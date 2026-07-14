Het lijkt er sterk op dat de saga rondom de toekomst van Max Verstappen voorlopig nog niet voorbij is. Verstappen wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, en zijn naam valt regelmatig bij McLaren. Het lijkt er echter op dat hij zijn exitclausules pas in oktober kan gebruiken.

Verstappen is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. Zijn team Red Bull heeft een grote achterstand op de concurrentie van Mercedes, Ferrari en McLaren en volgens meerdere geruchten zou Verstappen ook niet blij zijn met de gang van zaken binnen zijn team. Verstappen maakte anderhalve week geleden een gefrustreerde indruk in Silverstone. Red Bull had niet geluisterd naar zijn verzoek om na de kwalificatie zijn motor te wisselen en zijn set-up te wijzigen, waarna hij tot overmaat van ramp ook crashte na een probleem met zijn achtervleugel.

'Clausules gaan pas gelden in oktober'

Deze zaken hebben ervoor gezorgd dat er een lawine aan geruchten over zijn F1-toekomst is ontstaan. Volgens veel media zou McLaren de meest logische nieuwe werkgever van Verstappen zijn, mocht hij daadwerkelijk vertrekken bij Red Bull. Het gaat hier dan veelvuldig over zijn exitclausules, maar volgens BBC Sport gaan deze veel later in dan men denkt. De Britse omroep schrijft dat de exitclausules pas in oktober ingaan, en dat er dus nog genoeg tijd is om een knoop door te hakken. De BBC stelt dan ook dat Verstappen nog geen besluit heeft genomen.

De BBC bevestigt dat McLaren één van de mogelijkheden voor Verstappen is. De viervoudig wereldkampioen en zijn management zouden hun opties bekijken, en McLaren zou één van de teams zijn waar ze aandenken.

Waarom dit geen vreemd verhaal is

Volgens BBC Sport zou een overgang van Verstappen naar McLaren niet vreemd zijn. Ze stellen dat het in de Formule 1 uiteindelijk om performance draait, en dat Verstappen erom bekendstaat dat hij alles uit de auto kan halen. Daarnaast zijn ze er ook zeker van dat Verstappen zeker weet dat hij elke teamgenoot die hij krijgt kan verslaan. Momenteel staan regerend wereldkampioen Lando Norris en Oscar Piastri onder contract bij McLaren. Vooral Piastri wordt in verband gebracht met een vertrek.