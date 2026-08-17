Haas lijkt serieus na te denken over een afscheid van Esteban Ocon. De Franse coureur zou volgens de BBC niet aan de verwachtingen voldoen en daardoor zijn zitje bij de Amerikaanse renstal kunnen verliezen. Leonardo Fornaroli geldt momenteel als de voornaamste kandidaat om zijn plek over te nemen.
Ocon is er volgens de berichtgeving niet in geslaagd om dezelfde resultaten te behalen als teamgenoot Oliver Bearman. Haas zou daarom willen ingrijpen en de line-up voor de toekomst veranderen. Fornaroli lijkt daarbij de beste papieren te hebben.
Fornaroli belangrijkste kandidaat bij Haas
De BBC meldt dat Fornaroli bovenaan het lijstje van Haas staat. De Italiaan maakt momenteel indruk en zou daardoor een belangrijke kans kunnen krijgen om de overstap naar de Formule 1 te maken. Voor Haas zou het bovendien een manier zijn om opnieuw voor jong talent te kiezen.
Mocht een deal met Fornaroli niet van de grond komen, dan heeft Haas volgens de Britse omroep nog meerdere alternatieven achter de hand. Jack Doohan en Ryo Hirakawa worden eveneens genoemd als kandidaten voor het vrijgekomen stoeltje.
Ocon onder druk bij Amerikaanse renstal
Voor Ocon betekent de situatie dat zijn toekomst in de Formule 1 plots onzeker is geworden. De Fransman stapte over naar Haas met de bedoeling om de Amerikaanse renstal verder naar voren te helpen, maar zijn prestaties zouden onvoldoende zijn om zijn positie veilig te stellen.
Vooral het verschil met Bearman zou daarbij zwaar wegen. De jonge Brit weet volgens Haas meer uit de auto te halen, waardoor de renstal nu naar een andere oplossing kijkt. Als de berichtgeving klopt, kan Fornaroli de grootste winnaar worden van de twijfels rond Ocon. De Italiaan staat klaar om zijn kans te grijpen en Haas lijkt hem die mogelijk te willen geven.
🚨 | Leonardo Fornaroli's most likely route to F1 in 2027 is with Haas, rather than Cadillac.— formularacers (@formularacers_) August 17, 2026
Haas will continue to evaluate Ocon in the second half of the season.
Meanwhile, Komatsu's team also have Jack Doohan and Ryo Hirakawa on their roster.
[@BBCSport]
Reacties (3)Login om te reageren
Posts: 1.941
Klinkt als een prima beslissing! Ocon heeft veel te weinig laten zien in zijn tijd in de F1. Hij heeft een goede kans gekregen, maar niet goed genoeg. Dus op naar de volgende.
Of Fornaroli "the next best thing" word? denk het niet. Maar een kans verdient ie wel.
Posts: 34.446
In tegenstelling tot een aantal rijders die via de achterdeur zijn vertrokken, wordt hij toch wel wat gemist waarschijnlijk. Hij was er altijd in chaos races. In mindere auto's wist hij dan vooraan mee te doen en een goed resultaat naar huis te brengen. Dat vind ik persoonlijk meer te pruimen dan rijders die mogelijk gemiddeld beter zijn, maar nooit uitschieters hebben.
Posts: 363
Zie hem graag van het F1 toneel verdwijnen. Iets te veel praatjes en te weinig daadjes.
Die podiumplekken meenemen, weglopen en niet meer achterom kijken aub.