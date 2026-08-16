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Column: We want more!

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<b>Column: </b>We want more!

Toen Formule 1 op tv nog schaars goed was, zat ik op zondagochtend met veel een grote glimach voor de Duitse tv, kijkend naar de warming-up op de vroege zondag. Dertig minuten lang turen naar bolides bij een opgaande zon, RailAway met ronkende motoren. Ik vond het fantastisch, puur omdat F1 beperkt bleef tot een kwalificatie, race en de voorbeschouwing met Ruud ter Weijden.​Toen later zenders besloten om élke vrije training live uit te zenden, was dat zeker erg leuk. 

Maar smaak en tijden veranderen. Met drie vrije trainingen in een F1-weekend, urenlang kijkend naar coureurs die op tachtig procent van hun kunnen een lange run simuleren, is de lol voor mij er wel af. Zeker als je met een peperduur kaartje op de tribune zit, is dat voor de fan een lange zit. Je ziet geen gevecht, je ziet geen limieten; het is data verzamelen, niet meer, niet minder. En daarom heeft Stefano Domenicali groot gelijk als hij de bezem door het weekend haalt en aanstuurt op meer sprintraces.

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​Natuurlijk schreeuwen de puristen in de F1-paddock meteen moord en brand. Volgens deze nostalgische stuurlui aan wal verpest het "de magie van de zondag" en zou het de race voorspelbaar maken. Zo'n persoon was ik in eerste instantie ook, maar ik denk daar nu eigenlijk anders over. ​Een sprintweekend dwingt die doorgerekende ingenieurs en monteurs namelijk om na één schammel uurtje trainen hun afstelling definitief te vergrendelen. Geen honderden testrondes meer om de bandenslijtage tot op de millimeter uit te dokteren. Minder voorbereidingstijd betekent simpelweg meer menselijke fouten, meer strategische paniek en dus véél meer spektakel. Een sprint van honderd kilometer is een heel andere wedstrijd dan een uitputtingsslag op zondag. Een auto die op zaterdag glimt op vijftien rondjes medium, kan op zondag op een volgeladen tank na dertig ronden volledig door z'n hoeven zakken. ​​

Daarnaast is Formule 1 is entertainment waar grof geld verdient moet worden. Sprintraces trekt domweg meer aandacht, omdat de moderne F1-fan wil actie vanaf minuut één. Dus laat die sprintraces maar komen. Moeten we doorslaan naar de MotoGP, waar élk weekend een sprintaflevering is? Nee, een topgerecht moet je niet elke dag voorschotelen. Maar het aantal uitbreiden naar acht of tien sprintraces? Waarom niet. Laat maar komen. 

919

Posts: 4.446

”We want more!”

Nope, 24 races, veel daarvan back to back weekenden en daarbovenop nog eens om de haverklap sprintraces. De verzadiging ligt al jaren op de loer met als hoogtepunt het Mario clownskart racen waartoe het eens zo mooie Formule 1, waarbij elke race het een grote prijs was verwor... [Lees verder]

  • 7
  • 16 aug 2026 - 14:54
F1 Nieuws Stefano Domenicali

Reacties (11)

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  • 919

    Posts: 4.446

    ”We want more!”

    Nope, 24 races, veel daarvan back to back weekenden en daarbovenop nog eens om de haverklap sprintraces. De verzadiging ligt al jaren op de loer met als hoogtepunt het Mario clownskart racen waartoe het eens zo mooie Formule 1, waarbij elke race het een grote prijs was verworden is.

    Dan ben ik maar geen 'moderne Formule 1 fan', doe mij de oude stempel maar, vroeger wás alles beter.

    • + 7
    • 16 aug 2026 - 14:54
    • Rogier hier

      Posts: 6.838

      Meer races? Meer sprints? Nee, juist minder. Wel meer auto’s, dat mag van mij wel.

      De vergelijking met eten is wel een goede. Als je iedere week een sappige biefstuk voor je neus krijgt, dan wordt ie minder speciaal als wanneer je eens per maand of 3 weken zo een biefstuk krijgt. Het probleem van de F1 is volgens mij niet dat de moderne fan korte hapklare brokken wil, maar dat het simpelweg niet meer exclusief genoeg is. Elke 2 weken een Champions League finale of Olympische Spelen verveelt ook!

      Dus weg met de sprint en weg met 1/3e van de races. Ook weg met de moderne zandbak circuits, maar terug naar de klassieke circuits die historie hebben. Paar teams erbij en klaar! De F1 is weer klaar voor de toekomst

      • + 0
      • 16 aug 2026 - 23:11
  • snailer

    Posts: 34.439

    Ik mag eigenlijk niets meer zeggen. Kijk live niet meer.

    Maar ik heb echt enorm genoten van F1. Ook in de periodes dat er hoog uit een race of 10 waren.

    Hoe meer races er kwamen, hoe minder ik gemiddeld keek.

    • + 0
    • 16 aug 2026 - 15:13
    • Mr Marly

      Posts: 8.051

      Tuurlijk mag je dat wel, hetzelfde geldt voor opstap klassen. Veel tekst zag ik van jou voorbij komen van de week voor iets wat je… tja, had beloofd dat niet meer te zeggen.

      • + 0
      • 16 aug 2026 - 18:56
    • snailer

      Posts: 34.439

      Wat had ik beloofd?

      • + 0
      • 16 aug 2026 - 23:17
  • Pietje Bell

    Posts: 36.231

    "En daarom heeft Stefano Domenicali groot gelijk als hij de bezem door het weekend
    haalt en aanstuurt op meer sprintraces."

    "Minder voorbereidingstijd betekent simpelweg meer menselijke fouten,
    meer strategische paniek en dus véél meer spektakel."


    Ehhh, zoek je ruzie Martijn?! 😁

    • + 2
    • 16 aug 2026 - 16:24
    • Larry Perkins

      Posts: 67.162

      Helaas, Martijn valt van zijn voetstuk...

      En dan deze opmerking (de laatste alinea):
      "Daarnaast is Formule 1 is entertainment waar grof geld verdient moet worden."

      Wie bepaalt er wat moet? Van wie moet dat? Waar komt deze boute stelling vandaan?
      Zeker niet van de founders van de Formule 1, zij hadden de sport hoog in het vaandel staan.
      Waarschijnlijk van geld graaiende randfiguren die de F1 met hun tentakels steeds meer in een wurggreep krijgen. Vierendelen en kielhalen dat tuig!

      • + 1
      • 16 aug 2026 - 19:52
  • koppie toe

    Posts: 5.523

    Leuke column maar niet mee eens.
    Zelfs ben ik van mening dat er teveel races zijn.
    En de weekenden zoals ze zijn vind ik prima, op vrijdag werken de meeste mensen dus die hebben geen tijd om te kijken.

    • + 0
    • 16 aug 2026 - 18:56
    • TylaHunter

      Posts: 10.865

      Denk dat de periode van 18 a 20 races de mooiere periode was. Vaak daarmee om en om met MotoGP, meer ruimte voor speciale races te vermijden zoals 24h... ook al zijn het er nu slechts 6 a 4 meer... dat is toch de helft van de werkelijke kalender (10 maanden circa) een drukkere F1 maand

      • + 0
      • 17 aug 2026 - 01:10
  • Need5Speed

    Posts: 4.302

    Ahem.
    ...
    Meteen moord en brand!!!!!!

    • + 0
    • 16 aug 2026 - 21:11
    • Need5Speed

      Posts: 4.302

      Ik ben niet tegen een sprintrace als principe. Maar wel tegen een sprintrace die 5 seconden spannend is en daarna een optocht naar de finish.

      Het huidige format is niet uitdagend genoeg. Er moet wat aan veranderen, al was het een verplichte pitstop zonder bandenbeperking.

      • + 0
      • 16 aug 2026 - 21:14

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  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Sprint / Sprint startgrid

    12:00 - 13:00

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

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NLGrand Prix van Nederland

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  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

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  • Race

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  • Sprint shootout

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WK standen 2026

Pos
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177
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

IT Stefano Domenicali -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IT
  • Geb. datum 11 mei 1965 (61)
  • Geb. plaats Imola, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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