Williams-coureur Carlos Sainz eist dat de FIA gaat kijken naar een regelwijziging na het incident met Max Verstappen in Oostenrijk. Verstappen crashte tijdens de kwalificatie op de Red Bull Ring, waarna er een verwarrende situatie ontstond. Sainz denkt dat moet worden gewerkt aan een regel waarbij er een gridstraf wordt uitgedeeld aan een coureur die crasht in de kwalificatie.

Verstappen vloog afgelopen weekend hard van de baan tijdens de absolute slotfase van de kwalificatie. Hij crashte in de voorlaatste bocht, en in eerste instantie werd er alleen met een enkele gele vlag gezwaaid. Hierdoor kon George Russell alsnog zijn tijd verbeteren en de pole position pakken. Veel coureurs vroegen zich af of er niet direct voor dubbele gele vlaggen moest worden gekozen, terwijl ook de crash zelf onderwerp van gesprek was.

Gevaarlijke situatie

Williams-coureur Sainz, tevens medevoorzitter van de GPDA, vindt dat de regels moeten worden gewijzigd. In Silverstone complimenteerde hij eerst Russell: "De manier waarop George ermee omging was perfect binnen wat de regels toestaan, en hij verdiende de pole dan ook volledig omdat hij de rest perfect benutte. Maar het had naar mijn mening nooit toegestaan mogen worden om het rondje af te maken, of om überhaupt een snelle ronde te voltooien in zo'n gevaarlijke situatie."

'Ik sta op pole als ik nu crash'

Sainz stelt dat er ook iets anders aan de hand kon zijn: "Aan de andere kant: stel dat Max na de eerste run op pole had gestaan, vervolgens een crash had veroorzaakt en er een rode vlag komt waardoor niemand zijn tijd kan verbeteren... Dat zou dan weer oneerlijk zijn voor George, Antonelli en de rest. De man die op pole staat geeft ons dan immers niet de kans om onze rondetijden te verbeteren."

"Het is typisch iets voor Monaco bijvoorbeeld. Vorig jaar had ik het zelf kunnen doen in Bakoe toen ik bovenaan stond en als eerste de pits uitreed voor de laatste run. Ik dacht toen: 'Als ik nu crash, sta ik op pole.' Dus we hebben allemaal dat soort gedachten, we denken daar allemaal weleens over na, en we weten allemaal hoe het reglement werkt."

Wat wil Sainz?

Sainz stelt dan ook dat de regels moeten worden aangepast: "Juist daarom vind ik dat iedereen die een gele of rode vlag veroorzaakt in de kwalificatie, drie plaatsen straf moet krijgen. Op die manier word je ten minste bestraft en word je ontmoedigd om vol gas ergens in te knallen."

De Spanjaard wil wel benadrukken dat dit anders was in de situatie van Verstappen: "Bij de crash van Max was dat overigens niet het geval, want Max stond volgens mij op dat moment op P3. Hij crashte overduidelijk door een probleem met de achtervleugel. Ik vind wel dat we hier op de één of andere manier een oplossing voor moeten vinden. Mijn enige idee is dat als je geel of rood veroorzaakt, je daar een soort straf voor moet krijgen."