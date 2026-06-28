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'Sainz op radar Red Bull en Aston Martin na mogelijk vertrek bij Williams'

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'Sainz op radar Red Bull en Aston Martin na mogelijk vertrek bij Williams'

Carlos Sainz wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek bij Williams, maar de Spanjaard wil voorlopig niets weten van een transfer. Volgens verschillende berichten hebben onder meer Red Bull Racing en Aston Martin interesse, terwijl Sainz zijn management juist een duidelijke opdracht heeft gegeven.

De 31-jarige coureur kende na zijn overstap van Ferrari een sterk eerste seizoen bij Williams, maar door de tegenvallende prestaties in 2026 zijn de geruchten over een vertrek in een stroomversnelling geraakt. Sainz lijkt echter eerst duidelijkheid te willen over de toekomst van het team.

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Sainz neemt duidelijk besluit over toekomst

Volgens PlanetF1 heeft Sainz zijn management gevraagd om alle mogelijke aanbiedingen voor 2027 voorlopig naast zich neer te leggen. De Spanjaard wil eerst in gesprek met teambaas James Vowles om te bepalen of hij nog vertrouwen heeft in het project van Williams. Die gesprekken zouden de komende weken plaatsvinden.

Voorlopig ligt de volledige focus volgens Sainz nog altijd bij zijn huidige werkgever. "Nee, helemaal niet. Ik ben op dit moment totaal niet bezig met een volgende stap", aldus de Spanjaard. "Ik heb de komende races ontzettend veel werk te doen bij Williams. We draaien veel simulatoruren en hebben de afgelopen maanden enorm veel vergaderingen gehad. Ik wil al mijn energie daarin steken."

Red Bull en Aston Martin blijven op de achtergrond

Ondanks de interesse van meerdere teams wil Sainz zich voorlopig niet laten afleiden. "Ik heb mijn management ook gevraagd om me tot de zomerstop zoveel mogelijk met rust te laten. Ik wil Williams helpen en proberen de huidige situatie zo veel mogelijk te verbeteren", legt hij uit.

Mocht Sainz na dit seizoen toch besluiten te vertrekken, dan wordt Aston Martin gezien als een serieuze optie. Daarbij speelt ook de toekomst van Fernando Alonso een belangrijke rol. Daarnaast wordt een overstap naar Red Bull opnieuw genoemd, zeker als Max Verstappen besluit de renstal uit Milton Keynes te verlaten. Eerder zou een samenwerking zijn afgeketst doordat de kampen van Verstappen en Sainz niet op één lijn zaten, maar bij een vertrek van de viervoudig wereldkampioen zou de deur voor de Spanjaard alsnog open kunnen gaan.

 

AUDI_F1

Posts: 3.927

Sainz maakte geen overstap naar Williams, Sainz moest vertrekken bij Ferrari omdat Hamilton daar kwam.
Een rijder die hard werkt en ook een team weer vooruit kan brengen.

  • 2
  • 28 jun 2026 - 09:51
F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Williams Red Bull Racing Aston Martin

Reacties (7)

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  • AUDI_F1

    Posts: 3.927

    Sainz maakte geen overstap naar Williams, Sainz moest vertrekken bij Ferrari omdat Hamilton daar kwam.
    Een rijder die hard werkt en ook een team weer vooruit kan brengen.

    • + 2
    • 28 jun 2026 - 09:51
  • shakedown

    Posts: 1.871

    Wie moet hij vervangen dan? Hadjar? Doet het prima. Lindblad? Doet het prima. Lawson? Dan ga je met sainz de doorstroom van Tsolov blokkeren. Er komt zat talent aan. Sainz blokkeert alleen maar. Gaat zeker niet naar Red Bull.

    • + 1
    • 28 jun 2026 - 10:19
    • gridiron

      Posts: 3.559

      Max gaat naar Williams

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 13:06
  • Erwinnaar

    Posts: 5.742

    De enige die echt weerstand kon bieden aan Verstappen wat mij betreft.

    • + 0
    • 28 jun 2026 - 10:20
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.019

      @erwinnaar, Eens ze zaten ooit bij TR op een vergelijkbaar niveau, de vraag is natuurlijk hoe dat talent zich heeft ontwikkeld.

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 10:48
    • StevenQ

      Posts: 10.591

      Welke weerstand?

      Max had 49 punten en Sainz 18

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 11:46
  • StevenQ

    Posts: 10.591

    Sainz gaat echt niet naar Red Bull, die hebben Tsolov al in de wachtrij staan die net weer een F2 race won en nu op 2 punten van de leiding staat

    • + 0
    • 28 jun 2026 - 11:46

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 239
  • Land ES
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, ES
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
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Team profiel

Williams
Williams
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