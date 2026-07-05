Het lijkt er sterk op dat Max Verstappen en zijn team Red Bull Racing lijnrecht tegenover elkaar staan. De onderlinge frustratie lijkt groot te zijn, en de situatie van dit weekend in Silverstone helpt ook niet mee. Wat dit betekent voor Verstappens toekomst, is niet duidelijk.

Verstappen kende een zeer frustrerend weekend in Silverstone. In de teleurstellend verlopen kwalificatie noteerde hij slechts de zevende tijd, waarna hij wilde dat Red Bull zijn auto ging aanpassen. Dit zou voor een pitlanestart zorgen, maar dat wilde Verstappen voor lief nemen. Red Bull willigde zijn verzoek niet in, en Verstappen moest vechten met de beschikbare wapens. Hij leek op weg te zijn naar een wonderlijke derde plaats, maar een probleem met zijn achtervleugel zorgde ervoor dat Verstappen crashte en uitviel.

Waar komt de frustratie vandaan?

De frustratie bij Verstappen was groot, en volgens De Telegraaf dondert het achter de schermen bij Red Bull. De krant stelt dat het team en het kamp Verstappen op ramkoers met elkaar liggen. Volgens De Telegraaf is er al weken sprake van een sluimerende frictie tussen het kamp Verstappen en de Red Bull-top, omdat de viervoudig wereldkampioen niet wil zeggen dat hij bij het team blijft. Hij wil ook niet dat zijn exitclausules uit het contract worden gehaald, iets wat al weken wordt gesuggereerd door Duitstalige media.

Ongezonde situaties

De Telegraaf stelt dat Verstappen zich ook niet gehoord voelt door Red Bull en zijn engineers. Dit werd dit jaar al meerdere keren duidelijk, en de krant wijst op meerdere situaties die voor interne spanning zorgen. Zo zouden met name monteurs van Red Bull door veel teams worden benaderd, en wijst de krant op het feit dat ze bij Aston Martin en Cadillac dertig procent meer zouden kunnen verdienen.

Ook de situatie omtrent Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase lijkt een rol te spelen. Lambiase stapt uiterlijk in 2028 over naar McLaren, en bij Red Bull krijgt hij vanzelfsprekend niet meer alle informatie te horen van technisch directeur Pierre Waché. Het blijft dan ook een zeer onrustige situatie.