Isack Hadjar is als vijfde geëindigd tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Fransman is erg teleurgesteld met zijn resultaat tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hadjar denkt dat hij veel meer had kunnen bereiken en is absoluut niet tevreden met een plek in de top vijf.

Hadjar kijkt daarom mede naar zijn teamgenoot Max Verstappen. De Nederlander stond derde voor hij crashte en was hard aan het pushen om dichter bij Lewis Hamilton te komen voor de tweede positie. Daarentegen lag Hadjar achter en reed hij grotendeel van de race in niemandsland.

Race ging niet goed

In gesprek met Viaplay vertelt de Fransman dat de Grand Prix absoluut niet goed ging. Bij Viaplay stelde ze dat het weekend van Hadjar goed ging, maar daar is hij het absoluut niet mee eens. "Nee, het ging niet goed, want ik zat gewoon in niemandsland. Je zag het toch wel, Max vocht om de derde plaats, en ik was absoluut nergens te bekennen."

De start ging Hadjar prima af. Hij startte op de vijfde positie en wist deze vast te houden ondanks de druk van regerend wereldkampioen Lando Norris. Toch merkte hij uiteindelijk een terugval. "Bij de eerste stint voelde ik me eigenlijk heel comfortabel, maar daarna was er een enorme terugval. Ik was de hele race echt nergens te bekennen, geen grip. En toen we de voorvleugel weer terugzetten op de mediumbanden, was het niet zo dat we bijna twee seconden per ronde wonnen."

Hadjar snapt het niet

Hadjar snapt niet wat er fout is gegaan in het verloop van de race, maar daar probeert hij achter te komen. Volgens de teamgenoot van Verstappen zorgde de problemen ervoor dat zijn race verpest is. "Ik moet begrijpen wat er tijdens 80% van de race misging, want ja, het is een beetje zonde. Ik heb het gevoel dat ik een kans had om vooraan mee te strijden." Hadjar is terug te vinden op de achtste plek in het wereldkampioenschap met 52 punten, hierdoor heeft hij na negen races al meer punten dan vorig seizoen. Hij is dit weekend zeven punten ingelopen op zijn teamgenoot Verstappen en het verschil tussen de twee is 24 punten.