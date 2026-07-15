Aston Martin moet de komende maanden bewijzen dat het project onder leiding van Adrian Newey de goede kant op gaat. Volgens Autosport Web kan dat niet alleen belangrijk zijn voor de sportieve toekomst van de renstal, maar ook voor de kansen om grote namen als Carlos Sainz of zelfs Max Verstappen aan te trekken.

De Britse renstal beleeft voorlopig een dramatische start van het nieuwe reglemententijdperk, waardoor de druk richting 2027 alleen maar verder toeneemt. Volgens Autosport Web wordt de ontwikkeling van de wagen de komende maanden dan ook cruciaal voor de toekomst van het team. Daarnaast is de kans er dat Fernando Alonso na dit seizoen zijn helm aan de wilgen gaat hangen. De 44-jarige Spanjaard beschikt over een aflopend contract en vanwege zijn leeftijd en perspectief met de huidige auto, is er weinig draagvlak om door te gaan.

Aston Martin moet snel overtuigen

Autosport Web stelt dat Aston Martin zich geen langdurige teleurstellende periode kan permitteren. Blijft de verwachte progressie uit, dan dreigt het team niet alleen sportief achterop te raken, maar ook aantrekkingskracht te verliezen op de transfermarkt.

'Als de vooruitgang achterblijft bij de verwachtingen, zal de druk richting 2027 alleen maar verder oplopen. Bovendien zullen absolute topspecialisten minder snel geneigd zijn om zich nog bij het project aan te sluiten', schrijft het medium.

Ook Verstappen genoemd als optie

Mocht Aston Martin de komende maanden wél een duidelijke stap vooruit zetten, dan kan de situatie volgens Autosport Web snel veranderen. Daarbij worden zelfs de namen van Carlos Sainz en Max Verstappen genoemd.

'Wanneer Aston Martin zichtbaar progressie boekt, hoeft het niet te verbazen als er interessante dingen gebeuren. Carlos Sainz zou kunnen kiezen voor Aston Martin-Honda in plaats van nog een jaar te wachten op Audi. En ook Max Verstappen zou een hereniging met Adrian Newey en Honda kunnen overwegen, een combinatie waarmee hij al grote successen heeft geboekt', aldus Autosport Web.

Verstappen en Sainz op dood spoor

De entree van de nieuwe reglementen in de Formule 1 hebben gevolgen gehad voor zowel Verstappen als Sainz. Voorlopig lijken Mercedes en Ferrari over de beste auto te beschikken, terwijl Red Bull Racing en Williams geen aansluiting weten te vinden. Beide coureurs hebben dan ook meerdere keren hun onvrede geuit wat tot veel speculatie heeft geleid in de paddock.

Verstappen is regelmatig in verband gebracht met een overstap richting McLaren, terwijl de entourage van Sainz gesprekken zou hebben gevoerd met Audi. De kans is dus aanwezig dat beide Grand Prix-winnaars in 2027 in een andere auto te bewonderen zijn.