De Formule 1 maakt zich op voor een stevige ontwikkelingsstrijd na de zomerstop. Mercedes, Ferrari en McLaren staan allemaal klaar om de komende weken met grote upgrades te komen. De drie topteams hebben de eerste helft van het seizoen gebruikt om de nieuwe 2026-reglementen beter te begrijpen, maar lijken nu vol in te zetten op verdere ontwikkeling.

Mercedes voert momenteel beide kampioenschappen aan, maar de voorsprong op Ferrari en McLaren is de afgelopen races kleiner geworden. Daardoor moet ook de renstal van Toto Wolff opnieuw keuzes maken in de ontwikkeling van de W17. Dat kan grote gevolgen hebben voor de strijd aan de voorkant van het veld.

Mercedes moet ontwikkeling 2026 versnellen

Mercedes was aanvankelijk van plan om meer middelen te reserveren voor de ontwikkeling van de auto voor 2027. De concurrentie staat echter dichterbij dan verwacht. Vooral Ferrari en McLaren hebben de afgelopen maanden stappen gezet, waardoor Mercedes zich genoodzaakt ziet om de ontwikkelingsstrategie aan te passen.

De Duitse renstal zou rond de Grands Prix van Maleisië en Azerbeidzjan met een omvangrijk pakket upgrades komen. Mercedes wil daarmee voorkomen dat Ferrari en McLaren de achterstand volledig wegwerken. De W17 heeft dit seizoen al laten zien op verschillende circuits sterk te zijn, maar de marge is inmiddels een stuk kleiner geworden.

McLaren en Ferrari zetten ook grote stappen

McLaren bracht tijdens de Grand Prix van Hongarije al een belangrijke update mee. De MCL40 werd daardoor enkele tienden sneller en ging bovendien beter om met de banden. Lando Norris profiteerde daar direct van met een dominante overwinning. In Zandvoort staan opnieuw wijzigingen gepland, waarna de Britse renstal de komende maanden verder wil blijven ontwikkelen.

Ook Ferrari werkt hard aan de SF-26. In Maranello wordt zowel aan het chassis als aan de krachtbron gewerkt. Rond Monza wordt een nieuwe motor verwacht die voor meer vermogen moet zorgen, terwijl de betrouwbaarheid behouden moet blijven. Daarnaast komt Ferrari volgens de planning in Zandvoort met aanpassingen aan het chassis. Lewis Hamilton en Charles Leclerc kunnen daardoor hopen op meer downforce én extra vermogen in de strijd om de zeges.

De drie teams staan ondertussen voor een lastige keuze. De ontwikkelingen van 2026 kunnen grotendeels worden meegenomen naar volgend seizoen, terwijl de reglementen in 2027 slechts beperkt veranderen. Toch betekent meer aandacht voor de huidige auto automatisch minder tijd voor de ontwikkeling van de opvolger. In de strijd om de kleinste marges zullen Mercedes, Ferrari en McLaren de komende maanden dus zorgvuldig moeten bepalen waar ze hun middelen inzetten.