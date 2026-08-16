Isack Hadjar heeft een verrassend goede eerste seizoenshelft achter de rug bij Red Bull. Tot verrassing van velen kan hij zijn teamgenoot, viervoudig wereldkampioen Max Verstappen, aardig bijhouden. Maar wat zeggen de cijfers? Kan Hadjar daadwerkelijk Verstappens spoor volgen?

Red Bull besloot eind vorig jaar om Hadjar aan te wijzen als de nieuwe teamgenoot van Verstappen bij Red Bull. De jonge Fransman had een goed debuutseizoen achter de rug bij Racing Bulls, maar veel mensen vroegen zich af of dit niet te vroeg was en of het niet een te groot risico was. Het zitje naast Verstappen is immers geen makkelijke plek.

In de afgelopen jaren gingen Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda ten onder naast Verstappen. Veel mensen vroegen zich af of Hadjar ook zou sneuvelen, maar verrassend genoeg doet hij dat niet. In Australië viel hij uit in de race, maar bleef hij overeind in de kwalificatie. Daarnaast lijkt hij Verstappen aardig te kunnen volgen, maar klopt dat wel?

Wat zeggen de cijfers?

Wie kijkt naar de cijfers, ziet dat Verstappen nog altijd de grote man is bij het team van Red Bull Racing. Hadjar was namelijk vrijwel elk weekend langzamer dan Verstappen, en ook qua uitslagen en head to heads in races en kwalificaties is de viervoudig wereldkampioen beter.

In het wereldkampioenschap staat Verstappen op de zesde plaats met 109 WK-punten achter zijn naam. Hadjar doet het zeker niet slecht, maar staat wel op de achtste plaats met 68 punten achter zijn naam. Dat zijn er al meer dan Tsunoda vorig jaar, die toen in het hele seizoen slechts 33 punten bij elkaar reed.

Hoe groot zijn de verschillen op de baan?

Wie kijkt naar de kwalificaties, ziet dat Verstappen nog altijd een streepje voor heeft op zijn teamgenoot Hadjar. De Limburgse coureur was acht keer sneller, terwijl Hadjar drie keer beter presteerde. In Australië crashte Verstappen echter in de eerste kwalificatiesessie, waardoor het voor Hadjar niet zo lastig werd om hem te verslaan.

In de races was Verstappen zes keer sneller dan zijn teamgenoot Hadjar, al zijn hier de uitvalbeurten dan niet meegerekend. In Monaco ging het immers goed met Hadjar, hij stond op het podium en verloor die positie later, maar Verstappen viel daar al in de openingsfase uit. De enige keer dat Hadjar voor Verstappen werd geklasseerd, was in Silverstone. Hier was Verstappen echter uitgevallen, maar werd hij wél geklasseerd. Officieel gezien heeft Hadjar hier hem dus verslagen.

Wat speelt er op de achtergrond?

Beide coureurs hebben echter te maken gehad met betrouwbaarheidsproblemen, waardoor ze minder rondjes hebben afgelegd dan de concurrentie. Verstappen heeft in de eerste seizoenshelft 578 rondjes afgewerkt, terwijl Hadjar er 570 heeft afgewerkt.

Cijfermatig gezien is Verstappen nog altijd de beste coureur bij Red Bull, maar Hadjar presteert niet veel slechter. Wel klopt het niet dat Hadjar op gelijke hoogte staat; Verstappen is nog altijd de grote meneer bij Red Bull.