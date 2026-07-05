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Hadjar gefrustreerd na P5 in Silverstone: "Kon vooraan meestrijden"

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Hadjar gefrustreerd na P5 in Silverstone: "Kon vooraan meestrijden"

Isack Hadjar is als vijfde geëindigd tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Fransman is erg teleurgesteld met zijn resultaat tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hadjar denkt dat hij veel meer had kunnen bereiken en is absoluut niet tevreden met een plek in de top vijf. 

 Hadjar kijkt daarom mede naar zijn teamgenoot Max Verstappen. De Nederlander stond derde voor hij crashte en was hard aan het pushen om dichter bij Lewis Hamilton te komen voor de tweede positie. Daarentegen lag Hadjar achter en reed hij grotendeel van de race in niemandsland.

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Race ging niet goed

In gesprek met Viaplay vertelt de Fransman dat de Grand Prix absoluut niet goed ging. Bij Viaplay stelde ze dat het weekend van Hadjar goed ging, maar daar is hij het absoluut niet mee eens. "Nee, het ging niet goed, want ik zat gewoon in niemandsland. Je zag het toch wel, Max vocht om de derde plaats, en ik was absoluut nergens te bekennen."

De start ging Hadjar prima af. Hij startte op de vijfde positie en wist deze vast te houden ondanks de druk van regerend wereldkampioen Lando Norris. Toch merkte hij uiteindelijk een terugval. "Bij de eerste stint voelde ik me eigenlijk heel comfortabel, maar daarna was er een enorme terugval. Ik was de hele race echt nergens te bekennen, geen grip. En toen we de voorvleugel weer terugzetten op de mediumbanden, was het niet zo dat we bijna twee seconden per ronde wonnen."

Hadjar snapt het niet

Hadjar snapt niet wat er fout is gegaan in het verloop van de race, maar daar probeert hij achter te komen. Volgens de teamgenoot van Verstappen zorgde de problemen ervoor dat zijn race verpest is. "Ik moet begrijpen wat er tijdens 80% van de race misging, want ja, het is een beetje zonde. Ik heb het gevoel dat ik een kans had om vooraan mee te strijden." Hadjar is terug te vinden op de achtste plek in het wereldkampioenschap met 52 punten, hierdoor heeft hij na negen races al meer punten dan vorig seizoen. Hij is dit weekend zeven punten ingelopen op zijn teamgenoot Verstappen en het verschil tussen de twee is 24 punten.

hupholland

Posts: 10.066

werd vandaag weer helemaal zoek gereden door Max, die volgens de kenners hier geen meerwaarde meer heeft onder de huidige regels.

  • 1
  • 5 jul 2026 - 22:11
F1 Nieuws Isack Hadjar Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (2)

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  • hupholland

    Posts: 10.066

    werd vandaag weer helemaal zoek gereden door Max, die volgens de kenners hier geen meerwaarde meer heeft onder de huidige regels.

    • + 1
    • 5 jul 2026 - 22:11
    • NicoS

      Posts: 20.957

      Ik las gisteren zelfs dat het schandalig was dat Max in de kwalificatie niet voor Hadjar stond.
      Echt, sommige figuren zijn zo simpel……die hebben geen flauw idee wat F1 inhoudt.
      Is Leclerc als coureur nou zoveel beter dan een week geleden? Nee natuurlijk niet, het verschil is dat hij deze race een auto had die werkt, vorige races was dat niet het geval. Er zijn zoveel factoren die van invloed zijn, daar hebben wij geen weet van, en is zelfs voor de coureurs als teams soms een compleet raadsel waarom het wel of niet lukt. Het is enorm complex met deze auto’s en de aandrijflijn.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 22:25

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, Frankrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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