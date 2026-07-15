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Doornbos vreest voor Verstappen: "Wordt niet veel beter op Spa"

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Doornbos vreest voor Verstappen: "Wordt niet veel beter op Spa"

De zorgen bij Red Bull Racing nemen steeds verder toe. Niet alleen blijven de prestaties van de RB22 achter, ook buiten de baan dreigen nieuwe tegenvallers. Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos voorziet een moeilijke periode voor de Oostenrijkse renstal en vreest dat de problemen voorlopig nog niet van de baan zijn. Volgens de analist kunnen ook de toekomst van Max Verstappen en een mogelijk vertrek van topingenieur Paul Monaghan een grote impact hebben.

Doornbos ziet vooral dat het vertrouwen binnen Red Bull langzaam afbrokkelt. Volgens hem zorgt dat ervoor dat technische problemen steeds moeilijker op te lossen zijn, waardoor het team in een negatieve spiraal terechtkomt. Hij verwacht dan ook weinig verbetering tijdens de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps.

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Doornbos vreest moeilijke GP van België voor Red Bull

"In een team komt er een moment waarop het vertrouwen verdwijnt en het steeds lastiger wordt om de problemen op te lossen. Dan stapelen de moeilijkheden zich alleen maar verder op. Ik verwacht eerlijk gezegd niet dat het in België veel beter zal gaan. Spa bestaat uit veel snelle bochten en juist daar speelt de energiehuishouding een belangrijke rol", aldus Doornbos in de The Pit Talk-podcast.

Volgens de Nederlander kampen de problemen bovendien op meerdere vlakken tegelijk. "Het gaat niet alleen om de krachtbron. Ook de balans van de auto, de mechanische afstelling, de hoeveelheid neerwaartse druk en de interne werkwijze zorgen voor uitdagingen. Op dit moment loopt het simpelweg niet zoals Red Bull dat gewend is."

Ook zorgen buiten de baan nemen toe

Naast de sportieve problemen wijst Doornbos ook op de situatie achter de schermen. Zo wordt topingenieur Paul Monaghan nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar Cadillac. Hoewel Doornbos benadrukt dat Red Bull als organisatie nog altijd ijzersterk is, beseft hij dat de concurrentie op motorisch vlak enorm is.

"Ze hebben goed werk geleverd met de ontwikkeling van hun eigen krachtbron, maar moeten het opnemen tegen fabrikanten als Ferrari en Mercedes, die al tientallen jaren ervaring hebben. Als alleen de motor het probleem was, zou daar nog enig begrip voor zijn."

Bertrand Gachot

Posts: 1.190

Het kan toch gewoon dat het een jaartje wat minder gaat met een team een auto en een coureur toen Senna in 1993 een prut auto had hoefden de fans niet “ te vrezen” wat een flauwekul

  • 3
  • 15 jul 2026 - 08:32
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Robert Doornbos Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (6)

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  • snailer

    Posts: 33.863

    Beetje onzin dat vrezen.
    Als een rijder de auto niet heeft, of dat nu komt door het chassis of de train, maakt niet uit, dan doe je gewoon niet mee om de overwinningen.

    Wat ik meer vrees als de achtervleugel luren krijgt. Dat ka op Spa verstrekkende gevolgen hebben.

    • + 1
    • 15 jul 2026 - 07:51
  • Need5Speed

    Posts: 4.088

    Lijkt me onzin. Op banen als Spa en Monza wordt het lastig maar op de Hungaroring en zo doen ze voorin mee.

    • + 2
    • 15 jul 2026 - 08:00
  • shakedown

    Posts: 1.910

    Alle auto's hebben hetzelfde probleem. De een iets meer dan de ander. Het afbreken van de vleugel zal vast wel opgelost zijn na twee keer dit probleem.

    Maar het wordt weer een blamage. Autos die terug zakken in snelheid vlak na aurouge. Het omhoog gaan kost veel energie. Dan halverwege het rechte stuk: toeren zakken en de snelheid zakt met 30 a 40 kilometer per uur.

    • + 1
    • 15 jul 2026 - 08:01
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.188

    Het kan toch gewoon dat het een jaartje wat minder gaat met een team een auto en een coureur toen Senna in 1993 een prut auto had hoefden de fans niet “ te vrezen” wat een flauwekul

    • + 3
    • 15 jul 2026 - 08:32
    • gridiron

      Posts: 3.634

      Sommige fans aanvaarden dat hier niet 😒

      • + 0
      • 15 jul 2026 - 12:37
    • Erwinnaar

      Posts: 5.772

      Ach nog altijd beter dan het eerste Toro Rosso jaar, kan je nagaan hoe snel iemand verwend raakt.

      Maar ik ben fan van de sport en dat raakt me namelijk wel en dat zullen de meesten wel weten onderhand, HET GELUID.

      Was het zoals voor 2014 dan keek ik wel uit naar komend weekeinde en de snelheid die in handen was van de rijder.

      Maar nu zal het weer huilen worden met dat geluid en terugval in snelheid etcetera. Zonde van het circuit ook.

      Wie weet is de F2 zo vlot als de Aston Martins....of in ieder geval gevaarlijk dicht in de buurt. Dat zal toch een farce zijn...

      Kijk wel naar deze klasse uit!

      • + 1
      • 15 jul 2026 - 14:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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