Het circuit van Zandvoort vormt komend weekend het decor voor mogelijk de allerlaatste Grand Prix van Nederland. In de badplaats komen honderdduizenden Formule 1-fans samen om Max Verstappen nog één keer toe te juichen. Sportief directeur van de Dutch GP en voormalig F1-coureur Jan Lammers stond GPToday.net exclusief te woord.

Sinds de terugkeer op de Formule 1-kalender in 2021 vond de Dutch GP zes keer plaats in Zandvoort. Tegen alle verwachtingen in groeide de race aan de Noordzee uit tot een belangrijk evenement op de F1-kalender en zette het Nederland wereldwijd op de kaart. Na 2026 loopt het contract af en zal er niet verlengd gaan worden. Onder het motto 'The Final Lap' wordt er nog één keer geracet in Zandvoort.

Lammers wil nog één keer dat Zandvoort schittert

Lammers, die uitgerekend in Zandvoort werd geboren, kijkt reikhalzend uit naar de laatste editie van de Dutch GP. "Natuurlijk hopen we dat het een mooie race wordt. Het evenement is hartstikke leuk en we gaan er alles aan doen om er iets fantastisch van te maken. Zeker omdat het de laatste keer is", vertelt hij aan GPToday.net.

In tegenstelling tot voorgaande seizoenen krijgen de fans dit jaar bovendien een extraatje voorgeschoteld. De Dutch GP krijgt namelijk een sprintrace. "We hebben natuurlijk de sprintrace erbij. Alle middelen zijn er dus om er nog één keer een fantastisch weekend van te maken", aldus Lammers.

'We moeten blij zijn met wat we hebben neergezet'

Vol trots kijkt Lammers terug op wat de organisatie in Zandvoort heeft neergezet. Volgens de 70-jarige heeft iedereen binnen de Dutch GP er alles aan gedaan om het evenement tot een succes te maken.

"Je kunt hier niet negatief tegenaan kijken. We moeten heel blij zijn met wat we hebben neergezet. Als deze Grand Prix voor Nederland sportief zo belangrijk was, hadden we misschien meer steun van de overheid gekregen. Maar we respecteren dat daar niet voor is gekozen."

Zandvoort had wellicht langer op kalender kunnen blijven

In tegenstelling tot veel andere circuits op de F1-kalender koos de Nederlandse overheid ervoor om Zandvoort geen financiële steun te geven. Volgens Lammers was dat ook niet per se vreemd. "Overheidssteun is ook niet vanzelfsprekend natuurlijk en niemand had kunnen voorzien dat het zo’n historisch overdonderend succes zou worden. Achteraf zullen ze daar ook wel anders over denken. We moesten hun besluit accepteren en aanpakken, dat is een succes geworden en heeft economisch veel aan Nederland en de regio bijgedragen. Dat gaan we nu missen."

Lammers erkent bovendien dat Zandvoort uiteindelijk zelf besloot om niet verder te gaan met de Dutch GP. "We hadden een contract voor drie jaar met een optie voor nog twee jaar. Die eerste drie jaar hebben we gedaan en vervolgens hebben we die optie gelicht. Daarna zei de FOM dat we nog één jaar de gelegenheid kregen. Die hebben we vervolgens genomen."

Heeft Zandvoort daarna zelf de stekker eruit getrokken? "Contractueel lag de stekker er gewoon uit en we hebben besloten om hem er niet meer in te doen. We hebben zelf gezegd dat we ermee stoppen. Maar het is niet zo dat we geen langer contract meer hadden kunnen krijgen."

'Zonder Verstappen was dit allemaal niet gebeurd'

De rol van Verstappen in het succes van de Dutch GP mag volgens Lammers niet worden onderschat. De Nederlander, die zelf 41 Grands Prix reed, noemt zijn landgenoot zelfs 'allesbepalend'. "Absoluut. Max heeft alles bepaald. Zonder hem was dit allemaal niet gebeurd in Zandvoort."

Voor Lammers is het dan ook lastig om één favoriet moment uit de afgelopen jaren te kiezen. "Heel veel mensen zijn thuisgekomen met een onvoorstelbaar gevoel. Iets wat ze zich vooraf totaal niet hadden kunnen voorstellen. Ik ben enorm trots op de organisatie en ben blij dat ik daar zelf een klein radertje in ben geweest."

Toch schiet hem één moment te binnen. "Als er dan toch één moment bij me opkomt, is het de uitloopronde nadat Max had gewonnen. Fernando Alonso vroeg toen op de boordradio: 'Max heeft zeker gewonnen?' Dat kwam natuurlijk door alle oranje rook die over het circuit heen walste. Dat is een mooie herinnering. Hopelijk komen er dit weekend nog een paar mooie bij", zo sloot Lammers vol trots uiteindelijk af.