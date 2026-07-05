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'Kamp Verstappen en Red Bull lijnrecht tegenover elkaar'

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'Kamp Verstappen en Red Bull lijnrecht tegenover elkaar'

Het lijkt er sterk op dat Max Verstappen en zijn team Red Bull Racing lijnrecht tegenover elkaar staan. De onderlinge frustratie lijkt groot te zijn, en de situatie van dit weekend in Silverstone helpt ook niet mee. Wat dit betekent voor Verstappens toekomst, is niet duidelijk.

Verstappen kende een zeer frustrerend weekend in Silverstone. In de teleurstellend verlopen kwalificatie noteerde hij slechts de zevende tijd, waarna hij wilde dat Red Bull zijn auto ging aanpassen. Dit zou voor een pitlanestart zorgen, maar dat wilde Verstappen voor lief nemen. Red Bull willigde zijn verzoek niet in, en Verstappen moest vechten met de beschikbare wapens. Hij leek op weg te zijn naar een wonderlijke derde plaats, maar een probleem met zijn achtervleugel zorgde ervoor dat Verstappen crashte en uitviel.

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2 jul

Waar komt de frustratie vandaan?

De frustratie bij Verstappen was groot, en volgens De Telegraaf dondert het achter de schermen bij Red Bull. De krant stelt dat het team en het kamp Verstappen op ramkoers met elkaar liggen. Volgens De Telegraaf is er al weken sprake van een sluimerende frictie tussen het kamp Verstappen en de Red Bull-top, omdat de viervoudig wereldkampioen niet wil zeggen dat hij bij het team blijft. Hij wil ook niet dat zijn exitclausules uit het contract worden gehaald, iets wat al weken wordt gesuggereerd door Duitstalige media.

Ongezonde situaties

De Telegraaf stelt dat Verstappen zich ook niet gehoord voelt door Red Bull en zijn engineers. Dit werd dit jaar al meerdere keren duidelijk, en de krant wijst op meerdere situaties die voor interne spanning zorgen. Zo zouden met name monteurs van Red Bull door veel teams worden benaderd, en wijst de krant op het feit dat ze bij Aston Martin en Cadillac dertig procent meer zouden kunnen verdienen.

Ook de situatie omtrent Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase lijkt een rol te spelen. Lambiase stapt uiterlijk in 2028 over naar McLaren, en bij Red Bull krijgt hij vanzelfsprekend niet meer alle informatie te horen van technisch directeur Pierre Waché. Het blijft dan ook een zeer onrustige situatie.

NicoS

Posts: 20.958

Wanneer is de volgende race? Over twee weken neem ik aan? Dat worden weer twee lange weken met tig artikelen over de toekomst van Max……;)

  • 9
  • 5 jul 2026 - 20:27
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (33)

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  • NicoS

    Posts: 20.958

    Wanneer is de volgende race? Over twee weken neem ik aan? Dat worden weer twee lange weken met tig artikelen over de toekomst van Max……;)

    • + 9
    • 5 jul 2026 - 20:27
    • Larry Perkins

      Posts: 66.079

      Gelukkig hebben we de Tour de France nog, hoop dat Joop Zoetemelk in vorm is maar heb Theo Koomen er nog niet over gehoord.

      En het WK Voetbal zal binnenkort wel van start gaan...

      • + 5
      • 5 jul 2026 - 20:40
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.079

      @Larry lekker radio tour de france luisteren met Willem Ruis en Ab kaashoek

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 20:47
    • Larry Perkins

      Posts: 66.079

      En met Jean Nelissen die (half) bezopen achterop de motor verslag deed...

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 20:52
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.050

      Ik kan alvast een paar accounts uittekenen die de komende weken dit platform gaan gebruiken als een ventiel van hun ggz behandeling

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 21:01
    • schwantz34

      Posts: 42.315

      @Nicos Of Max maakt binnenkort aan alle geruchten een eind, en zegt gewoon simply lovely dat hij dit Mariokartrukbatterijjojoseizoen nog af zal maken. Maar daarna de komende jaren fulltime GT3 gaat rijden, en pas weer terugkomt als ze in de F1 weer met een echte V8 motor gaan rijden in 2030.

      • + 2
      • 5 jul 2026 - 21:15
    • Williams_F1

      Posts: 1.487

      Toekomst?
      Bij WILLIAMS!

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 21:16
    • NicoS

      Posts: 20.958

      Dat weet ik niet @Schwantz, Max heeft gezegd dat een eventueel vertrek uit de F1 definitief is, dus ik geloof niet dat hij stopt.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 21:31
    • Adenauer Forst

      Posts: 1.241

      Parijs, eeeh Abu Dhabi is nog ver.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 21:36
  • Politik

    Posts: 10.002

    Ik heb gehoord dat wat Max betreft de achtervleugel ehhh.... de deur nog op een kier staat wat hem betreft

    • + 8
    • 5 jul 2026 - 20:31
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.633

    "Volgens de Telegraaf dondert het achter de schermen bij Red Bull. De krant stelt dat het team en het kamp Verstappen op ramkoers met elkaar liggen".

    Jos heeft het eerste de beste vliegtuig naar Engeland genomen.
    Volgens de stewardessen van dit gecharterde vliegtuig liep de stoom uit de oren van dat dik rood hoofd.
    Toen ze daar wat van zeiden, sloeg bij Jos de stoppen door en ramde het onnozele meisje wat voorop liep volop op haar neus.....baf!!
    De opgeroepen piloot sprong daarna tussen het onnozele meisje en Jos in en kon Jos bedaren....gelukkig.

    De bedaarde Jos stond nog 'n beetje voor zich uit te staren en ging toen zitten.

    Snel meer.....als Jos geland is.

    • + 2
    • 5 jul 2026 - 20:31
    • racepace1

      Posts: 890

      welke Jos dan? Pa Jos was gewoon daar tijdens de race.....
      Jos ramde Mekies op zn bek en die riep steeds me kies me kies!!!

      • + 4
      • 5 jul 2026 - 20:36
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.633

      Toen Max de grindbak ging opzoeken, bij wijze van eerbetoon aan z'n vader, was Jos gauw naar huis gegaan natuurlijk en kwam toen zo snel mogelijk terug.

      • + 2
      • 5 jul 2026 - 21:39
  • racepace1

    Posts: 890

    Een Schnitzel en een biertje en als toetje een Jagermeister, en door... op naar Spa met een spaatje erbij :)

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 20:33
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.586

    Denk dat ze bij team Verstappen niet de Macarena doen. 🤣 na weer een race met probleem aan die vleugel.

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 20:49
    • Rimmer

      Posts: 13.359

      Hij was nu halverwege zijn 5e wereldtitel geweest en had nog enigszins kunnen racen, notabene tegen zijn oude vriend Hamilton, als hij gewoon eens naar Jos, Raymond en Toto had geluisterd.
      Jos heeft hem gebracht tot waar hij is en Toto en Jos hadden hem samen naar 10 wereldtitels gebracht. Max is een ontzettend lieve jongen maar stront eigenwijs en nu betaald hij de prijs. Hopen dat er nu nog ergens iemand bereid is om een zitje voor hem vrij te maken maar ik betwijfel het. Tenzij Kallenius nog steeds over die 100 miljoen kan beschikken. Dan kan Russell afgekocht worden en betaald a la Kimi Raikkonen in 2027 thuis zitten.

      • + 2
      • 5 jul 2026 - 21:09
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.586

      Dat Mercedes nu zo goed is dat is nu makkelijk praten natuurlijk. Sommige zagen hem zelfs naar Aston Martin naar Newey gaan.

      Als Russell om de oren blijft gereden worden door Antonelli zou ik niet weten waarom hij daar zou willen blijven. Antonelli wordt alleen maar beter.

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 21:25
    • SennaS

      Posts: 12.366

      Kimi is de man to beat en wordt nog beter en als je zelfs Russell te kijk zet, dan heeft Max daar ook weinig te zoeken en bovendien mogen daar beide coureurs wk worden en dus geen nr1 status voor niemand

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 21:49
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.050

      Rimmer begint in zichzelf geloven

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 21:49
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.586

      SennaS Russell is totaal niet van het niveau Verstappen.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 22:38
  • Hagueian

    Posts: 8.860

    Het schijnt dat Max in 2027 zelf de auto moet gaan bouwen. Misschien is dat niet eens zo'n slecht idee.

    • + 1
    • 5 jul 2026 - 21:05
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.440

      Beetje zoals van gaal de bus van oranje heeft gebouwd?

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 21:11
    • racepace1

      Posts: 890

      Max mompelde nog geef me nou die lego auto! dan win ik tenminste nog de race!!!!
      Mijn eigen auto geeft mij teveel vleugels!!!!!!!

      • + 3
      • 5 jul 2026 - 21:20
    • Hagueian

      Posts: 8.860

      Die dingen lijken wel degelijker en steviger dan de huidige generatie F1 auto's

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 21:21
  • F1 bekijker

    Posts: 429

    Gaan ze tennis spelen?

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 21:14
  • Williams_F1

    Posts: 1.487

    Zoals hier al geschreven, gelukkig hebben we de Tour nog..

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 21:17
  • Knalpijp

    Posts: 2.481

    Snel wegwezen daar, die wijnboer Wache is een ramp!! Dan maar full time GT3

    • + 1
    • 5 jul 2026 - 21:28
    • StevenQ

      Posts: 10.629

      Waché heeft al sinds 2023 zonder veel hulp van Newey de auto ontworpen, dat waren dus 2, bijna 3 titels

      en GT3 levert geen 70 miljoen per jaar op

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 21:33
    • SennaS

      Posts: 12.366

      Max hoeft het niet meer voor het geld te doen en als hij anders wil racen dan kan hij naar GT3

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 21:50
  • hork

    Posts: 26

    gelukkig maar, heb trek in lof deze week, dat had er met een podium niet ingezeten

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 21:42
  • SennaS

    Posts: 12.366

    Ik verwacht artikel 1237 t/m 1278 over herrie in de ballentent en dreigen met vertrek.
    Zo jammer is dat, terwijl je het liefst artikels zou willen zien over de oorzaak en plan van aanpak om weer te kunnen winnen

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 21:45
    • schwantz34

      Posts: 42.315

      Ja want die oorzaak en plan van aanpak gaan ze ook echt delen met de media natuurlijk, alsof de concurrentie niet mee leest zeker haha

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 21:54

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
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10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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