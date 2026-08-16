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Biedt F1 Academy genoeg kansen voor vrouwelijk talent?

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Biedt F1 Academy genoeg kansen voor vrouwelijk talent?

Glimmende racepakken in de iconische livery’s van Ferrari, Mercedes of Red Bull. Uitgebreide media-aandacht, flitsende Instagram-posts en de inspirerende belofte dat jonge vrouwen eindelijk een directe weg naar de top van de autosport hebben. Met initiatieven zoals de W Series en de F1 Academy leek het ijs voor vrouwelijk talent definitief gebroken. Maar zodra het vlagvertoon voorbij is en de kampioenschapsbekers zijn uitgereikt, doemt voor velen een kille realiteit op: het gevreesde zwarte gat.Een emotioneel Instagram-bericht van Maya Weug bracht de problematiek recent weer pijnlijk aan het licht. Weug, meermaals racewinnares en voormalig Ferrari-junior, maakte bekend dat haar geplande raceprogramma op het laatste moment door omstandigheden was gesneuveld. Zonder zitje en zonder racekilometers staat haar carrière abrupt stil. Het is een scenario dat helaas niet op zichzelf staat, maar een structurele weeffout blootlegt in de transitie van 'vrouwenklasse' naar de reguliere, genderneutrale autosportladder. De F1 Academy belooft de topcoureurs doorstroom in een andere opstapklasse. Zo kreeg de eerste kampioene, Marta García, een volledig gefinancierd seizoen in het Formula Regional European Championship (FRECA). Eén jaar financiële steun is echter zelden genoeg. Om competitief te worden tegen coureurs die al jarenlang tienduizenden testkilometers maken, is continuïteit nodig. Als de beurs na één seizoen stopt en er geen miljoenen aan privé-sponsoring klaarstaan, belanden zelfs de grootste talenten alsnog aan de zijlijn.


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Waar zijn de topcoureurs gebleven?

Een blik op de voorhoede van de afgelopen jaren laat zien dat de weg naar een professionele Formule 1- of Formule 2-carrière uiterst dun is. Veel talenten zoeken noodgedwongen hun heil buiten het traditionele single-seater-pad:

  • Jamie Chadwick (3x W Series-kampioen): Stapte over naar Indy NXT in de VS en verhuisde naar Endurance (LMP2 / ELMS), gekoppeld aan het Hypercar-project van Genesis/Hyundai.
  • Marta García (F1 Academy-kampioen 2023): Kreeg de FRECA-beurs, maar stapte door budgettaire beperkingen over naar GT3 en Endurance (Le Mans Cup / Iron Dames).\
  • Abbi Pulling (F1 Academy-kampioen 2024): Stroomde door naar het Britse GB3 Championship en vervult een test- en simulatorrol bij Nissan in de Formula E.
  • Doriane Pin (F1 Academy-top 2025): Combineert formulewagens met LMP2/ELMS en een Junior-rol bij Mercedes F1.
  • Maya Weug (F1 Academy Top-3): Ziet haar geplande GT-programma vervallen en staat vooralsnog zonder vast zitje aan de zijlijn.

 

De harde wetten van de autosport

Het probleem zit niet altijd in een gebrek aan talent of inzet, maar in de meedogenloze economie van de autosport. Een enkel seizoen in de Formule 3 of Formule 2 kost al snel twee tot drie miljoen euro. Zonder duurzame, meerjarige sponsoring vallen coureurs terug op GT-auto's of lange-afstandsraces (Endurance), waar commerciële teams en merken makkelijker budgetten kunnen verdelen. Als je de sterren van de hemel rijdt, willen teams voor je betalen. Heb je geen buitengewoon talent, dan zit je met veel vissen in dezelfde vijver waar de portemonnee een veel grote rol speelt. Maar ook wereldtalenten, zoals Max Verstappen en Kimi Antonelli, hebben in hun weg naar de absolute wereldtop flink wat geldflappen moeten neerleggen.  De F1 Academy is een uitstekend initiatief om vrouwen een podium te bieden en meisjes te inspireren. Maar zolang de stap ná het kampioenschap niet structureel wordt geborgd met meerjarige financiële garanties, dreigen zelfs de beste rijdsters na hun moment van roem weer in de luwte te verdwijnen.

shakedown

Posts: 1.937

Als je goed genoeg bent voor de F3 wordt je echt wel opgepikt. Maar blijkbaar is er te weinig talent. So be it.

  • 4
  • 16 aug 2026 - 16:04
F1 Nieuws

Reacties (12)

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  • shakedown

    Posts: 1.937

    Als je goed genoeg bent voor de F3 wordt je echt wel opgepikt. Maar blijkbaar is er te weinig talent. So be it.

    • + 4
    • 16 aug 2026 - 16:04
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.406

    Voor iemand reageert eerst deze video bekijken Rocketpoweredmohawk : Triple the gender pay gap NOW

    • + 1
    • 16 aug 2026 - 16:11
  • Pietje Bell

    Posts: 36.231

    Mooie foto met Marco Matassa. Hij heeft oa met Kvyat, Sainz en Gasly gewerkt.
    Jammer van die mondkapjes.

    • + 0
    • 16 aug 2026 - 16:17
  • HarryLam

    Posts: 5.661

    Hou toch eens op met dat eeuwige gepush van vrouwen naar de F1, het is niks en het wordt nooit niks, deal er maar mee.

    • + 2
    • 16 aug 2026 - 16:44
  • Snorremans

    Posts: 362

    Waarom een gemengde sport als autosport opdelen in een mannelijke en een vrouwelijke racecompetitie? Ja dan kan de vrouw zich beter onderscheiden t.o.v. de andere vrouwen maar staat totaal niet in verhouding met de man.

    Wat niet gaat, gaat gewoon niet. Probeer dan ook niet te forceren om het wel te laten lukken.

    De beste mag van mij winnen al zijn dat 10 vrouwen die dat in de F1 flikken. Toch gaat dat niet gebeuren. Fysiek is de vrouw gewoon minder sterk en dat zullen ze moeten accepteren. Een FP meepakken oke...maar races rijden lijkt me niet. Danica Patrick deed het aardig en ook nog een keer een overwinning gepakt (als ik me niet vergis) laat zij dan de uitzondering zijn. Caldaron en Flörsch waren ook niet sterk genoeg.

    Die hele academy is wat mij betreft pure vervalsing als het gaat om de licentiepunten.

    • + 4
    • 16 aug 2026 - 17:26
    • Cherokee

      Posts: 5.396

      Met het fysiek sterk zijn heeft het weinig te maken. Michele Mouton was ook echt vrouwelijk, maar sterk genoeg om goede resultaten te boeken in de Groep B, auto's die later verboden werden omdat ze te krachtig en gevaarlijk waren. Het kan dus wel.
      Ik denk dat het eerder te maken heeft met het feit dat de vijver met vrouwelijke rijders veel kleiner is en er dus ook minder toptalenten tussen zullen zitten, en wat volgens mij ook meespeelt is (wat ik hier ook bespeur) een vooroordeel wat ook sponsoren niet vreemd is. Pulling en Pin bijvoorbeeld, waren veelbelovend, vooral Pulling. Maar niemand waagt zich eraan. Dan kom je er ook niet achter of ze wel of niet mee kunnen.

      • + 0
      • 16 aug 2026 - 18:36
    • snailer

      Posts: 34.439

      Als het doel F1 is, dan is het een kansloze zaak.

      Als zoals jij zegt er een heel circuit ala de huidige FIA opzet is, dan heb je gelijk. Maar het doel was volgens mij vrouwen in de F1 krijgen. En dat werkt niet. In de academie is het een zwakke leerschool. In F4 krijgen ze te maken met sterkere tegenstanders. I

      Persoonlijk zie ik meer in een F4 team voor vrouwen. De FIA mag het runnen van mijn part, of in ieder geval sponsoren. Ze zullen voldoende sponsoring oppikken denk ik om het team van de FIA onafhankelijk te maken. Denk aan cosmetica. Zijn vast meer vrouwvriendelijke zaken waar ze voor kunnen staan die rijdende dames. Kleding bijvoorbeeld. Rijders zijn getraind. Ze zullen meestal goed bodies hebben.

      Ik geef ze dan nog steeds niet veel kans. Maar wie weet. Ze hoeven maar 2 erg goede vrouwen te vinden in plaats van een veld vol.

      Maar dan nog heb ik mijn twijfel of het goed gaat komen. Heb het even aan trutta gevraagd. Maar er zijn geen echte getallen bekend. Ik vermoed dus dat het onder de tafel wordt gehouden hoeveel jonge dametjes in de KART starten met wedstrijdrijden.
      Ik denk dat er genoeg zijn, maar dat er toch een verschil is in interesse tussen jongens en meisjes.
      In Nederland schijnt er wel wat veranderd te zijn, volgens trutta dan, door de successen van Verstappen. Ze sprak dat 1 op 6 meisjes zijn. Voor de echte talenten moet men het dus doen met veel minder mogelijkheden.
      Moeilijke materie.

      ALs ik zo hoor wat de moeder van Max deed in de KARTs, zou je zeggen dat het moet kunnen. Die schijnt regelmatig oorwassingen te hebben gegeven aan later succesvolle F1 piloten. Waaronder Jenson Button.

      • + 0
      • 16 aug 2026 - 18:42
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.182

      @Cherokee
      "Met het fysiek sterk zijn heeft het weinig te maken...

      We hebben het over de Formule 1! Natúúrlijk heeft het vóór talent alles te maken met fysieke kracht. Hoe kun je nou enig vergelijk proberen te leggen tussen wat de Française heeft gedaan en de huidige Formule1?! Raar.

      • + 0
      • 16 aug 2026 - 19:51
  • Pietje Bell

    Posts: 36.231

    "Biedt F1 Academy genoeg kansen voor vrouwelijk talent?"


    Gezien de video die de F1 Academy volgend weekend lanceert met Kelly Piquet
    in de hoofdrol als Racebabe voor hun sponsor Anastasia Beverly Hills wèl.

    • + 0
    • 16 aug 2026 - 17:43
    • Pietje Bell

      Posts: 36.231

      Ze heeft vrijdagmorgen een aantal foto's voor ABH gepost in een bericht
      (een verkapte re.c.lame post van bovengenoemde sponsor) en gisteravond
      laat na 36 uur had ze nog maar 32 000 likes en wie zegt dat wonderen
      niet bestaan ....... vanmorgen had ze 8 uur later ineens 161 000 likes!
      Knap hè?! Het schijnt dat je dat via een bureau kunt regelen dat als de likes, reacties of volgers heel erg tegenvallen er automatisch een pakket wordt toegevoegd en dat schijnt helemaal niet duur te zijn. Wat een nep gedoe!

      • + 0
      • 16 aug 2026 - 19:30
    • schwantz34

      Posts: 42.610

      Tot voor kort Formule W, tegenwoordig F1 Academy, geef het beestje maar een naam, maar het boeit gewoon niemand ook maar ene reet want het niveau bij die dames (ook fysiek) is gewoon te laag om F1 te kunnen rijden.


      P.s Veekay heeft zojuist een keurige p7 gepakt in de Indycar.

      • + 0
      • 16 aug 2026 - 20:46
  • TylaHunter

    Posts: 10.864

    Ik wil niet zuur doen... maar even het erenlijstje bekeken van Maya Weug... en laat ik duidelijk zijn... ik kan het niet beter... maar er is dus helemaal niks gewonnen in F4. Als ik dat dan even neer leg tegen een Cameron Das, volgens mij kampioen in spaans F3, was realistisch... stopte zijn carrière en begon een rental karting joeptoep kanaal.

    Aan de andere kant... Volgens mij had ze in 2023 een oke seizoen... Het was bijvoorbeeld beter dan de even oude Joshua Durksen die nu 6 overwinningen heeft in F2... Dus beter management nodig? meer sponsors?

    Ik bedoel in 2023 stond ze op een vergelijkbaar niveau als die Joshua Durksen... Dus dan moet je gewoon stellen dat de inmiddels 2,5 jaar F2 ervaring voor Durksen hem gewoon aantrekkelijker op de markt brengen dan 2 goede jaren F1 Academy (feitelijk gewoon iets snellere F4's)... Waren misschien 2 goedkope jaren... maar gewoon een doodsteek in je carrière.

    Wil je nu een GT carriere, dan pakken ze eerder die Durksen of een Laurens van Hoepen (ook niet denderend in dat 2023 seizoen tegen Weug, maar wel beter). Met F2 podia ... ipv een F4+ runner up.

    Dus misschien wel het talent voor een solide autosport carriere... maar ook gewoon verkeerde keuzes, waarschijnlijk mogelijk gemaakt door verkeerd management. Idem met die andere vrouwen die af en toe in F1 cafe zitten (Gademan en Kosterman) Leuk joh die podia enzo... maar prestaties in een F4 series waar je niet eens in domineert word je gewoon niet serieus mee genomen.

    Die Abby Pulling ofzo die domineerde 2 jaar terug dacht ik... won dan laatst haar eerste Brithis F3 race dacht ik... Dat is nog iets van leuk om als marketing campagne een simulator rol te geven (wat ze dan ook heeft bij Nissan Formule E). Maar net als dat er honderden jongens dromen sneuvelen bij F4... zo ook van de meeste vrouwen in de F1 Acadamy (F4 Tatuus)

    • + 0
    • 16 aug 2026 - 23:45

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Bahrein
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Shanghai International Circuit
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Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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Datum
Grand Prix & Circuit
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Spanje Circuit de Catalunya
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Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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België Spa-Francorchamps
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