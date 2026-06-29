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'Assen gaat in komende jaren F1-race organiseren'

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'Assen gaat in komende jaren F1-race organiseren'

Het TT Circuit in Assen krijgt een plekje op de Formule 1-kalender, zo beweert sportmarketeer Chris Woerts. De Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort verliest na dit jaar zijn plekje op de kalender, maar volgens Woerts zal er in de komende jaren weer een F1-race op Nederlands grondgebied bijkomen.

Afgelopen weekend vond de populaire TT in Assen plaats. De MotoGP is al jaren een vaste bewoner van het beroemde circuit in Drenthe, en de baan werd al eerder in verband gebracht met de Formule 1. Deze geruchten kwamen nooit echt van de grond, en in 2021 keerde de koningsklasse van de autosport terug in Zandvoort. Het racefeest verdwijnt na dit jaar van de kalender, aangezien ze geen overheidsgeld houden en niet zeker weten of ze de broek in de toekomst op kunnen houden.

Wat zegt Woerts?

Sportmarketeer Chris Woerts stelde vorige week in de SBS6-talkshow Vandaag Inside al dat Assen een Grade 1-licentie gaat aanvragen. De uitzending van vandaag stelde hij dat er groot nieuws is: "Ik kwam bij de TT Lee van Dam nog tegen, die heeft tien jaar lang de Grand Prix van Brazilië georganiseerd, en die zei tegen mij: 'Chris, honderd procent zeker, Assen krijgt de Formule 1 in de toekomst.' Het wordt geen vaste plek op de kalender, het wordt een wisselcircuit, afgewisseld met Hockenheim waarschijnlijk. En als er een Grand Prix ergens wordt afgelast, dan is Assen beschikbaar."

Woerts stelt dat de promotor alles voor elkaar heeft: "Hij zegt: de financiering is rond, bij de keuring krijgen we een Grade 1, dan kan Assen gewoon de Formule 1 organiseren. Maar wel belangrijk is dat, en dat zei Arjan Bos gisteravond nog, ze blijven een motorsportcircuit, maar de Formule 1, honderd procent volgens Lee, in kannen en kruiken."

Wanneer moet dit gebeuren?

Toch zal het volgens de sportmarketeer nog eventjes duren voordat het Drentse circuit op de kalender staat: "Over twee, drie jaar. De hele raad van bestuur van Liberty Global, die hebben de MotoGP helemaal overgenomen, de eigenaar van de Formule 1, die waren met zijn allen het hele weekend in Assen, en die waren zwaar onder de indruk." 

Wat gaat er veranderen?

De uitspraken van Woerts zijn opvallend, want er lijkt vooralsnog geen plek te zijn op de F1-kalender. Na dit jaar verdwijnt Zandvoort van de kalender en gaan Spa-Francorchamps en Barcelona rouleren. Daarnaast keren ook Portimão en Turkije terug op de kalender. Het is bekend dat de F1-top kijkt naar races buiten Europa, maar mogelijk gaat er in de komende jaren iets veranderen. 

Robin

Posts: 3.305

Wat Chris belooft gaat meestal mis…..

  • 4
  • 29 jun 2026 - 20:30
Foto's Jacks Racing Days 2024
F1 Nieuws Assen

Reacties (6)

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  • Robin

    Posts: 3.305

    Wat Chris belooft gaat meestal mis…..

    • + 4
    • 29 jun 2026 - 20:30
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.037

    Chris Woerts, ik heb ook zo'n oom (zo'n type), "je kan hem er best bij hebben", maar na "twee borreltjes moet hij aan de cola"

    • + 2
    • 29 jun 2026 - 20:56
    • Larry Perkins

      Posts: 66.002

      Ja, die Popie Jopie dacht ook dat Barry Sheene een Amerikaan was...

      • + 1
      • 29 jun 2026 - 21:11
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.037

      een bal gehakt lukte ook al niet meer na 2 borreltjes

      • + 0
      • 29 jun 2026 - 21:45
  • elflitso

    Posts: 1.935

    Gaat nooit gebeuren. Waar wil hij al die miljoenen vandaan halen om een F1 GP te mogen organiseren? Van de middenstandsvereniging van Assen?:-)))

    • + 1
    • 29 jun 2026 - 21:19
  • Kennie

    Posts: 2.736

    Bring it on, lekker dichtbij 😄

    • + 0
    • 29 jun 2026 - 22:15

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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