De zorgen bij Red Bull Racing nemen steeds verder toe. Niet alleen blijven de prestaties van de RB22 achter, ook buiten de baan dreigen nieuwe tegenvallers. Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos voorziet een moeilijke periode voor de Oostenrijkse renstal en vreest dat de problemen voorlopig nog niet van de baan zijn. Volgens de analist kunnen ook de toekomst van Max Verstappen en een mogelijk vertrek van topingenieur Paul Monaghan een grote impact hebben.

Doornbos ziet vooral dat het vertrouwen binnen Red Bull langzaam afbrokkelt. Volgens hem zorgt dat ervoor dat technische problemen steeds moeilijker op te lossen zijn, waardoor het team in een negatieve spiraal terechtkomt. Hij verwacht dan ook weinig verbetering tijdens de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps.

Doornbos vreest moeilijke GP van België voor Red Bull

"In een team komt er een moment waarop het vertrouwen verdwijnt en het steeds lastiger wordt om de problemen op te lossen. Dan stapelen de moeilijkheden zich alleen maar verder op. Ik verwacht eerlijk gezegd niet dat het in België veel beter zal gaan. Spa bestaat uit veel snelle bochten en juist daar speelt de energiehuishouding een belangrijke rol", aldus Doornbos in de The Pit Talk-podcast.

Volgens de Nederlander kampen de problemen bovendien op meerdere vlakken tegelijk. "Het gaat niet alleen om de krachtbron. Ook de balans van de auto, de mechanische afstelling, de hoeveelheid neerwaartse druk en de interne werkwijze zorgen voor uitdagingen. Op dit moment loopt het simpelweg niet zoals Red Bull dat gewend is."

Ook zorgen buiten de baan nemen toe

Naast de sportieve problemen wijst Doornbos ook op de situatie achter de schermen. Zo wordt topingenieur Paul Monaghan nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar Cadillac. Hoewel Doornbos benadrukt dat Red Bull als organisatie nog altijd ijzersterk is, beseft hij dat de concurrentie op motorisch vlak enorm is.

"Ze hebben goed werk geleverd met de ontwikkeling van hun eigen krachtbron, maar moeten het opnemen tegen fabrikanten als Ferrari en Mercedes, die al tientallen jaren ervaring hebben. Als alleen de motor het probleem was, zou daar nog enig begrip voor zijn."