Max Verstappen is het niet helemaal eens met het plan van Carlos Sainz, die gecrashte coureurs na de kwalificatie wil bestraffen. De discussie werd in het leven geroepen na Verstappens crash in Oostenrijk, en de Red Bull-coureur heeft een iets andere kijk op de zaak.

De kwalificatie op de Red Bull Ring in Oostenrijk kende afgelopen weekend een controversieel slot. Verstappen was door een probleem met zijn achtervleugel gecrasht in de slotfase van de sessie, en dit zorgde voor een vreemde situatie. Er werd namelijk slechts met een enkele gele vlag gezwaaid, waardoor George Russell zijn tijd kon verbeteren. Hierdoor pakte de Brit de pole position, terwijl andere coureurs hun tijd niet konden verbeteren, omdat er uiteindelijk wel met dubbel geel werd gezwaaid.

Is Verstappen het eens met Sainz?

Op de mediadag in Silverstone stelde Williams-coureur en GPDA-voorzitter Carlos Sainz dat coureurs die een gele of rode vlag veroorzaakten in de kwalificatie, een gridstraf van drie plaatsen moeten krijgen.

In de paddock in Silverstone werd Verstappen tijdens zijn mediamoment gevraagd naar het plan van Sainz: "Ik vind dat wanneer iemand het opzettelijk doet, de straf zelfs nog hoger moet zijn. Van mijn kant was het nu natuurlijk overmacht. Het is een onderwerp waar we het al heel lang over hebben, en in andere raceklassen verlies je bijvoorbeeld je rondetijd als een dubbele gele- of een rode vlag veroorzaakt. Dat zijn ook zeker dingen waar we naar moeten kijken."

Verstappen ziet het dan ook anders dan Sainz: "Dat lost de situatie van wat er daadwerkelijk gebeurde nog niet op. Het was immers zo dat sommige coureurs nog steeds hun rondje afmaakten, terwijl anderen wel van het gas gingen. Nu kun je de regels natuurlijk heel erg goed lezen en je ronde voltooien, en dan mag je ook je tijd houden."

Hoe kijkt Verstappen naar dit moment?

Verstappen vond dat deze specifieke situatie verkeerd werd aangepakt: "Ik vind allereerst dat het geen enkele gele vlag had mogen zijn. Dit was minimaal een dubbele gele of een rode vlag. Dat de coureur daar vervolgens het maximale uitwringt, snap ik. Ik had waarschijnlijk hetzelfde geprobeerd te doen en dat is ook gewoon hoe het gaat, maar het zou niet eens toegestaan of mogelijk moeten zijn om je ronde op die manier te finishen. Dat is voor mij de grootste zorg bij deze zaak."

'Het blijft een lastig onderwerp'

Verstappen wil dan ook om tafel met de hoge heren van de sport: "Ik heb deze discussie al heel vaak gevoerd op de momenten dat ik het gevoel had dat coureurs wel heel erg de limiet opzochten. Ik denk dat we het nog steeds niet echt goed onder controle hebben als het gaat om een enkele gele vlag, dus hoeveel je van je gas moet gaan, of bij een dubbele gele vlag. Sommige coureurs remmen veel harder af dan anderen; de één doet het goed, de ander slecht. Het blijft een heel lastig onderwerp."