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Hill wakkert wederom Verstappen-discussie aan: "Max kan dat nooit zeggen"

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Hill wakkert wederom Verstappen-discussie aan: "Max kan dat nooit zeggen"

Damon Hill heeft een oude discussie rond Max Verstappen en Sergio Pérez opnieuw aangewakkerd. De voormalig Formule 1-wereldkampioen blikt terug op de veelbesproken crash van Pérez tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco in 2022. Volgens Hill zal de Mexicaan nooit toegeven dat hij zijn Red Bull bewust in de muur zette.

Hill begrijpt bovendien waarom Verstappen zich nooit publiekelijk hard heeft uitgesproken over het incident. De Nederlander zou volgens de Brit namelijk wel degelijk een vermoeden hebben gehad, maar kon dat nooit met zekerheid bewijzen.

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'Pérez kan nooit toegeven dat hij bewust crashte'

Pérez crashte in 2022 op opmerkelijke wijze tijdens de kwalificatie in Monaco, waardoor er een rode vlag kwam en Verstappen zijn ronde niet meer kon afmaken. Daardoor bleef Pérez vóór zijn teamgenoot staan. Volgens verschillende theorieën zou de Mexicaan zijn auto bewust in de muur hebben gezet om Verstappen van een snellere tijd af te houden.

"Hij kan natuurlijk nooit toegeven dat hij dit bewust heeft gedaan, want dan brengt hij zichzelf enorm in de problemen. Het was simpelweg fout", stelt Hill in The Undercut-podcast. "Max kan op zijn beurt ook nooit zeggen dat hij honderd procent zeker weet dat Pérez het expres deed. Daardoor bleef er altijd twijfel bestaan. Checo heeft zijn crash eigenlijk behoorlijk overtuigend laten lijken."

Hill kan er zelfs om lachen. "Je zou bijna zeggen dat hij het perfect heeft gespeeld, met tegenstuur en vol gas. Totdat iemand hem bij Tabac net als Martin Brundle ooit de vangrail in zou zetten. Dát zou dan duidelijk geen opzet zijn geweest. Als je zoiets doet, moet je wel heel overtuigend zijn."

Hill ziet rol voor sociale media

De voormalig wereldkampioen ziet dat dergelijke theorieën tegenwoordig veel sneller rondgaan. Vooral sociale media spelen volgens hem een belangrijke rol in de manier waarop fans naar controversiële incidenten kijken.

"Fans willen begrijpen wat er in de Formule 1 gebeurt. Ze bekijken het beschikbare bewijs en kijken vervolgens naar de resultaten. Als ze bepaalde kennis missen, gaan ze zelf conclusies trekken", legt Hill uit. "Sociale media hebben dat proces enorm versneld. Op een gegeven moment verandert een vermoeden dan in een overtuiging. Uiteindelijk wordt die overtuiging door fans steeds opnieuw als een feit gebracht."

Hill wijst daarbij ook terug naar de veelbesproken flexibele achtervleugels van Red Bull tijdens de titelstrijd tussen Verstappen en Lewis Hamilton in 2021. "Weet je nog dat Max naar de auto liep en de onderkant van de achtervleugel aanraakte? Alleen al daardoor werd de discussie groter", aldus Hill. "Vervolgens moet de FIA uitleggen dat ze alles controleren en testen, waardoor het onderwerp alleen maar verder groeit. Een complottheorie kan uiteindelijk zelfs een tactisch effect krijgen."

skibeest

Posts: 2.141

Iets verkeerds gesnoven?

  • 1
  • 16 aug 2026 - 08:12
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Damon Hill Red Bull Racing

Reacties (2)

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  • skibeest

    Posts: 2.141

    Iets verkeerds gesnoven?

    • + 1
    • 16 aug 2026 - 08:12
  • Spearhead

    Posts: 526

    Als het bewust was, moet dit toch terug te zien zijn in de data? Of ga ik hier te kort door de bocht?

    • + 0
    • 16 aug 2026 - 10:00

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Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
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1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
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Hongarije
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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