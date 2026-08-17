Andrea Kimi Antonelli wordt ondanks zijn dominante seizoen bij Mercedes steeds nadrukkelijker in verband gebracht met Ferrari. De jonge Italiaan heeft zich dit jaar ontpopt tot een van de grote sterren van de Formule 1, maar volgens de Italiaanse journalist Leo Turrini lijkt een overstap naar de Scuderia op termijn onvermijdelijk.

Antonelli won dit seizoen al zes van de eerste elf Grands Prix en heeft een voorsprong van vijftig punten in het kampioenschap. Zonder mechanische problemen in Barcelona en Groot-Brittannië had zijn voorsprong waarschijnlijk nog groter geweest. Toch houdt de twintigjarige coureur zich voorlopig volledig bezig met Mercedes, de renstal die hem al op jonge leeftijd een kans gaf.

Ferrari krijgt Antonelli maar moeilijk uit het hoofd

Ferrari wees Antonelli in het verleden af voordat hij bij Mercedes terechtkwam. Over de reden daarvoor doen verschillende verhalen de ronde. Zo zou zijn geringe lengte een rol hebben gespeeld, terwijl anderen beweren dat Ferrari destijds niet over de juiste structuur beschikte om hem te begeleiden. Hoe dan ook lijkt de Italiaanse renstal inmiddels spijt te hebben van die beslissing. In mei werd naar buiten gebracht dat de eigenaren van Ferrari een duidelijke opdracht hebben gegeven om Antonelli zo snel mogelijk vast te leggen.

Turrini twijfelt dan ook niet aan een toekomstige samenwerking. "Ik heb het al eerder gezegd: op een dag rijdt Kimi Antonelli voor Ferrari. Dat is zijn droom, ook al kan hij dat natuurlijk niet hardop zeggen", schrijft de ervaren journalist. "Ik kan alleen niet zeggen wanneer dat zal gebeuren. Hij is nog geen twintig jaar oud en een coureur kan alleen niets winnen zonder een goede auto. Maar het gaat gebeuren en het zal een geweldige dag zijn."

Ook Verstappen en Norris genoemd voor Ferrari

Antonelli heeft zelf meermaals aangegeven dat hij voorlopig vooral succesvol wil zijn bij Mercedes. De Italiaan noemt de Duitse renstal zijn familie en voelt naar eigen zeggen een bepaalde verantwoordelijkheid tegenover het team dat hem al op twaalfjarige leeftijd vastlegde. Tegelijkertijd heeft hij Ferrari al eens een "immens" team genoemd en houdt hij de deur voor een toekomstige overstap bewust op een kier.

Ook de naam van Max Verstappen valt wanneer er over een toekomstige Ferrari wordt gesproken. Volgens Turrini zou de Nederlander vanaf 2028 een mogelijkheid kunnen zijn als Lewis Hamilton vertrekt bij Ferrari en Verstappen besluit Red Bull Racing te verlaten. "Verstappen zal het nooit toegeven, maar hij weet ook dat een wereldtitel met Ferrari je als coureur uniek maakt. Van daaruit is het alleen nog een heel lange weg naar een contract met Ferrari", aldus Turrini.

Toch lijkt Antonelli volgens de Italiaan een veel waarschijnlijkere toekomstige Ferrari-coureur. De Mercedes-coureur is geboren in Bologna, op korte afstand van de Ferrari-basis in Maranello, en geldt in eigen land inmiddels als de grote nieuwe autosportheld. "Op een dag zal hij in het rood rijden", besluit Turrini. "Wanneer dat gebeurt, zal het een bijzondere dag worden voor Ferrari en voor heel Italië."