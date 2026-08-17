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Red Bull voorspelt: "Verstappen doet dan weer mee om de wereldtitel"

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Red Bull voorspelt: "Verstappen doet dan weer mee om de wereldtitel"

Laurent Mekies verwacht dat Red Bull Racing volgend seizoen de aansluiting met de andere topteams heeft gevonden. De teambaas denkt dat Mercedes, Ferrari, McLaren en Red Bull Racing in 2027 aan elkaar gewaagd zullen zijn. Dat zou goed nieuws zijn voor Max Verstappen, die momenteel nog regelmatig tekortkomt met zijn Red Bull.

De huidige reglementen vormen een flinke uitdaging voor Red Bull. Voor het eerst ontwikkelde de Oostenrijkse renstal zowel het chassis als de eigen powerunit volledig zelf. Volgens Mekies heeft vooral de eerste motor van Red Bull Powertrains de verwachtingen overtroffen, ondanks de grote problemen die het team onderweg moest oplossen.

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"De prestaties van onze powerunit hebben mij positief verrast. Zeker als je kijkt naar de problemen die we de afgelopen twaalf maanden hebben moeten oplossen om überhaupt op de juiste manier aan de start te kunnen staan", vertelt Mekies aan RACER. "Toch bleef het team er altijd van overtuigd dat het over de juiste middelen beschikte. Dat heeft ervoor gezorgd dat we uiteindelijk veel meer hebben bereikt dan vooraf werd verwacht."

Mekies heeft dan ook veel vertrouwen in de toekomst van Red Bull. De Fransman verwacht dat de achterstand op Mercedes, McLaren en Ferrari volgend jaar verdwenen is. "Ik denk niet dat we volgend jaar met een achterstand beginnen ten opzichte van Mercedes, McLaren of Ferrari. Dat betekent niet dat wij automatisch favoriet zijn, maar wel dat er vier topteams zijn die ongeveer dezelfde kansen hebben om hun auto te ontwikkelen en voor de wereldtitel te vechten."

Verstappen krijgt steeds meer medestanders in kritiek

Voor Verstappen zou de ontwikkeling van Red Bull uitstekend nieuws zijn. De Nederlander is al langere tijd kritisch op de huidige generatie Formule 1-auto's en heeft meermaals aangegeven dat hij zich zorgen maakt over de richting waarin de sport zich ontwikkelt. In eerste instantie kreeg hij daar weinig bijval voor, maar volgens de viervoudig wereldkampioen verandert dat langzaam.

"In het begin werd er vooral gezegd: daar heb je Verstappen weer, hij klaagt alleen maar en moet gewoon zijn mond houden. Maar tijdens de afgelopen races zie je dat steeds meer mensen beginnen te begrijpen wat ik al langere tijd probeer aan te geven", aldus Verstappen. "Het heeft niets te maken met het feit dat ik momenteel niet meer win. Ik maak me zorgen over het product en over de Formule 1 als geheel. Dat heb ik al heel vaak gezegd."

Met de vooruitgang van Red Bull Powertrains en het vertrouwen van Mekies in de toekomst lijkt Verstappen in ieder geval uitzicht te krijgen op een sterkere auto. Als Red Bull daadwerkelijk de aansluiting vindt met de drie andere topteams, kan de strijd om de wereldtitel vanaf volgend seizoen een stuk spannender worden.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing

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Pos
Team
Punten
1
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2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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8
Audi
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Williams
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Bahrein
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China
Shanghai International Circuit
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Datum
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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
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-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
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Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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