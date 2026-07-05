De FIA-stewards hebben na afloop van de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone een opmerkelijke straf uitgedeeld aan Carlos Sainz. De Spanjaard ontdeed zich in de chaotische slotfase van een rondje achterstand tijdens de Safety Car-fase, maar dat was niet de bedoeling. Hij heeft nu een zogenaamd 'penalty lap' gekregen.

De slotfase van de Britse Grand Prix verliep zeer chaotisch. Na de crash van Max Verstappen kwam de Safety Car de baan op, en meerdere coureurs doken naar binnen voor een pitstop. Met nog anderhalve ronde te gaan, mochten de coureurs die op een rondje achterstand reden de Safety Car passeren om zich te unlappen. De race ging uiteindelijk niet meer van start onder groen, omdat er te weinig tijd over was om de protocollen te volgen.

Wat was er aan de hand?

Sainz was één van de coureurs die zichzelf ontdeed van een rondje achterstand, maar na afloop bleek dat dit helemaal niet de bedoeling was. De FIA-stewards openden een onderzoek, en kwamen tot een opmerkelijke bevinding. Ze stellen dat Sainz bij het binnenrijden van de pitlane voor zijn pitstop inderdaad een rondje achterstand had ten hoogte van de eerste Safety Car-lijn, maar dat hij zich door de bijzondere configuratie van het circuit tijdelijk weer in de lead lap had gereden.

Op het moment dat het bericht 'Lapped cars may now overtake' werd gegeven, reed Sainz dus eigenlijk in dezelfde raceronde als koploper Charles Leclerc. Hij mocht zichzelf dus niet ontdoen van een rondje achterstand, maar deed dat dus wel. Bij Williams gaven ze bij de stewards toe dat het een verwarrende situatie was, en dat ze niet goed hadden opgelet. Ze hadden namelijk niet door dat Sainz niet werd genoemd in het rijtje auto's dat de Safety Car mocht passeren.

Welke straf heeft Sainz gekregen?

De stewards hebben besloten om Sainz een zogenaamde penalty lap te geven. Het is een unieke straf, en het betekent eigenlijk dat Sainz dus een strafrondje krijgt. Sainz is nu geklasseerd als zeventiende, met een rondje achterstand. Alleen de Aston Martins staan achter hem in de officiële uitslag.