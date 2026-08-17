Haas lijkt serieus na te denken over een afscheid van Esteban Ocon. De Franse coureur zou volgens de BBC niet aan de verwachtingen voldoen en daardoor zijn zitje bij de Amerikaanse renstal kunnen verliezen. Leonardo Fornaroli geldt momenteel als de voornaamste kandidaat om zijn plek over te nemen.

Ocon is er volgens de berichtgeving niet in geslaagd om dezelfde resultaten te behalen als teamgenoot Oliver Bearman. Haas zou daarom willen ingrijpen en de line-up voor de toekomst veranderen. Fornaroli lijkt daarbij de beste papieren te hebben.

Fornaroli belangrijkste kandidaat bij Haas

De BBC meldt dat Fornaroli bovenaan het lijstje van Haas staat. De Italiaan maakt momenteel indruk en zou daardoor een belangrijke kans kunnen krijgen om de overstap naar de Formule 1 te maken. Voor Haas zou het bovendien een manier zijn om opnieuw voor jong talent te kiezen.

Mocht een deal met Fornaroli niet van de grond komen, dan heeft Haas volgens de Britse omroep nog meerdere alternatieven achter de hand. Jack Doohan en Ryo Hirakawa worden eveneens genoemd als kandidaten voor het vrijgekomen stoeltje.

Ocon onder druk bij Amerikaanse renstal

Voor Ocon betekent de situatie dat zijn toekomst in de Formule 1 plots onzeker is geworden. De Fransman stapte over naar Haas met de bedoeling om de Amerikaanse renstal verder naar voren te helpen, maar zijn prestaties zouden onvoldoende zijn om zijn positie veilig te stellen.

Vooral het verschil met Bearman zou daarbij zwaar wegen. De jonge Brit weet volgens Haas meer uit de auto te halen, waardoor de renstal nu naar een andere oplossing kijkt. Als de berichtgeving klopt, kan Fornaroli de grootste winnaar worden van de twijfels rond Ocon. De Italiaan staat klaar om zijn kans te grijpen en Haas lijkt hem die mogelijk te willen geven.