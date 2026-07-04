Carlos Sainz laat zich voorlopig niet afleiden door speculaties over zijn toekomst in de Formule 1. De Spanjaard beschikt na 2026 niet over een contract bij Williams, maar wil zich tot de zomerstop volledig richten op het verbeteren van de prestaties van het team uit Grove. Pas daarna wil de viervoudig Grand Prix-winnaar nadenken over zijn volgende stap.

Sainz verruilde Ferrari voorafgaand aan het seizoen 2025 voor Williams en kende een sterk debuutjaar met punten in twintig races en podiumplaatsen in Bakoe en Qatar. Dit seizoen verloopt een stuk moeizamer door een te zware en weinig competitieve FW48, waardoor de geruchten over zijn toekomst steeds luider klinken.

Sainz schuift contractgesprekken bewust opzij

Toch wil Sainz voorlopig niets weten van gesprekken met andere teams. Volgens de Spanjaard ligt zijn volledige focus op Williams, waar achter de schermen hard wordt gewerkt aan een ommekeer. Hij heeft zijn management zelfs gevraagd om hem tot de zomerstop zoveel mogelijk buiten alle transfergeruchten te houden.

"Ik ben op dit moment totaal niet bezig met andere mogelijkheden", legt Sainz uit geciteerd door Motorsport.com. "Er ligt bij Williams enorm veel werk op tafel, met simulatorsessies, vergaderingen en de ontwikkeling van de auto. Ik heb mijn management gevraagd om me tot de zomerstop zo veel mogelijk met rust te laten. Daarna is er tijd genoeg om de opties te bekijken. Mijn voorkeur blijft om hier te blijven en samen op lange termijn succes op te bouwen, al weten we ook dat er nog veel moet gebeuren."

Williams hoopt de komende maanden een flinke stap voorwaarts te zetten. Teambaas James Vowles kondigde al updates aan voor Silverstone, Spa, Boedapest en Zandvoort, terwijl de wagen tegen de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe vrijwel volledig vernieuwd moet zijn. De impact van dat upgradepakket zal een belangrijke rol spelen in de toekomstplannen van Sainz.

Verstappen en Alonso kunnen coureursmarkt op zijn kop zetten

Sainz benadrukt dat hij zich momenteel vooral bezighoudt met het analyseren van de problemen binnen Williams en het uitstippelen van de weg omhoog. Daarbij wil hij zijn ervaring maximaal inzetten om het team sneller weer richting de voorhoede te krijgen.

"Mijn aandacht gaat volledig naar het begrijpen van waar het fout is gelopen en hoe we dat zo snel mogelijk kunnen oplossen", aldus Sainz. "Er komt zoveel informatie op me af dat er nauwelijks ruimte overblijft om met iets anders bezig te zijn. Natuurlijk zullen er geruchten ontstaan en zullen er gesprekken plaatsvinden in de paddock, maar mijn management weet dat ik daar voorlopig afstand van wil houden. Mijn eerste keuze is nog altijd om dit project voort te zetten."

Mocht Sainz uiteindelijk toch besluiten Williams te verlaten, dan lijken meerdere deuren open te staan. De ontwikkelingen rond Max Verstappen en Fernando Alonso kunnen de volledige coureursmarkt immers in beweging zetten. Vertrekt Verstappen bij Red Bull, dan ontstaat er een topzitje. Besluit Alonso zijn carrière te beëindigen, dan kan Aston Martin op zoek moeten naar een ervaren opvolger. Daarnaast lopen ook bij Audi, Racing Bulls en Haas meerdere contracten af, waardoor de transferzomer in de Formule 1 bijzonder interessant dreigt te worden.