verslaat, met name in 2023).

      Niet te vergelijken situaties dus en Vettel kwam van Ferrari, niet van Red Bull, en zat (qua prestaties) al in het staartje van zijn F1-carrière. Verstappen is gewoon de beste van de grid en zou eerder in aanmerking moeten komen voor een team dat nu al vooraan rijdt en zijn zaken goed voor elkaar heeft. Dat zou Mercedes kunnen zijn, al hebben die nu de deur dichtgegooid door Russell te verlengen, maar het zou ook een swap met Piastri kunnen zijn, wat niet eens ondenkbaar is.

      • + 1
      • 15 jul 2026 - 13:21
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.191

      @damon Eens, de situatie is niet te vergelijken, het ging mij meer om de financiële prikkel, volgens mij is hij daar niet gevoelig voor. De oude "vettel", daar was bij de start bij AM niet veel meer van over (helaas).

      • + 0
      • 15 jul 2026 - 14:45
  • Edgar

    Posts: 1.773

    Na 2028? Wie weet wel de juiste stap om te nemen, kijk naar bv McLaren, reden paar jaar geleden bijna achteraan, en afgelopen jaren deden toch erg goed mee, kan Aston zomaar gebeuren, Newey en Honda zijn het toch niet ineens verleerd?

    • + 2
    • 15 jul 2026 - 11:17
  • zorba

    Posts: 1.736

    Volgende team dat de verstappens naar de kl---- gaan helpen

    • + 4
    • 15 jul 2026 - 12:10
  • Beri

    Posts: 7.016

    42

    • + 1
    • 15 jul 2026 - 14:53

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Aston Martin
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