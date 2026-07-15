Van Red Bull tot McLaren: Dit zijn de opties van Verstappen

De toekomst van Max Verstappen in de Formule 1 blijft een oneindig vraagstuk in de koningsklasse van de autosport. De Nederlander blijft mogelijk bij Red Bull Racing, terwijl ook andere teams lonken naar de verdiensten van de viervoudig wereldkampioen. Wat zijn eigenlijk de opties voor de 28-jarige Nederlander?

Nu Verstappen zich tot de zomerstop niet meer kan vestigen in de top drie van het kampioenschap, kan zijn zogeheten ontsnappingsclausule geactiveerd worden. Daarnaast sprak de houding van de Limburger na de Grand Prix van Groot-Brittannië boekdelen en ziet het ernaar uit dat Red Bull de kloof met de topteams voorlopig niet kan dichten. Hierom wordt al maandenlang gesproken over een mogelijk vertrek van Verstappen en heeft zijn entourage, die bestaat uit manager Raymond Vermeulen en vader Jos Verstappen, van meerdere teams aanbiedingen ontvangen.

Welke opties heeft Verstappen?

De eerste optie voor Verstappen is uiteraard om bij Red Bull te blijven. De Nederlander, die al sinds 2016 actief is voor de Oostenrijkse renstal, beschikt over een contract tot en met 2028. Hij zou dat inderdaad uit kunnen dienen, al heeft Vermeulen meerdere malen door laten schemeren dat Laurent Mekies en consorten een winnende auto ter beschikking moeten stellen. En op dit moment is het voor Verstappen om met de RB22 al een behoorlijke kluif om om de podiumplekken mee te doen. Als de huidige situatie zo blijft, is het nog maar de vraag of Verstappen het contract dat hij na zijn eerste wereldtitel in 2021 tekende, daadwerkelijk uit gaat dienen.

Daarnaast heeft Verstappen een nóg meer reusachtige aanbieding binnen de Red Bull-familie mogen ontvangen. GPToday.net heeft vernomen dat de Nederlander na 2028 mogelijk eigenaar kan worden van het zusterteam, de Racing Bulls. Daar zou hij teambaas worden, en als optie ook één van de coureurs kunnen worden. Hiermee vervult hij dezelfde rol als wat hij doet bij zijn GT3-team, waarmee hij al meerdere keren actief was op de Nürburgring. De naam van de Racing Bulls zal dan omgedoopt worden tot Verstappen.com Racing.

Met deze sensationele stap kan Red Bull Verstappen uit de handen van de topteams houden en bovendien sorteert het voor op de mogelijke regelwijziging, waarin een team niet meer de beschikking kan hebben over twee Formule 1-teams. De grote vraag is vooral hoe serieus dit aanbod wordt genomen door Verstappen en consorten en als hij hier al op in zou gaan, of hij niet zelf bij het beter presterende Red Bull-team blijft.

Ook McLaren maakt nog steeds kans

Maar de viervoudig wereldkampioen kan nog altijd zijn geluk bij een ander team gaan zoeken. Onlangs ging het kamp van Verstappen in gesprek met McLaren, waar hij mogelijk het stoeltje naast regerend wereldkampioen Lando Norris kan vervullen. Hierbij bestaat de kans dat Oscar Piastri de omgekeerde weg bewandelt en de line-up met Isack Hadjar compleet maakt bij Red Bull. Eerder meldde PlanetF1 al dat een akkoord tussen Verstappen en het team uit Woking nadert, al moet dat nog allemaal blijken.

Een transfer van Verstappen was een aantal maanden terug nog ondenkbaar. Toen verwachtte CEO Zak Brown nog dat de Nederlander aan de slag zou gaan bij Mercedes. Mogelijk dat de Amerikaan uiteindelijk als laatste lacht, nu hij nog altijd kans maakt op de absolute diamant van de paddock.

Kan Verstappen naar Mercedes?

De kans dat Verstappen in de komende seizoenen naar een ander team dan McLaren vertrekt, is veel kleiner dan het lijkt. In de afgelopen maanden leek Mercedes de grootste kanshebber, maar teambaas Toto Wolff bevestigde door te willen gaan met Andrea Kimi Antonelli en George Russell. Juist op het moment dat de Duitse fabrikant een aantrekkelijke optie is, lijkt Wolff Verstappen niet meer nodig te hebben.

Daarbij komt dat Wolff en Verstappen vorig jaar ook serieus in gesprek zijn geweest. Nadat de teambaas van Mercedes overtuigd was dat hij de Nederlander moest contracteren is hij langs de board van Daimler gegaan voor goedkeuring. Bronnen meldden destijds aan GPToday.net dat Wolff hemel en aarde heeft moeten bewegen om de board te overtuigen, die niet direct stonden te springen om Verstappen te contracteren aangezien hij niet in het keurslijf van een corporate zou passen. Vreemd is dat niet gezien de directe mening die hij vaak ventileert en recht voor zijn raap is door te zeggen waar het op staat.

Ferrari heeft geen stoeltje

Ook Ferrari is momenteel geen logische optie voor Verstappen. De Scuderia verlengde onlangs het contract met Charles Leclerc en ook Lewis Hamilton blijft langer aan het legendarische team verbonden. Vanuit Maranello is er nog geen officiële bevestiging gekomen, maar teambaas Frédéric Vasseur bevestigde onlangs dat ook de zevenvoudig wereldkampioen blijft. Verstappen werd dit seizoen meerdere keren in verband gebracht met een mogelijke stap naar Ferrari, maar dat blijkt slechts speculatie te zijn.

Hoewel het contract van Hamilton ook de nodige exit-clausules bevat is het gezien zijn huidige vorm en vooral het plezier wat hij ook weer heeft teruggevonden, niet logisch dat hij aan het einde van dit seizoen stopt, waardoor Ferrari geen vacante F1-stoeltjes heeft.

Wanneer komt Verstappen met uitsluitsel?

Daar waar de gehele Formule 1-wereld er niet in slaagt om uitgepraat te raken over de toekomst van Verstappen, houdt de Nederlander de kaken op elkaar. Zelf wil hij niets kwijt over zijn restant van zijn imposante racecarrière en liet hij doorschemeren dat hij wat naar buiten zal brengen zodra hij zelf meer weet. De Nederlander heeft een doorlopend contract tot en met eind 2028 en hoeft daardoor in feite ook niets bekend te maken als hij bij Red Bull blijft. Bovendien weten we dat hij extreem loyaal is en het liefst zijn carrière af wil sluiten waar hij begon, zolang ze hem maar een winnende auto geven.

Vorig jaar maakte Verstappen voor de Grand Prix van Hongarije kenbaar dat hij ook in 2026 voor Red Bull zal rijden. Doet hij dat ook volgende week als de race plaatsvindt in Boedapest? Het valt te bezien.