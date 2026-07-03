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Sainz eist actie van de FIA na incident met Verstappen

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Sainz eist actie van de FIA na incident met Verstappen

Williams-coureur Carlos Sainz eist dat de FIA gaat kijken naar een regelwijziging na het incident met Max Verstappen in Oostenrijk. Verstappen crashte tijdens de kwalificatie op de Red Bull Ring, waarna er een verwarrende situatie ontstond. Sainz denkt dat moet worden gewerkt aan een regel waarbij er een gridstraf wordt uitgedeeld aan een coureur die crasht in de kwalificatie.

Verstappen vloog afgelopen weekend hard van de baan tijdens de absolute slotfase van de kwalificatie. Hij crashte in de voorlaatste bocht, en in eerste instantie werd er alleen met een enkele gele vlag gezwaaid. Hierdoor kon George Russell alsnog zijn tijd verbeteren en de pole position pakken. Veel coureurs vroegen zich af of er niet direct voor dubbele gele vlaggen moest worden gekozen, terwijl ook de crash zelf onderwerp van gesprek was.

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Gevaarlijke situatie

Williams-coureur Sainz, tevens medevoorzitter van de GPDA, vindt dat de regels moeten worden gewijzigd. In Silverstone complimenteerde hij eerst Russell: "De manier waarop George ermee omging was perfect binnen wat de regels toestaan, en hij verdiende de pole dan ook volledig omdat hij de rest perfect benutte. Maar het had naar mijn mening nooit toegestaan mogen worden om het rondje af te maken, of om überhaupt een snelle ronde te voltooien in zo'n gevaarlijke situatie."

'Ik sta op pole als ik nu crash'

Sainz stelt dat er ook iets anders aan de hand kon zijn: "Aan de andere kant: stel dat Max na de eerste run op pole had gestaan, vervolgens een crash had veroorzaakt en er een rode vlag komt waardoor niemand zijn tijd kan verbeteren... Dat zou dan weer oneerlijk zijn voor George, Antonelli en de rest. De man die op pole staat geeft ons dan immers niet de kans om onze rondetijden te verbeteren."

"Het is typisch iets voor Monaco bijvoorbeeld. Vorig jaar had ik het zelf kunnen doen in Bakoe toen ik bovenaan stond en als eerste de pits uitreed voor de laatste run. Ik dacht toen: 'Als ik nu crash, sta ik op pole.' Dus we hebben allemaal dat soort gedachten, we denken daar allemaal weleens over na, en we weten allemaal hoe het reglement werkt."

Wat wil Sainz?

Sainz stelt dan ook dat de regels moeten worden aangepast: "Juist daarom vind ik dat iedereen die een gele of rode vlag veroorzaakt in de kwalificatie, drie plaatsen straf moet krijgen. Op die manier word je ten minste bestraft en word je ontmoedigd om vol gas ergens in te knallen."

De Spanjaard wil wel benadrukken dat dit anders was in de situatie van Verstappen: "Bij de crash van Max was dat overigens niet het geval, want Max stond volgens mij op dat moment op P3. Hij crashte overduidelijk door een probleem met de achtervleugel. Ik vind wel dat we hier op de één of andere manier een oplossing voor moeten vinden. Mijn enige idee is dat als je geel of rood veroorzaakt, je daar een soort straf voor moet krijgen."

NicoS

Posts: 20.921

Schumacher wel, maar er zijn meer acties geweest van coureurs waarvan men wist dat dit niet onvrijwillig gebeurde, zoals Rosberg en Perez, en die kwamen ermee weg.
In andere klassen is het gebruikelijk dat de veroorzaker van geel of rood gestraft wordt met plaatsen terug op de grid.
En ook al kun... [Lees verder]

  • 3
  • 3 jul 2026 - 09:42
F1 Nieuws Max Verstappen Carlos Sainz Jr Red Bull Racing Williams GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (7)

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  • red slow

    Posts: 3.345

    Wat een oude discussie weer degene straffen die crasht. Straks het voorstel dat iedere rijder 1 rondje krijgt om een kwalificatie te rijden zoals we dat 20+ jaar geleden een tijdje deden.

    Bij een crash waar een wagen niet zelfstandig meer kan wegrijden (wat binnen x seconde kunt zien) dient het gewoon rood te worden. Kan de wagen nog wel rijden dan dubbel geel. Zo moeilijk is het niet.

    Het gedoe van express crashen dat is in het verleden ook bestraft zie Schumacher in Monaco

    • + 0
    • 3 jul 2026 - 07:54
    • NicoS

      Posts: 20.921

      Schumacher wel, maar er zijn meer acties geweest van coureurs waarvan men wist dat dit niet onvrijwillig gebeurde, zoals Rosberg en Perez, en die kwamen ermee weg.
      In andere klassen is het gebruikelijk dat de veroorzaker van geel of rood gestraft wordt met plaatsen terug op de grid.
      En ook al kun je er niets aan doen, je benadeeld anderen….
      Ik ben voorstander om de veroorzaker van een gele of rode vlag te bestraffen met gridpenaltys.

      • + 3
      • 3 jul 2026 - 09:42
  • jd2000

    Posts: 7.790

    Wel duidelijk dat Sainz niks beters te doen heeft.

    • + 0
    • 3 jul 2026 - 08:11
  • snailer

    Posts: 33.717

    Volgens mij deed Verstappen niets fout. Maar goed. Ik ben het er mee eens dat de rijder naar de laatste plek van de betreffende q wordt gezet.

    Wat Perez toen ter tijd deed kan echt niet. Het moet zwaar gestraft worden als er bewust ingestuurd wordt, wat Perez deed in Monaco om Zijn goede startpositie te verdedigen.

    • + 0
    • 3 jul 2026 - 08:18
    • f(1)orum

      Posts: 10.188

      "Volgens mij deed Verstappen niets fout."
      Dat beaamt Sainz ook.

      • + 1
      • 3 jul 2026 - 08:27
  • Need5Speed

    Posts: 4.043

    Bij een crash in de kwalificatie moet meteen code rood worden gegeven, prima.
    Maar tel dan 2 minuten bij de klok die de coureurs nog hebben om een rondje te starten. Of start de klok pas als de eerste coureur na de herstart de lijn passeert.

    • + 0
    • 3 jul 2026 - 08:36
    • red slow

      Posts: 3.345

      Waarom? Je neemt een risico als je wacht tot het laatste moment. Dan zorg je maar dat je eerste rondje in het begin een snel rondje is

      • + 1
      • 3 jul 2026 - 09:08

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-
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-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
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Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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