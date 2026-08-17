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'Einde komt in zicht voor Ocon bij Haas: Komatsu wil Fornaroli'

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'Einde komt in zicht voor Ocon bij Haas: Komatsu wil Fornaroli'

Haas lijkt serieus na te denken over een afscheid van Esteban Ocon. De Franse coureur zou volgens de BBC niet aan de verwachtingen voldoen en daardoor zijn zitje bij de Amerikaanse renstal kunnen verliezen. Leonardo Fornaroli geldt momenteel als de voornaamste kandidaat om zijn plek over te nemen.

Ocon is er volgens de berichtgeving niet in geslaagd om dezelfde resultaten te behalen als teamgenoot Oliver Bearman. Haas zou daarom willen ingrijpen en de line-up voor de toekomst veranderen. Fornaroli lijkt daarbij de beste papieren te hebben.

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Fornaroli belangrijkste kandidaat bij Haas

De BBC meldt dat Fornaroli bovenaan het lijstje van Haas staat. De Italiaan maakt momenteel indruk en zou daardoor een belangrijke kans kunnen krijgen om de overstap naar de Formule 1 te maken. Voor Haas zou het bovendien een manier zijn om opnieuw voor jong talent te kiezen.

Mocht een deal met Fornaroli niet van de grond komen, dan heeft Haas volgens de Britse omroep nog meerdere alternatieven achter de hand. Jack Doohan en Ryo Hirakawa worden eveneens genoemd als kandidaten voor het vrijgekomen stoeltje.

Ocon onder druk bij Amerikaanse renstal

Voor Ocon betekent de situatie dat zijn toekomst in de Formule 1 plots onzeker is geworden. De Fransman stapte over naar Haas met de bedoeling om de Amerikaanse renstal verder naar voren te helpen, maar zijn prestaties zouden onvoldoende zijn om zijn positie veilig te stellen.

Vooral het verschil met Bearman zou daarbij zwaar wegen. De jonge Brit weet volgens Haas meer uit de auto te halen, waardoor de renstal nu naar een andere oplossing kijkt. Als de berichtgeving klopt, kan Fornaroli de grootste winnaar worden van de twijfels rond Ocon. De Italiaan staat klaar om zijn kans te grijpen en Haas lijkt hem die mogelijk te willen geven.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Esteban Ocon Leonardo Fornaroli Haas

Reacties (3)

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  • shakedown

    Posts: 1.941

    Klinkt als een prima beslissing! Ocon heeft veel te weinig laten zien in zijn tijd in de F1. Hij heeft een goede kans gekregen, maar niet goed genoeg. Dus op naar de volgende.

    Of Fornaroli "the next best thing" word? denk het niet. Maar een kans verdient ie wel.

    • + 0
    • 17 aug 2026 - 16:32
  • snailer

    Posts: 34.446

    In tegenstelling tot een aantal rijders die via de achterdeur zijn vertrokken, wordt hij toch wel wat gemist waarschijnlijk. Hij was er altijd in chaos races. In mindere auto's wist hij dan vooraan mee te doen en een goed resultaat naar huis te brengen. Dat vind ik persoonlijk meer te pruimen dan rijders die mogelijk gemiddeld beter zijn, maar nooit uitschieters hebben.

    • + 0
    • 17 aug 2026 - 16:37
  • Snorremans

    Posts: 363

    Zie hem graag van het F1 toneel verdwijnen. Iets te veel praatjes en te weinig daadjes.
    Die podiumplekken meenemen, weglopen en niet meer achterom kijken aub.

    • + 0
    • 17 aug 2026 - 16:47

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1
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Ferrari
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177
5
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
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Hungaroring
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Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

FR Esteban Ocon 31
  • Team Haas F1
  • Punten 487
  • Podiums 4
  • Grand Prix 191
  • Land FR
  • Geb. datum 17 sep 1996 (29)
  • Geb. plaats Évreux, FR
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,86 m
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