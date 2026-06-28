Carlos Sainz wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek bij Williams, maar de Spanjaard wil voorlopig niets weten van een transfer. Volgens verschillende berichten hebben onder meer Red Bull Racing en Aston Martin interesse, terwijl Sainz zijn management juist een duidelijke opdracht heeft gegeven.

De 31-jarige coureur kende na zijn overstap van Ferrari een sterk eerste seizoen bij Williams, maar door de tegenvallende prestaties in 2026 zijn de geruchten over een vertrek in een stroomversnelling geraakt. Sainz lijkt echter eerst duidelijkheid te willen over de toekomst van het team.

Sainz neemt duidelijk besluit over toekomst

Volgens PlanetF1 heeft Sainz zijn management gevraagd om alle mogelijke aanbiedingen voor 2027 voorlopig naast zich neer te leggen. De Spanjaard wil eerst in gesprek met teambaas James Vowles om te bepalen of hij nog vertrouwen heeft in het project van Williams. Die gesprekken zouden de komende weken plaatsvinden.

Voorlopig ligt de volledige focus volgens Sainz nog altijd bij zijn huidige werkgever. "Nee, helemaal niet. Ik ben op dit moment totaal niet bezig met een volgende stap", aldus de Spanjaard. "Ik heb de komende races ontzettend veel werk te doen bij Williams. We draaien veel simulatoruren en hebben de afgelopen maanden enorm veel vergaderingen gehad. Ik wil al mijn energie daarin steken."

Red Bull en Aston Martin blijven op de achtergrond

Ondanks de interesse van meerdere teams wil Sainz zich voorlopig niet laten afleiden. "Ik heb mijn management ook gevraagd om me tot de zomerstop zoveel mogelijk met rust te laten. Ik wil Williams helpen en proberen de huidige situatie zo veel mogelijk te verbeteren", legt hij uit.

Mocht Sainz na dit seizoen toch besluiten te vertrekken, dan wordt Aston Martin gezien als een serieuze optie. Daarbij speelt ook de toekomst van Fernando Alonso een belangrijke rol. Daarnaast wordt een overstap naar Red Bull opnieuw genoemd, zeker als Max Verstappen besluit de renstal uit Milton Keynes te verlaten. Eerder zou een samenwerking zijn afgeketst doordat de kampen van Verstappen en Sainz niet op één lijn zaten, maar bij een vertrek van de viervoudig wereldkampioen zou de deur voor de Spanjaard alsnog open kunnen gaan.