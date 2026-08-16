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Verstappen blijft Hadjar verslaan: Verschillen zeer groot

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Verstappen blijft Hadjar verslaan: Verschillen zeer groot

Isack Hadjar heeft een verrassend goede eerste seizoenshelft achter de rug bij Red Bull. Tot verrassing van velen kan hij zijn teamgenoot, viervoudig wereldkampioen Max Verstappen, aardig bijhouden. Maar wat zeggen de cijfers? Kan Hadjar daadwerkelijk Verstappens spoor volgen?

Red Bull besloot eind vorig jaar om Hadjar aan te wijzen als de nieuwe teamgenoot van Verstappen bij Red Bull. De jonge Fransman had een goed debuutseizoen achter de rug bij Racing Bulls, maar veel mensen vroegen zich af of dit niet te vroeg was en of het niet een te groot risico was. Het zitje naast Verstappen is immers geen makkelijke plek.

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In de afgelopen jaren gingen Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda ten onder naast Verstappen. Veel mensen vroegen zich af of Hadjar ook zou sneuvelen, maar verrassend genoeg doet hij dat niet. In Australië viel hij uit in de race, maar bleef hij overeind in de kwalificatie. Daarnaast lijkt hij Verstappen aardig te kunnen volgen, maar klopt dat wel?

Wat zeggen de cijfers?

Wie kijkt naar de cijfers, ziet dat Verstappen nog altijd de grote man is bij het team van Red Bull Racing. Hadjar was namelijk vrijwel elk weekend langzamer dan Verstappen, en ook qua uitslagen en head to heads in races en kwalificaties is de viervoudig wereldkampioen beter.

In het wereldkampioenschap staat Verstappen op de zesde plaats met 109 WK-punten achter zijn naam. Hadjar doet het zeker niet slecht, maar staat wel op de achtste plaats met 68 punten achter zijn naam. Dat zijn er al meer dan Tsunoda vorig jaar, die toen in het hele seizoen slechts 33 punten bij elkaar reed.

Hoe groot zijn de verschillen op de baan?

Wie kijkt naar de kwalificaties, ziet dat Verstappen nog altijd een streepje voor heeft op zijn teamgenoot Hadjar. De Limburgse coureur was acht keer sneller, terwijl Hadjar drie keer beter presteerde. In Australië crashte Verstappen echter in de eerste kwalificatiesessie, waardoor het voor Hadjar niet zo lastig werd om hem te verslaan.

In de races was Verstappen zes keer sneller dan zijn teamgenoot Hadjar, al zijn hier de uitvalbeurten dan niet meegerekend. In Monaco ging het immers goed met Hadjar, hij stond op het podium en verloor die positie later, maar Verstappen viel daar al in de openingsfase uit. De enige keer dat Hadjar voor Verstappen werd geklasseerd, was in Silverstone. Hier was Verstappen echter uitgevallen, maar werd hij wél geklasseerd. Officieel gezien heeft Hadjar hier hem dus verslagen.

Wat speelt er op de achtergrond?

Beide coureurs hebben echter te maken gehad met betrouwbaarheidsproblemen, waardoor ze minder rondjes hebben afgelegd dan de concurrentie. Verstappen heeft in de eerste seizoenshelft 578 rondjes afgewerkt, terwijl Hadjar er 570 heeft afgewerkt.

Cijfermatig gezien is Verstappen nog altijd de beste coureur bij Red Bull, maar Hadjar presteert niet veel slechter. Wel klopt het niet dat Hadjar op gelijke hoogte staat; Verstappen is nog altijd de grote meneer bij Red Bull.

Pietje Bell

Posts: 36.220

Weer lekker aan het stoken?!

Bij de andere topteams gaat er nooit een coureur in opdracht
voor de ander aan de kant?!

En waarom zou RBR niet met 2 top coureurs willen racen?

Wie zou jij naast Max willen zien die net zo goed is?


Toen Max nog jong was waren Ricciardo en hij aan elkaar gewaag... [Lees verder]

  • 7
  • 16 aug 2026 - 11:37
F1 Nieuws Max Verstappen Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (10)

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  • Pietje Bell

    Posts: 36.220

    Mekies in een lang interview met Racer. Hij vertelt over zijn eerste jaar bij RBR,
    hoe de ontwikkeling verliep (achterstand) en sluit af met:

    "“I don't think we go into next year with any disadvantage compared to Mercedes,
    McLaren or Ferrari,” Mekies adds. “It doesn't mean that it will be us or them or whatever.
    It means that you will have four top teams that will have fairly equal chance to develop
    their car to challenge for the title next year.”"


    By Chris Medland - Aug 14, 2026

    Have we underestimated Red Bull’s achievements?

    “The year has been a rollercoaster,” Mekies tells RACER. “I'm not going to lie,
    but it's been above all an incredible privilege to be part of the team."

    urlr.me/Tz5bBD


    ======================================================================================

    In Oostenrijk gaat het sterke gerucht dat Max volgend jaar gewoon bij RBR rijdt (mèt exit clausule) en dat dat terloops even verteld wordt in Zandvoort.

    Omdat Vermeulen nog steeds niets van zich heeft laten horen gaan ze er bij de F1 kennelijk vanuit dat Max volgend jaar nog steeds bij RBR rijdt (vanwege zijn contract zeker):

    urlr.me/WRMkqR

    • + 0
    • 16 aug 2026 - 10:40
  • SennaS

    Posts: 12.555

    Ik ben benieuwd of rbr ooit met 2 topcoureurs met gelijke kansen (dus geen waterdrager die opzij gaat) durft te racen. Zoals de andere topteams.

    • + 2
    • 16 aug 2026 - 11:18
    • Pietje Bell

      Posts: 36.220

      Weer lekker aan het stoken?!

      Bij de andere topteams gaat er nooit een coureur in opdracht
      voor de ander aan de kant?!

      En waarom zou RBR niet met 2 top coureurs willen racen?

      Wie zou jij naast Max willen zien die net zo goed is?


      Toen Max nog jong was waren Ricciardo en hij aan elkaar gewaagd. RBR heeft ze naast elkaar laten racen terwijl ze wisten hoeveel talent Max had.

      • + 7
      • 16 aug 2026 - 11:37
    • WickieDeViking

      Posts: 1.391

      Valtteri, this is James.

      • + 2
      • 16 aug 2026 - 12:11
    • Snork

      Posts: 22.890

      Pietje, die SennaS heeft gewoon een waardeloos bestaan. En dan gaat hij als gevolg daarvan een beetje dom zitten zwetsen hier. Die gast valt elke keer door de mand als je om feitelijke onderbouwing vraagt of wanneer je zijn verzinsels met feiten tegenspreekt. Hij reageert dan nooit, wat gewoon aantoont dat hij hier is om een beetje te trollen.
      Ik vraag maar om één ding: heb medelijden met deze persoon, want dit is het enige waar hij plezier in kan vinden.

      Zo, ik ga nu zelf weer leuke dingen doen. Lekker weertje buiten.

      • + 3
      • 16 aug 2026 - 12:14
    • schwantz34

      Posts: 42.609

      (dus geen waterdrager die opzij gaat)

      Uhm, ik kan me herinneren dat Hadjar Max een tow gaf in de kwalificatie op Spa omdat hijzelf toch al een gridstraf op zak had, maar voor de rest.....

      • + 0
      • 16 aug 2026 - 13:33
    • snailer

      Posts: 34.432

      Ze krijgen eigenlijk altijd gelijken kansen. Of moet ik zeggen dat er juist 1 voorbeeld is waar Perez meer kans kreeg? 2023?
      De woorden van Perez bij aanvang van 2023: "Deze auto is exact ontworpen naar mijn wensen. Ik heb 2 jaar aan het team kunnen werken en ik ga voor het kampioenschap"
      Inderdaad had ook begin 2023 de auto een lichte neiging naar onderstuur. Ook die race in Baku bleek Perez een enorm voordeel te krijgen. Verstappen lag op kop. Een auto stond stil op de baan. Iedereen wist dat het een safety car ging worden. Echt iedereen. Wat doet Red Bull? Die haalt Verstappen naar binnen terwijl er nog geen safety car was. De ronde er na mocht Perez. naar binnen onder de safety car. Perez kreeg de leiding in het schoot geworpen. Nu maakt iedereen fouten. Maar ik kan je 1 ding garanderen. Deze fout maken de strategen niet bij RBR.

      De 1-2 van Ricciardo en Verstappen. Maleisie 2016. Prachtig gevecht. 1 van de weinige keren dat Ricciardo het op de baan in een duel won van Verstappen.
      Ricciardo in Baku. Waar hij Verstappen torpedeerde.
      Alle keren dat Verstappen Ricciardo inhaalde op de baan. En dat waren er echt heel veel.
      Oostenrijk 2019. Verstappen viel ver terug bij de start. Achter Gasly. Gasly mocht er om knokken en liet zelfs bewust de wielen van Verstappen blokkeren door de auto er voor te gooien. Verstappen moest hard remmen om een crash te voorkomen. Het was verder geen contest, maar dat lag aan Gasly.
      Sprint Oostenrijk 2023. Perez die Verstappen het gras op duwde.

      Ricciardo kon af en toe met Verstappen knokken. Maar dat was tegen de zeer jonge Verstappen die vooral ook in 2017 mer vanuit het achterveld startte. Het geluk van Ricciardo dat jaar.
      Gasly was echt nooit in staat met Verstappen te racen.
      Perez was hand vol keer in 4 jaar in staat te racen tegen Verstappen. Verloor als er om een positie werd geknokt eigenlijk altijd. Wist eigenlijk alleen in Baku 2023 voor Verstappen te blijven. Reden. Zie hierboven ergens.
      Lawson, Tsunoda zijn nooit in staat geweest om ook maar in de buurt te komen van Verstappen.

      Hadjar heeft twee maal dit jaar geprobeert te knokken met Verstappen. Hopeloze mislukkingen. En vervolgens over de onboard klagen. Mister moan himself. Hij denkt dat hij de nummer 1 rijder is. Omdat het niet in zijn contract staat dat hij de 2de rijder is.

      Bij RBR is er GEEN eerste rijder. Hooguit als het om een kampioenschap gaat met een ander team. Bijvoorbeeld 2021. En vertel mij eens welk team dat anders doet?

      Dat RBR geen goede rijder kan krijgen voor dat andere stoeltje is duidelijk. De opleiding is slachtover van het eigen succes geworden. Andere teams gingen het overnemen, maar pikten de rijders in een veel eerder stadium. RBR moest het met 2de en derde keuze rijders doen. Na Sainz was een ondergrens rijder is voor een top team was de laatste uit de klas vna RBR.
      Om een WDC en WCC te kunnen halen, of om de beste rijder van het team onbewust te ondersteunen, daarvoor zijn Perez en Bottas de ondergrens.
      1 maal heeft Perez mee kunnen bijdragen aan een kampioenschap. Maar Bottas deed dit 4 maal. 2020 was de Mercedes zo dominant dat Hamilton het wel alleen kon. De rest was de rol van Bottas punten weghalen bij Vettel.
      Perez heeft in 2021 net voldoende bij kunnen dragen. Maar zonder de pech bij Verstappen was ook dat niet nodig geweest. En dat terwijl Hamilton voor het grootste deel in een betere auto reed en vaak zelfs dominant was. Zonder de 2 keren dat hij er af werd gereden en de klap band van Baku had Verstappen in zijn eentje kampieon geworden. Het liep anders.
      2022, 2023 en 2024 kon Perez niet zo veel betekenen. Kijk maar naar die race aan het begin van het seizoen. Verstappen viel uit door de aandrijving. Perez eindigde achter Norris die race. Verstappen deed het zelf in 2024. de 3 ragen races waren Verstappen's redding. Noet voorniets de grootste regenracer sinds Senna en waarschijnlijk elkaar peers.
      Perez had wel kunnen helpen in 2025. De veel te zwakke Tsunoda heeft 2 puntjes weggehaald bij Norris. Ter vergelijk. Piastri haalde 130 punten weg bij Verstappen.
      Met Perez zou waarschijnlijk Verstappen ook in 2025 kampioen zijn geworden.

      Je moet maar blij zijn , SennaS, dat ze bij RBR geen sterkere rijders kunnen krijgen. Want dat is zo. Ze durven niet. Sainz had een kans, maar ging naar Williams. Hij durfde niet. Piastri is gepolst, maar die durfde niet. Norris is meerdere malen gevraagd. Ook in de periode dat de McLaren een middenveld auto was. Hij durfde niet.
      Ik heb meerdere malen hier geroepen dat de andere rijders niet de issue zijn. Het is Verstappen. Niemand wil naast hem plaatsnemen. EN van rijders die al bij een redelijk tot erg sterk team zitten begrijp ik dat.
      En dit is ook de reden dat Verstappen zonder het zelf te willen carrieres van rijders vernield. Kijk maar naar Tsunoda. In elk ander team had hij waarschijnlijk af en toe een podium gehaald. En hij is waarschijnlijk goed genoeg voor een middenveld team. Maar hij zit nu zonder zitje. Noet goed genoeg naast Verstappen. Niemand is dat eigenlijk.

      • + 0
      • 16 aug 2026 - 13:42
  • Regenrace

    Posts: 2.861

    "Wel klopt het niet dat Hadjar op gelijke hoogte staat."
    Afgezien van een tenenkrommende zin, wie beweert dat dan?

    • + 1
    • 16 aug 2026 - 12:00
  • d@nny

    Posts: 3.642

    Off topic maar Veekay keurig top 6 gehaald in de Q dit weekend. Jongen is lekker bezig!

    • + 0
    • 16 aug 2026 - 12:24
    • schwantz34

      Posts: 42.609

      En Nyck de Vries op pole in de FE op dat eiland aan de overkant.

      • + 0
      • 16 aug 2026 - 13:30

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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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