Het TT Circuit in Assen krijgt een plekje op de Formule 1-kalender, zo beweert sportmarketeer Chris Woerts. De Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort verliest na dit jaar zijn plekje op de kalender, maar volgens Woerts zal er in de komende jaren weer een F1-race op Nederlands grondgebied bijkomen.

Afgelopen weekend vond de populaire TT in Assen plaats. De MotoGP is al jaren een vaste bewoner van het beroemde circuit in Drenthe, en de baan werd al eerder in verband gebracht met de Formule 1. Deze geruchten kwamen nooit echt van de grond, en in 2021 keerde de koningsklasse van de autosport terug in Zandvoort. Het racefeest verdwijnt na dit jaar van de kalender, aangezien ze geen overheidsgeld houden en niet zeker weten of ze de broek in de toekomst op kunnen houden.

Wat zegt Woerts?

Sportmarketeer Chris Woerts stelde vorige week in de SBS6-talkshow Vandaag Inside al dat Assen een Grade 1-licentie gaat aanvragen. De uitzending van vandaag stelde hij dat er groot nieuws is: "Ik kwam bij de TT Lee van Dam nog tegen, die heeft tien jaar lang de Grand Prix van Brazilië georganiseerd, en die zei tegen mij: 'Chris, honderd procent zeker, Assen krijgt de Formule 1 in de toekomst.' Het wordt geen vaste plek op de kalender, het wordt een wisselcircuit, afgewisseld met Hockenheim waarschijnlijk. En als er een Grand Prix ergens wordt afgelast, dan is Assen beschikbaar."

Woerts stelt dat de promotor alles voor elkaar heeft: "Hij zegt: de financiering is rond, bij de keuring krijgen we een Grade 1, dan kan Assen gewoon de Formule 1 organiseren. Maar wel belangrijk is dat, en dat zei Arjan Bos gisteravond nog, ze blijven een motorsportcircuit, maar de Formule 1, honderd procent volgens Lee, in kannen en kruiken."

Wanneer moet dit gebeuren?

Toch zal het volgens de sportmarketeer nog eventjes duren voordat het Drentse circuit op de kalender staat: "Over twee, drie jaar. De hele raad van bestuur van Liberty Global, die hebben de MotoGP helemaal overgenomen, de eigenaar van de Formule 1, die waren met zijn allen het hele weekend in Assen, en die waren zwaar onder de indruk."

Wat gaat er veranderen?

De uitspraken van Woerts zijn opvallend, want er lijkt vooralsnog geen plek te zijn op de F1-kalender. Na dit jaar verdwijnt Zandvoort van de kalender en gaan Spa-Francorchamps en Barcelona rouleren. Daarnaast keren ook Portimão en Turkije terug op de kalender. Het is bekend dat de F1-top kijkt naar races buiten Europa, maar mogelijk gaat er in de komende jaren iets veranderen.