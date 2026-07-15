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Van Red Bull tot McLaren: Dit zijn de opties van Verstappen

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Van Red Bull tot McLaren: Dit zijn de opties van Verstappen

De toekomst van Max Verstappen in de Formule 1 blijft een oneindig vraagstuk in de koningsklasse van de autosport. De Nederlander blijft mogelijk bij Red Bull Racing, terwijl ook andere teams lonken naar de verdiensten van de viervoudig wereldkampioen. Wat zijn eigenlijk de opties voor de 28-jarige Nederlander?

Nu Verstappen zich tot de zomerstop niet meer kan vestigen in de top drie van het kampioenschap, kan zijn zogeheten ontsnappingsclausule geactiveerd worden. Daarnaast sprak de houding van de Limburger na de Grand Prix van Groot-Brittannië boekdelen en ziet het ernaar uit dat Red Bull de kloof met de topteams voorlopig niet kan dichten. Hierom wordt al maandenlang gesproken over een mogelijk vertrek van Verstappen en heeft zijn entourage, die bestaat uit manager Raymond Vermeulen en vader Jos Verstappen, van meerdere teams aanbiedingen ontvangen. 

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Welke opties heeft Verstappen? 

De eerste optie voor Verstappen is uiteraard om bij Red Bull te blijven. De Nederlander, die al sinds 2016 actief is voor de Oostenrijkse renstal, beschikt over een contract tot en met 2028. Hij zou dat inderdaad uit kunnen dienen, al heeft Vermeulen meerdere malen door laten schemeren dat Laurent Mekies en consorten een winnende auto ter beschikking moeten stellen. En op dit moment is het voor Verstappen om met de RB22 al een behoorlijke kluif om om de podiumplekken mee te doen. Als de huidige situatie zo blijft, is het nog maar de vraag of Verstappen het contract dat hij na zijn eerste wereldtitel in 2021 tekende, daadwerkelijk uit gaat dienen.

Daarnaast heeft Verstappen een nóg meer reusachtige aanbieding binnen de Red Bull-familie mogen ontvangen. GPToday.net heeft vernomen dat de Nederlander na 2028 mogelijk eigenaar kan worden van het zusterteam, de Racing Bulls. Daar zou hij teambaas worden, en als optie ook één van de coureurs kunnen worden. Hiermee vervult hij dezelfde rol als wat hij doet bij zijn GT3-team, waarmee hij al meerdere keren actief was op de Nürburgring. De naam van de Racing Bulls zal dan omgedoopt worden tot Verstappen.com Racing. 

Met deze sensationele stap kan Red Bull Verstappen uit de handen van de topteams houden en bovendien sorteert het voor op de mogelijke regelwijziging, waarin een team niet meer de beschikking kan hebben over twee Formule 1-teams. De grote vraag is vooral hoe serieus dit aanbod wordt genomen door Verstappen en consorten en als hij hier al op in zou gaan, of hij niet zelf bij het beter presterende Red Bull-team blijft.

Ook McLaren maakt nog steeds kans

Maar de viervoudig wereldkampioen kan nog altijd zijn geluk bij een ander team gaan zoeken. Onlangs ging het kamp van Verstappen in gesprek met McLaren, waar hij mogelijk het stoeltje naast regerend wereldkampioen Lando Norris kan vervullen. Hierbij bestaat de kans dat Oscar Piastri de omgekeerde weg bewandelt en de line-up met Isack Hadjar compleet maakt bij Red Bull. Eerder meldde PlanetF1 al dat een akkoord tussen Verstappen en het team uit Woking nadert, al moet dat nog allemaal blijken. 

Een transfer van Verstappen was een aantal maanden terug nog ondenkbaar. Toen verwachtte CEO Zak Brown nog dat de Nederlander aan de slag zou gaan bij Mercedes. Mogelijk dat de Amerikaan uiteindelijk als laatste lacht, nu hij nog altijd kans maakt op de absolute diamant van de paddock. 

Kan Verstappen naar Mercedes?

De kans dat Verstappen in de komende seizoenen naar een ander team dan McLaren vertrekt, is veel kleiner dan het lijkt. In de afgelopen maanden leek Mercedes de grootste kanshebber, maar teambaas Toto Wolff bevestigde door te willen gaan met Andrea Kimi Antonelli en George Russell. Juist op het moment dat de Duitse fabrikant een aantrekkelijke optie is, lijkt Wolff Verstappen niet meer nodig te hebben.

Daarbij komt dat Wolff en Verstappen vorig jaar ook serieus in gesprek zijn geweest. Nadat de teambaas van Mercedes overtuigd was dat hij de Nederlander moest contracteren is hij langs de board van Daimler gegaan voor goedkeuring. Bronnen meldden destijds aan GPToday.net dat Wolff hemel en aarde heeft moeten bewegen om de board te overtuigen, die niet direct stonden te springen om Verstappen te contracteren aangezien hij niet in het keurslijf van een corporate zou passen. Vreemd is dat niet gezien de directe mening die hij vaak ventileert en recht voor zijn raap is door te zeggen waar het op staat.

Ferrari heeft geen stoeltje

Ook Ferrari is momenteel geen logische optie voor Verstappen. De Scuderia verlengde onlangs het contract met Charles Leclerc en ook Lewis Hamilton blijft langer aan het legendarische team verbonden. Vanuit Maranello is er nog geen officiële bevestiging gekomen, maar teambaas Frédéric Vasseur bevestigde onlangs dat ook de zevenvoudig wereldkampioen blijft. Verstappen werd dit seizoen meerdere keren in verband gebracht met een mogelijke stap naar Ferrari, maar dat blijkt slechts speculatie te zijn.

Hoewel het contract van Hamilton ook de nodige exit-clausules bevat is het gezien zijn huidige vorm en vooral het plezier wat hij ook weer heeft teruggevonden, niet logisch dat hij aan het einde van dit seizoen stopt, waardoor Ferrari geen vacante F1-stoeltjes heeft.

Wanneer komt Verstappen met uitsluitsel?

Daar waar de gehele Formule 1-wereld er niet in slaagt om uitgepraat te raken over de toekomst van Verstappen, houdt de Nederlander de kaken op elkaar. Zelf wil hij niets kwijt over zijn restant van zijn imposante racecarrière en liet hij doorschemeren dat hij wat naar buiten zal brengen zodra hij zelf meer weet. De Nederlander heeft een doorlopend contract tot en met eind 2028 en hoeft daardoor in feite ook niets bekend te maken als hij bij Red Bull blijft. Bovendien weten we dat hij extreem loyaal is en het liefst zijn carrière af wil sluiten waar hij begon, zolang ze hem maar een winnende auto geven.

Vorig jaar maakte Verstappen voor de Grand Prix van Hongarije kenbaar dat hij ook in 2026 voor Red Bull zal rijden. Doet hij dat ook volgende week als de race plaatsvindt in Boedapest? Het valt te bezien.

Pietje Bell

Posts: 35.772

Mooi lang artikel met enorm veel onzin. Het hoogtepunt is het volgende:

[i]"GPTo.da.ypuntnet heeft vernomen dat de Nederlander na 2028 mogelijk eigenaar
kan worden van het zusterteam, de Racing Bulls. Daar zou hij teambaas worden,
en als optie ook één van de coureurs kunnen worden.
Hiermee ... [Lees verder]

  • 5
  • 15 jul 2026 - 11:33
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen McLaren Red Bull Racing

Reacties (15)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.727

    Max zijn eigen team...dat zou wat zijn zeg!
    Hopelijk kan hij dan z'n vader overhalen om de coureurs te coachen om bij te knuppe...huh... sturen als ze eens wat minder presteren.

    Maar dat nooit gebeuren....daar heeft hij de knaken niet voor natuurlijk.
    Ze kunnen hem wel 'n aantal %tjes geven....dat dan weer wel.

    • + 3
    • 15 jul 2026 - 11:33
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.191

      @ouwe en @pietje, kijk hoe het verlopen is met Prost, (dat was een andere constructie in een andere tijd) maar dat moet je toch niet willen een "eigen" f1 team.

      • + 2
      • 15 jul 2026 - 12:07
  • Pietje Bell

    Posts: 35.766

    Mooi lang artikel met enorm veel onzin. Het hoogtepunt is het volgende:

    "GPTo.da.ypuntnet heeft vernomen dat de Nederlander na 2028 mogelijk eigenaar
    kan worden van het zusterteam, de Racing Bulls. Daar zou hij teambaas worden,
    en als optie ook één van de coureurs kunnen worden.
    Hiermee vervult hij dezelfde rol als wat hij doet bij zijn GT3-team, waarmee hij al
    meerdere keren actief was op de Nürburgring.
    De naam van de Racing Bulls zal dan omgedoopt worden tot Verstappen(.)com Racing. "


    Eigenaar worden??? RB GmbH zal hem een team van > 2 miljard euro schenken? Koekoek.

    En als hij daar zelf gaat rijden is RBR hem alsnog kwijt! Wat heeft dat voor nut dan?!
    Zo veel geld voor nog 2 jaar bij RBR rijden?

    En de naam zal dan omgedoopt worden tot de naam van zijn vorige team waar ze
    eindelijk (.) com hebben verwijderd?! Complete onzin.

    • + 5
    • 15 jul 2026 - 11:33
    • Snork

      Posts: 22.788

      Er wordt geschreven dat ze het vernomen hebben, maar bronvermelding blijft uit. En daarmee is het gerucht, wat op zichzelf al een totaal flauwekul gerucht is, compleet waardeloos.
      Er wordt zoveel kul opgeschreven, de AI bots draaien overuren om de auteurs te voorzien van weer een opsomming van argumenten waarom hij wel blijft, niet blijft, naar McLaren gaat en waarom niet. En dan nu dit weer. We worden "getrakteerd" met pure AI gegenereerde teksten. Blij dat we dit weekend weer een race hebben en we weer los kunnen gaan op het superclippen.

      • + 3
      • 15 jul 2026 - 12:22
    • Pietje Bell

      Posts: 35.766

      Denk niet dat het AI gegenereerde artikelen zijn, maar we kunnen as weekend de lol wel op met 5 lange stukken waar het batterij vermogen belangrijk is, maar ze maar in een paar echt batterij vermogen hebben. In S2 hebben ze waarschijnlijk geen of maar een beetje batterij vermogen.
      Te gek voor woorden.

      • + 0
      • 15 jul 2026 - 12:32
    • Snork

      Posts: 22.788

      Hi Pietje, ik vind veel artikelen te algemeen van aard. Als je AI prompt met 4 of 5 randvoorwaarden over een onderwerp, krijg je een perfect artikel daarover. Het vraagt dan alleen de hand van de schrijver om het nog enigzins aan te passen en klaar is het. Ik heb zelf een aantal oefeningen hierin gedaan met ChatGPT en gevraagd het in artikellengte en opbouw zoals op deze site op te bouwen, en het resultaat was een nieuw artikel over waarom Verstappen wel naar McLaren zou gaan. Kan zo gepost worden hier, het vroeg een minuut werk. Ik heb sterk de indruk dat steeds meer artikelen, om maar artikelen te posten, op die manier gemaakt worden.

      • + 2
      • 15 jul 2026 - 14:12
  • markos

    Posts: 1.061

    Okay, het blijft gewoon Red Bull dus...

    • + 3
    • 15 jul 2026 - 11:53
    • Snork

      Posts: 22.788

      Je mag ook een Colaatje bestellen hoor.

      • + 3
      • 15 jul 2026 - 12:22
    • markos

      Posts: 1.061

      Maar krijg ik dan wel vleugels?

      • + 1
      • 15 jul 2026 - 13:17
    • Olav Drol

      Posts: 664

      Dan moet je inlegkruisjes kopen.

      • + 0
      • 15 jul 2026 - 13:53
    • markos

      Posts: 1.061

      Ik zal dan Ouw even vragen naar zijn kortingscode, die gebruikt ze vast wel.

      • + 1
      • 15 jul 2026 - 17:46
  • gridiron

    Posts: 3.636

    "Hiermee vervult hij dezelfde rol als wat hij doet bij zijn GT3-team, waarmee hij al meerdere keren actief was op de Nürburgring."

    Iemand die de verhouding kent tussen het aantal personeelsleden van een GT3-team en een F1-team?.

    • + 0
    • 15 jul 2026 - 12:22
    • Snork

      Posts: 22.788

      Met twee auto's zit een GT3-team vaak op 15-25 personen op het circuit. Bij de F1 zijn dat circa 70-100 teamleden per auto/team op het circuit. Dat is inclusief coureurs, race engineers, monteurs, strategen, data engineers, hospitality, pers, logistiek, etc.
      Als je alles op kantoor/fabriek erbij haalt is de verhouding personeel GT3:F1 ca. 1:10.

      • + 0
      • 15 jul 2026 - 12:25
    • gridiron

      Posts: 3.636

      Ik dacht het groter was @snork, er zit sowieso een groot verschil tussen het managen van beide soorten organisatie's

      • + 0
      • 15 jul 2026 - 18:22
  • Ernie5335

    Posts: 5.902

    Hou daar nou toch eens mee op en wacht tot het zover is... Onzin is er al genoeg!

    • + 0
    • 15 jul 2026 - 13:34

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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