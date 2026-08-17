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Exclusief: "Zonder Verstappen was de Grand Prix van Nederland er niet geweest"

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<b> Exclusief: </b> "Zonder Verstappen was de Grand Prix van Nederland er niet geweest"

Het circuit van Zandvoort vormt komend weekend het decor voor mogelijk de allerlaatste Grand Prix van Nederland. In de badplaats komen honderdduizenden Formule 1-fans samen om Max Verstappen nog één keer toe te juichen. Sportief directeur van de Dutch GP en voormalig F1-coureur Jan Lammers stond GPToday.net exclusief te woord.

Sinds de terugkeer op de Formule 1-kalender in 2021 vond de Dutch GP zes keer plaats in Zandvoort. Tegen alle verwachtingen in groeide de race aan de Noordzee uit tot een belangrijk evenement op de F1-kalender en zette het Nederland wereldwijd op de kaart. Na 2026 loopt het contract af en zal er niet verlengd gaan worden. Onder het motto 'The Final Lap' wordt er nog één keer geracet in Zandvoort.

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Lammers wil nog één keer dat Zandvoort schittert

Lammers, die uitgerekend in Zandvoort werd geboren, kijkt reikhalzend uit naar de laatste editie van de Dutch GP. "Natuurlijk hopen we dat het een mooie race wordt. Het evenement is hartstikke leuk en we gaan er alles aan doen om er iets fantastisch van te maken. Zeker omdat het de laatste keer is", vertelt hij aan GPToday.net.

In tegenstelling tot voorgaande seizoenen krijgen de fans dit jaar bovendien een extraatje voorgeschoteld. De Dutch GP krijgt namelijk een sprintrace. "We hebben natuurlijk de sprintrace erbij. Alle middelen zijn er dus om er nog één keer een fantastisch weekend van te maken", aldus Lammers.

'We moeten blij zijn met wat we hebben neergezet'

Vol trots kijkt Lammers terug op wat de organisatie in Zandvoort heeft neergezet. Volgens de 70-jarige heeft iedereen binnen de Dutch GP er alles aan gedaan om het evenement tot een succes te maken.

"Je kunt hier niet negatief tegenaan kijken. We moeten heel blij zijn met wat we hebben neergezet. Als deze Grand Prix voor Nederland sportief zo belangrijk was, hadden we misschien meer steun van de overheid gekregen. Maar we respecteren dat daar niet voor is gekozen."

Zandvoort had wellicht langer op kalender kunnen blijven

In tegenstelling tot veel andere circuits op de F1-kalender koos de Nederlandse overheid ervoor om Zandvoort geen financiële steun te geven. Volgens Lammers was dat ook niet per se vreemd. "Overheidssteun is ook niet vanzelfsprekend natuurlijk en niemand had kunnen voorzien dat het zo’n historisch overdonderend succes zou worden.  Achteraf zullen ze daar ook wel anders over denken. We moesten hun besluit accepteren en aanpakken, dat is een succes geworden en heeft economisch veel aan Nederland en de regio bijgedragen. Dat gaan we nu missen." 

Lammers erkent bovendien dat Zandvoort uiteindelijk zelf besloot om niet verder te gaan met de Dutch GP. "We hadden een contract voor drie jaar met een optie voor nog twee jaar. Die eerste drie jaar hebben we gedaan en vervolgens hebben we die optie gelicht. Daarna zei de FOM dat we nog één jaar de gelegenheid kregen. Die hebben we vervolgens genomen."

Heeft Zandvoort daarna zelf de stekker eruit getrokken? "Contractueel lag de stekker er gewoon uit en we hebben besloten om hem er niet meer in te doen. We hebben zelf gezegd dat we ermee stoppen. Maar het is niet zo dat we geen langer contract meer hadden kunnen krijgen."

'Zonder Verstappen was dit allemaal niet gebeurd'

De rol van Verstappen in het succes van de Dutch GP mag volgens Lammers niet worden onderschat. De Nederlander, die zelf 41 Grands Prix reed, noemt zijn landgenoot zelfs 'allesbepalend'. "Absoluut. Max heeft alles bepaald. Zonder hem was dit allemaal niet gebeurd in Zandvoort."

Voor Lammers is het dan ook lastig om één favoriet moment uit de afgelopen jaren te kiezen. "Heel veel mensen zijn thuisgekomen met een onvoorstelbaar gevoel. Iets wat ze zich vooraf totaal niet hadden kunnen voorstellen. Ik ben enorm trots op de organisatie en ben blij dat ik daar zelf een klein radertje in ben geweest."

Toch schiet hem één moment te binnen. "Als er dan toch één moment bij me opkomt, is het de uitloopronde nadat Max had gewonnen. Fernando Alonso vroeg toen op de boordradio: 'Max heeft zeker gewonnen?' Dat kwam natuurlijk door alle oranje rook die over het circuit heen walste. Dat is een mooie herinnering. Hopelijk komen er dit weekend nog een paar mooie bij", zo sloot Lammers vol trots uiteindelijk af.

WickieDeViking

Posts: 1.392

Zonder Verstappen hadden we achterlijke trollen als SennaS niet gehad.

  • 3
  • 17 aug 2026 - 10:13
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Jan Lammers Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (3)

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  • Politik

    Posts: 10.045

    Exclusief: 'Zonder Verstappen had Larry Perkins geen 134 comments per week gehad op dit forum'

    • + 2
    • 17 aug 2026 - 10:04
    • patrob

      Posts: 1.626

      Dat weet ik nog zonet niet. Ik vermoed dat Larry anders wel andere zaken had bedacht om over te posten.

      • + 0
      • 17 aug 2026 - 10:10
    • WickieDeViking

      Posts: 1.392

      Zonder Verstappen hadden we achterlijke trollen als SennaS niet gehad.

      • + 3
      • 17 aug 2026 - 10:13

NL Grand Prix van Nederland

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    Race / Startgrid

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    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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Lokale tijd 

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  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

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Circuit
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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