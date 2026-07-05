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FIA-stewards delen opmerkelijke straf uit aan Sainz

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FIA-stewards delen opmerkelijke straf uit aan Sainz

De FIA-stewards hebben na afloop van de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone een opmerkelijke straf uitgedeeld aan Carlos Sainz. De Spanjaard ontdeed zich in de chaotische slotfase van een rondje achterstand tijdens de Safety Car-fase, maar dat was niet de bedoeling. Hij heeft nu een zogenaamd 'penalty lap' gekregen.

De slotfase van de Britse Grand Prix verliep zeer chaotisch. Na de crash van Max Verstappen kwam de Safety Car de baan op, en meerdere coureurs doken naar binnen voor een pitstop. Met nog anderhalve ronde te gaan, mochten de coureurs die op een rondje achterstand reden de Safety Car passeren om zich te unlappen. De race ging uiteindelijk niet meer van start onder groen, omdat er te weinig tijd over was om de protocollen te volgen.

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Wat was er aan de hand?

Sainz was één van de coureurs die zichzelf ontdeed van een rondje achterstand, maar na afloop bleek dat dit helemaal niet de bedoeling was. De FIA-stewards openden een onderzoek, en kwamen tot een opmerkelijke bevinding. Ze stellen dat Sainz bij het binnenrijden van de pitlane voor zijn pitstop inderdaad een rondje achterstand had ten hoogte van de eerste Safety Car-lijn, maar dat hij zich door de bijzondere configuratie van het circuit tijdelijk weer in de lead lap had gereden.

Op het moment dat het bericht 'Lapped cars may now overtake' werd gegeven, reed Sainz dus eigenlijk in dezelfde raceronde als koploper Charles Leclerc. Hij mocht zichzelf dus niet ontdoen van een rondje achterstand, maar deed dat dus wel. Bij Williams gaven ze bij de stewards toe dat het een verwarrende situatie was, en dat ze niet goed hadden opgelet. Ze hadden namelijk niet door dat Sainz niet werd genoemd in het rijtje auto's dat de Safety Car mocht passeren.

Welke straf heeft Sainz gekregen?

De stewards hebben besloten om Sainz een zogenaamde penalty lap te geven. Het is een unieke straf, en het betekent eigenlijk dat Sainz dus een strafrondje krijgt. Sainz is nu geklasseerd als zeventiende, met een rondje achterstand. Alleen de Aston Martins staan achter hem in de officiële uitslag.

F1 Nieuws Carlos Sainz Jr Williams GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (3)

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  • Roxas

    Posts: 61

    Ze zijn door alle chaos ook vergeten dat Sainz 4x een track limit heeft gehad en eigenlijk nog 5 seconden extra moet krijgen XD

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 22:32
  • Larry Perkins

    Posts: 66.081

    Carlos Sainz na het horen van zijn opmerkelijke straf: "Ik wil nu vooral naar huis en even helemaal niet meer aan de Formule 1 denken."

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 23:17
  • hupholland

    Posts: 10.069

    terechte straf volgens het regelboek, maar echt compleet idioot dat dit zo kan gebeuren.

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 23:17

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Spanje
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Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 240
  • Land ES
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, ES
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
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Team profiel

Williams
Williams
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