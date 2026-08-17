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Hoop voor Verstappen in de wereldtitel: "Vergeet Red Bull niet!"

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Hoop voor Verstappen in de wereldtitel: "Vergeet Red Bull niet!"

Guenther Steiner verwacht een sterke tweede seizoenshelft voor Red Bull Racing. De Italiaan merkt op dat Mercedes steeds minder dominant wordt en dat de Oostenrijkse renstal met Max Verstappen en Isack Hadjar nog niet is afgeschreven. Zo zal ook de mentaliteit van de coureurs aan het begin van de tweede seizoenshelft erg belangrijk zijn. 

Dit seizoen wordt gekenmerkt door een enorm sterke en dominante start van Mercedes. De Zilverpijlen hebben namelijk acht van de eerste elf races van dit seizoen gewonnen. Het is Red Bull nog niet gelukt om dit jaar op de hoogste treden van het podium te eindigen, maar Steiner verwacht dat daar niet lang meer op gewacht hoeft te worden.

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Welk team wordt wereldkampioen?

In The Red Flags Podcast vertelt Steiner dat alle vier de topteams, Mercedes, Ferrari, McLaren en Red Bull, nog kans maken op de wereldtitel. "Door de ADUO-regels kun je werken aan de motor. Je kunt altijd iets doen op gebied van veiligheid en betrouwbaarheid. Als je me zou vragen of ze Mercedes kunnen kloppen, dan zou ik zeggen dat het niet makkelijk is, maar ook niet onmogelijk."

De tafelgenoten van Steiner verwachten eerder dat Ferrari en McLaren kans maken om de zilverpijlen in te halen, maar de ex-teambaas van Haas is zo zeker nog niet van die uitspraken. "Ik schat hen als gelijkwaardig in. Vergeet trouwens ook Red Bull niet. De vier grote teams kunnen in mijn opinie nog altijd wereldkampioen worden. Het is heel moeilijk om te voorspellen."

Mercedes blijft sterk

Toch blijft één team volgens Steiner duidelijk in het voordeel. "Ik denk dat Mercedes bovenaan blijft, maar in het begin van het jaar hadden ze een grote voorsprong. Die grote voorsprong is weg. Ze hebben nog altijd een voorsprong, maar die is er niet elk raceweekend. Ze moeten alles kloppend maken en houden om in die positie te komen." Mercedes heeft momenteel een voorsprong van 72 punten op nummer twee in het wereldkampioenschap Ferrari, 159 punten op McLaren en maar liefst 202 punten op Red Bull.

Aankomend weekend gaat de allerlaatste editie van de Grand Prix van Nederland van start. Zandvoort mag zich nog één keer opmaken op een race en Max Verstappen mag nog één keer proberen om zijn thuisrace naar zich toe te trekken. De Nederlander heeft drie edities gewonnen, de laatste twee werden gewonnen door Lando Norris en Oscar Piastri.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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