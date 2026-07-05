user icon
icon

Verstappen heeft het helemaal gehad met Formule 1: "Ik wil nu naar huis"

<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen heeft het helemaal gehad met Formule 1: "Ik wil nu naar huis"

Voor Max Verstappen werd de Grand Prix van Groot-Brittannië er één om snel te vergeten. De Nederlander kende op Silverstone opnieuw een frustrerende middag, waarin een gebrek aan snelheid en een uitvalbeurt met dank aan een crash hem parten speelden. Na afloop spaarde de Red Bull Racing-coureur zijn team niet en gaf hij toe dat hij vooral zo snel mogelijk naar huis wil.

Verstappen kampte tijdens de race opnieuw met problemen aan zijn auto, terwijl de RB22 volgens hem ook simpelweg niet snel genoeg was om vooraan mee te doen. De viervoudig wereldkampioen beleefde daardoor opnieuw een teleurstellende zondag in een seizoen waarin Red Bull steeds vaker tekortkomt ten opzichte van de concurrentie.

Meer over Formule 1 'Als Verstappen vertrekt bij Red Bull, ontploft de rijdersmarkt'

'Als Verstappen vertrekt bij Red Bull, ontploft de rijdersmarkt'

2 jul
 Viaplay door de mangel gehaald: "Ongelofelijk afgang!"

Viaplay door de mangel gehaald: "Ongelofelijk afgang!"

2 jul

Verstappen wijst naar technisch mankement

Na afloop legde Verstappen uit dat de problemen met zijn achtervleugel een grote invloed hadden op zijn race. Volgens de Nederlander ging het niet om een eenmalig incident, maar om een serieus probleem dat dringend opgelost moet worden.

"Mijn achtervleugel sloot niet volledig", zo klonk het bij F1TV. "Eén keer kan gebeuren, maar als het twee keer voorkomt, wordt het gewoon gevaarlijk. Dat is iets wat absoluut niet mag gebeuren", stelde Verstappen.

'Ik heb geen seconde genoten'

Naast de technische problemen was Verstappen ook bijzonder kritisch over de prestaties van zijn Red Bull. Vooral op de rechte stukken en op de harde banden kwam hij snelheid tekort, waardoor hij nooit echt kon meestrijden om de voorste posities.

"Het is ontzettend pijnlijk en frustrerend. Je probeert alles uit de auto te halen, maar ik ben het hele weekend niet tevreden geweest. We missen topsnelheid en op de harde band zijn we simpelweg veel te langzaam. Ik heb eerlijk gezegd geen moment van deze race genoten."

De Nederlander sloot af met een veelzeggende uitspraak over zijn gemoedstoestand na de race. "Ik wil nu vooral naar huis en even helemaal niet meer aan de Formule 1 denken."

ScuderiaSjonno

Posts: 2.228

Wie wil er nou zo'n chagrijnig heethoofd in het team hebben? Hij heeft geen meerwaarde onder de huidige reglementen....

  • 9
  • 5 jul 2026 - 21:11
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (22)

Login om te reageren
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.079

    Het had nog erger gekund mensen, voor hetzelfde geld ( waarschijnlijk veel meer) reed hij nu bij Aston Martin. volgens Larry komt het na vt2 bij Monza goed nog even geduld!

    • + 2
    • 5 jul 2026 - 20:50
    • NicoS

      Posts: 20.958

      Wanneer heeft Max een overstap naar AM overwogen dan?

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 21:05
  • Larry Perkins

    Posts: 66.079

    Vraag me af wie Max toch steeds tegenhoudt want sinds de race is afgelopen heeft hij hier al tien keer gezegd dat hij naar huis wil...

    • + 4
    • 5 jul 2026 - 21:02
    • F1 bekijker

      Posts: 429

      Die heks op de bank.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 21:13
    • elflitso

      Posts: 1.937

      Max kon nog niet uitklokken....

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 21:43
  • Pietje Bell

    Posts: 35.610

    Voor wie dit Max interview nog niet gezien heeft:

    urlr.me/fTgfSK

    Heel vreemd, de motoren van zijn vliegtuig draaien al vanaf 20:15u, maar is nog steeds
    niet vertrokken. Zijn jet lijkt nu aan het taxiën te beginnen.

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 21:05
    • Hagueian

      Posts: 8.860

      De flaps willen niet naar beneden..

      • + 7
      • 5 jul 2026 - 21:08
  • hupholland

    Posts: 10.066

    het was best een positieve race, zeker de eerste stint en dan ga je uiteindelijk toch weer met een slecht gevoel weg. De boordradio liet weinig aan de verbeelding over. Normaal gesproken zouden andere teams nu toe moeten slaan, maar ze lijken nog niet echt in de rij te staan.

    • + 1
    • 5 jul 2026 - 21:07
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.228

      Wie wil er nou zo'n chagrijnig heethoofd in het team hebben? Hij heeft geen meerwaarde onder de huidige reglementen....

      • + 9
      • 5 jul 2026 - 21:11
    • NicoS

      Posts: 20.958

      De meerwaarde heeft ook nu weer bewezen om met deze auto voor het podium te strijden.
      Zou gek zijn dat een coureur lachend uitstapt na een crash door een mankement aan de auto.
      Er zijn genoeg coureurs die ernstig letsel opliepen na falende techniek.
      Stel dit was in Baku of Saudi Arabië gebeurd, dan had het flink fout kunnen gaan.

      • + 7
      • 5 jul 2026 - 21:24
    • hupholland

      Posts: 10.066

      @sjonno: oh, de meerwaarde is er zeker nog wel, de noodzaak wordt misschien momenteel iets minder gevoeld bij bv Mercedes en Ferrari. Bij McLaren zal dat misschien juist wel weer omgekeerd zijn, maar die zullen nog steeds niet op hun knieën bij Max aan gaan kloppen. De meerwaarde van Max is juist dat hij altijd goed gaat, ook dit jaar weer. Maar idd, je moet wel weten waar je aan begint en je moet het je kunnen veroorloven. Meerwaarde als coureur is wat mij betreft onomstreden, met het andere heb je misschien een punt.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 22:00
  • monzaron

    Posts: 1.081

    Er wordt al gesuggereerd dat de achtervleugel problemen heeft met de rijder verstappen, doordat Verstappen laat remt voor de bocht kan het zijn dat de vleugel te traag is met sluiten. Met andere woorden Verstappen is te snel voor de achtervleugel 😊

    • + 3
    • 5 jul 2026 - 21:39
  • SennaS

    Posts: 12.366

    Sorry dat ik het zeg, maar lijkt wel een verwend klein kind die zijn zin niet krijgt en gaat stampvoeten en weglopen

    • + 5
    • 5 jul 2026 - 21:53
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.633

      Lijkt?

      • + 3
      • 5 jul 2026 - 21:57
    • hupholland

      Posts: 10.066

      ja, dat zeggen ze zo'n beetje over elke topsporter als ie wat humeurig is. Het zijn natuurlijk ook enorm verwende mensen die elke dag met een spelletje bezig zijn. Dan kun je eigenlijk ook maar op 1 ding uitkomen. En wij volwassen kijken daar dan blijkbaar weer graag naar, omdat we ons anders misschien wel gaan vervelen ofzo.

      • + 2
      • 5 jul 2026 - 22:05
    • monzaron

      Posts: 1.081

      Sorry we weten het nu wel met je kinderachtige reacties, hier heb je een lolly 🍭

      • + 2
      • 5 jul 2026 - 22:12
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.586

      SennaS als hij zou weglopen was hij al lang vertrokken bij Red Bull.

      Het is toch normaal dat het heel frustrerend is als.je steeds tegen dezelfde problemen aanloopt en ze dit niet opgelost krijgen.

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 22:34
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.475

    Enige positieve van deze race is dat je als coureur nogsteeds het verschil kan maken. Voor het rest vond ik dit wel erg slecht hoor. Zo’n mooie baan en dan rijden ze 50 km/h door Copse 25 km/h door Maggots & Becketts. Erg jammer. De races in Barcelona en Oostenrijk waren erg leuk. Nu zag je weer de tekortkomingen van de huidige reglementen.

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 22:09
    • MLTG

      Posts: 1.209

      25Km/h ? Echt je kan ook gewoon totaal onzin neerzetten, oh wacht, dat heb je al gedaan.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 22:22
    • NicoS

      Posts: 20.958

      Denk dat @felipe het woordje “langzamer” is vergeten, denk je niet @MLTG?
      Maar ik snap precies wat hij bedoelt, en daar heeft hij 100% gelijk in….. dit is F1 onwaardig.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 22:38
  • Pietje Bell

    Posts: 35.610

    "Ik wil nu naar huis". De kinderen, schoonmama en de nan.ny zullen daar ongetwijfeld zijn,
    maar os zijn vriendin er ook is valt te betwijfelen, want vanaf het moment dat Max is
    gecrasht heeft ze heel veel op haar story geplaatst uit Montreux, waar ze ook vandaag
    de verjaardag van haar vriendin heeft gevierd.
    Ik heb alle muziekfragmenten met een minuut ingekort, anders werd het meer dan
    12 minuten deze opnames:

    dubz.co/c/61b2d9

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 22:35

GB Grand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

GBGrand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar