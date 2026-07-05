Voor Max Verstappen werd de Grand Prix van Groot-Brittannië er één om snel te vergeten. De Nederlander kende op Silverstone opnieuw een frustrerende middag, waarin een gebrek aan snelheid en een uitvalbeurt met dank aan een crash hem parten speelden. Na afloop spaarde de Red Bull Racing-coureur zijn team niet en gaf hij toe dat hij vooral zo snel mogelijk naar huis wil.

Verstappen kampte tijdens de race opnieuw met problemen aan zijn auto, terwijl de RB22 volgens hem ook simpelweg niet snel genoeg was om vooraan mee te doen. De viervoudig wereldkampioen beleefde daardoor opnieuw een teleurstellende zondag in een seizoen waarin Red Bull steeds vaker tekortkomt ten opzichte van de concurrentie.

Verstappen wijst naar technisch mankement

Na afloop legde Verstappen uit dat de problemen met zijn achtervleugel een grote invloed hadden op zijn race. Volgens de Nederlander ging het niet om een eenmalig incident, maar om een serieus probleem dat dringend opgelost moet worden.

"Mijn achtervleugel sloot niet volledig", zo klonk het bij F1TV. "Eén keer kan gebeuren, maar als het twee keer voorkomt, wordt het gewoon gevaarlijk. Dat is iets wat absoluut niet mag gebeuren", stelde Verstappen.

'Ik heb geen seconde genoten'

Naast de technische problemen was Verstappen ook bijzonder kritisch over de prestaties van zijn Red Bull. Vooral op de rechte stukken en op de harde banden kwam hij snelheid tekort, waardoor hij nooit echt kon meestrijden om de voorste posities.

"Het is ontzettend pijnlijk en frustrerend. Je probeert alles uit de auto te halen, maar ik ben het hele weekend niet tevreden geweest. We missen topsnelheid en op de harde band zijn we simpelweg veel te langzaam. Ik heb eerlijk gezegd geen moment van deze race genoten."

De Nederlander sloot af met een veelzeggende uitspraak over zijn gemoedstoestand na de race. "Ik wil nu vooral naar huis en even helemaal niet meer aan de Formule 1 denken."