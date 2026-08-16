”We want more!”

Toen Formule 1 op tv nog schaars goed was, zat ik op zondagochtend met veel een grote glimach voor de Duitse tv, kijkend naar de warming-up op de vroege zondag. Dertig minuten lang turen naar bolides bij een opgaande zon, RailAway met ronkende motoren. Ik vond het fantastisch, puur omdat F1 beperkt bleef tot een kwalificatie, race en de voorbeschouwing met Ruud ter Weijden.​Toen later zenders besloten om élke vrije training live uit te zenden, was dat zeker erg leuk.



Maar smaak en tijden veranderen. Met drie vrije trainingen in een F1-weekend, urenlang kijkend naar coureurs die op tachtig procent van hun kunnen een lange run simuleren, is de lol voor mij er wel af. Zeker als je met een peperduur kaartje op de tribune zit, is dat voor de fan een lange zit. Je ziet geen gevecht, je ziet geen limieten; het is data verzamelen, niet meer, niet minder. En daarom heeft Stefano Domenicali groot gelijk als hij de bezem door het weekend haalt en aanstuurt op meer sprintraces.

​Natuurlijk schreeuwen de puristen in de F1-paddock meteen moord en brand. Volgens deze nostalgische stuurlui aan wal verpest het "de magie van de zondag" en zou het de race voorspelbaar maken. Zo'n persoon was ik in eerste instantie ook, maar ik denk daar nu eigenlijk anders over. ​Een sprintweekend dwingt die doorgerekende ingenieurs en monteurs namelijk om na één schammel uurtje trainen hun afstelling definitief te vergrendelen. Geen honderden testrondes meer om de bandenslijtage tot op de millimeter uit te dokteren. Minder voorbereidingstijd betekent simpelweg meer menselijke fouten, meer strategische paniek en dus véél meer spektakel. Een sprint van honderd kilometer is een heel andere wedstrijd dan een uitputtingsslag op zondag. Een auto die op zaterdag glimt op vijftien rondjes medium, kan op zondag op een volgeladen tank na dertig ronden volledig door z'n hoeven zakken. ​​

Daarnaast is Formule 1 is entertainment waar grof geld verdient moet worden. Sprintraces trekt domweg meer aandacht, omdat de moderne F1-fan wil actie vanaf minuut één. Dus laat die sprintraces maar komen. Moeten we doorslaan naar de MotoGP, waar élk weekend een sprintaflevering is? Nee, een topgerecht moet je niet elke dag voorschotelen. Maar het aantal uitbreiden naar acht of tien sprintraces? Waarom niet. Laat maar komen.