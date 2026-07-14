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'Verstappen kan pas in oktober besluit nemen over Red Bull-toekomst'

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'Verstappen kan pas in oktober besluit nemen over Red Bull-toekomst'

Het lijkt er sterk op dat de saga rondom de toekomst van Max Verstappen voorlopig nog niet voorbij is. Verstappen wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, en zijn naam valt regelmatig bij McLaren. Het lijkt er echter op dat hij zijn exitclausules pas in oktober kan gebruiken.

Verstappen is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. Zijn team Red Bull heeft een grote achterstand op de concurrentie van Mercedes, Ferrari en McLaren en volgens meerdere geruchten zou Verstappen ook niet blij zijn met de gang van zaken binnen zijn team. Verstappen maakte anderhalve week geleden een gefrustreerde indruk in Silverstone. Red Bull had niet geluisterd naar zijn verzoek om na de kwalificatie zijn motor te wisselen en zijn set-up te wijzigen, waarna hij tot overmaat van ramp ook crashte na een probleem met zijn achtervleugel.

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'Clausules gaan pas gelden in oktober'

Deze zaken hebben ervoor gezorgd dat er een lawine aan geruchten over zijn F1-toekomst is ontstaan. Volgens veel media zou McLaren de meest logische nieuwe werkgever van Verstappen zijn, mocht hij daadwerkelijk vertrekken bij Red Bull. Het gaat hier dan veelvuldig over zijn exitclausules, maar volgens BBC Sport gaan deze veel later in dan men denkt. De Britse omroep schrijft dat de exitclausules pas in oktober ingaan, en dat er dus nog genoeg tijd is om een knoop door te hakken. De BBC stelt dan ook dat Verstappen nog geen besluit heeft genomen.

De BBC bevestigt dat McLaren één van de mogelijkheden voor Verstappen is. De viervoudig wereldkampioen en zijn management zouden hun opties bekijken, en McLaren zou één van de teams zijn waar ze aandenken. 

Waarom dit geen vreemd verhaal is

Volgens BBC Sport zou een overgang van Verstappen naar McLaren niet vreemd zijn. Ze stellen dat het in de Formule 1 uiteindelijk om performance draait, en dat Verstappen erom bekendstaat dat hij alles uit de auto kan halen. Daarnaast zijn ze er ook zeker van dat Verstappen zeker weet dat hij elke teamgenoot die hij krijgt kan verslaan. Momenteel staan regerend wereldkampioen Lando Norris en Oscar Piastri onder contract bij McLaren. Vooral Piastri wordt in verband gebracht met een vertrek.

Knalpijp

Posts: 2.505

Kort door de bocht cachotje, zou het ook Engels kunnen zijn? Snap trouwens niet dat je daarop reageert

  • 7
  • 14 jul 2026 - 21:30
F1 Nieuws Max Verstappen McLaren Red Bull Racing

Reacties (21)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.727

    Daar staan ze hoor...The Three Stooges.....Moe, Shemp en Curly.
    Alleen kun je om déze heren die op de foto staan niet lachen....

    • + 3
    • 14 jul 2026 - 16:31
  • Pietje Bell

    Posts: 35.760

    "Het lijkt er echter op dat hij zijn exitclausules pas in oktober kan gebruiken."

    " 'Verstappen kan pas in oktober besluit nemen over Red Bull-toekomst' "

    Dit klopt niet. Max hoeft pas in oktober een besluit te nemen.

    Dat mag morgen ook.

    • + 6
    • 14 jul 2026 - 16:32
    • Larry Perkins

      Posts: 66.308

      We hebben dus ongeveer hetzelfde vernomen @Pietje. Zie mijn reactie hieronder...

      • + 2
      • 14 jul 2026 - 16:35
    • Larry Perkins

      Posts: 66.308

      Beetje dom ook van de BBC om hun nieuws niet eerst door ons te laten checken, maar ja, het zijn Britse eilandbewoners hè...

      • + 5
      • 14 jul 2026 - 16:39
    • Pietje Bell

      Posts: 35.760

      HA, ik was lekker een minuut eerder! Lekker pûh!!

      • + 2
      • 14 jul 2026 - 17:23
    • Larry Perkins

      Posts: 66.308

      Maar mijn bijdrage had veel meer context, inhoud en diepgang!

      Een oppervlakkige oneliner plaatsen is nou eenmaal niet zo mijn dingetje...

      • + 4
      • 14 jul 2026 - 17:29
    • HarryLam

      Posts: 5.595

      Nou....bbc ook zijn plasje erover gedaan.

      • + 0
      • 14 jul 2026 - 18:01
  • Larry Perkins

    Posts: 66.308

    Dit is inderdaad wat Andrew Benson van de BBC beweert, maar ik heb daar wel mijn twijfels over. Het enige wat ik over "oktober" heb gelezen en gehoord (niet van de Verstappens of RBR zelf!) is dat Verstappen tot uiterlijk oktober gebruik kan maken van zijn clausule en anders bij RBR blijft. Anders zou het te laat voor RBR worden om een geschikte opvolger te vinden.

    • + 4
    • 14 jul 2026 - 16:33
  • schwantz34

    Posts: 42.386

    Poeh, als Max pas in Oktober een besluit neemt dan kan @Beri zijn borst vast nat gaan maken!

    • + 3
    • 14 jul 2026 - 16:40
  • Larry Perkins

    Posts: 66.308

    Voor het hele stuk, zoek op:
    Could it work if Verstappen wanted to go to McLaren? F1 Q&A

    • + 0
    • 14 jul 2026 - 17:13
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.190

    De discussie was gisteren definitief beëindigd hij zou blijven bij RB. Dus dit is allemaal overbodige ruis.

    • + 2
    • 14 jul 2026 - 17:28
    • Larry Perkins

      Posts: 66.308

      De discussie gaat nu over de overbodige ruis...

      • + 2
      • 14 jul 2026 - 17:49
  • Knalpijp

    Posts: 2.501

    Haha October, broodje aap verhaal en moeten we elke dag aanhoren dat Verstappen naar McLaren of Mercedes gaat.

    • + 0
    • 14 jul 2026 - 17:55
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.190

      Hahaha October met een C

      • + 1
      • 14 jul 2026 - 19:24
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.190

      En hoofdletter

      • + 1
      • 14 jul 2026 - 19:25
    • Knalpijp

      Posts: 2.501

      Kort door de bocht cachotje, zou het ook Engels kunnen zijn? Snap trouwens niet dat je daarop reageert

      • + 7
      • 14 jul 2026 - 21:30
  • meister

    Posts: 4.325

    Tot die tijd moet Max en zijn team Red Bull gewoon de silent treatment geven en zijn telefoon niet opnemen of appjes beantwoorden.

    • + 0
    • 14 jul 2026 - 19:01
  • Need5Speed

    Posts: 4.088

    Als dit betekent dat we tot oktober niets meer over transfers van Max te lezen krijgen dan is dat geweldig nieuws!

    • + 1
    • 15 jul 2026 - 06:39
  • Beri

    Posts: 7.016

    41

    • + 2
    • 15 jul 2026 - 14:52

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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