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Schumacher adviseert Verstappen: "Red Bull heeft niet geleverd"

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Schumacher adviseert Verstappen: "Red Bull heeft niet geleverd"

Max Verstappen wacht dit seizoen nog altijd op zijn eerste Grand Prix-zege. De Nederlander ziet Red Bull worstelen met de nieuwe Formule 1-reglementen en krijgt nu een duidelijke waarschuwing van voormalig F1-coureur en commentator Ralf Schumacher. Volgens de Duitser kan het namelijk nog "enkele jaren" duren voordat de Oostenrijkse renstal weer structureel om de overwinningen strijdt.

Red Bull is voorlopig het enige team van de traditionele top vier dat in 2026 nog geen race heeft gewonnen. Mercedes heeft de toon gezet, terwijl ook Ferrari en McLaren al successen hebben geboekt. Bij Red Bull is de terugval ondertussen duidelijk zichtbaar. De problemen met het chassis, het vertrek van belangrijke medewerkers en de druk op technisch directeur Pierre Wache zorgen voor de nodige onrust binnen het team.

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Schumacher ziet barsten tussen Verstappen en Red Bull

Schumacher vraagt zich dan ook af of het vertrouwen tussen Verstappen en Red Bull nog volledig intact is. "Ik denk dat er echt iets is misgegaan. Dat constante heen-en-weer over vertrekken of blijven gaat een team op den duur irriteren", vertelt de Duitser bij Sky Sports Duitsland. "Eén ding is duidelijk: Red Bull heeft dit jaar niet geleverd. Vorig seizoen konden ze nog terugvallen op de erfenis van Adrian Newey, maar dat vangnet is er nu niet meer."

Volgens Schumacher speelt ook de auto een belangrijke rol in de toekomst van Verstappen. De Nederlander heeft dit seizoen al meerdere keren zijn onvrede geuit over de RB22. "Aan de ene kant voelt Max zich thuis bij Red Bull. Aan de andere kant ziet hij bij McLaren dat Lando Norris met die auto races kan winnen. Max zal ongetwijfeld denken dat hij daar zelf misschien nog beter zou presteren."

'Een complete herstructurering duurt meerdere jaren'

De voormalig Formule 1-coureur begrijpt daarom dat Verstappen twijfels kan hebben over de toekomst. "De vraag is of Max het vertrouwen in het succes van Red Bull is kwijtgeraakt, of dat de herstructurering simpelweg te lang voor hem duurt. Dat mogen we niet vergeten. Een complete herstructurering zoals die bij Red Bull is ingezet, duurt meerdere jaren", aldus Schumacher.

Mercedes kan volgens Schumacher als voorbeeld dienen. De Duitse renstal domineerde jarenlang onder de eerste generatie turbohybride-regels, maar had grote moeite toen de technische voorschriften veranderden. Inmiddels heeft Mercedes de nieuwe regels juist uitstekend onder de knie. George Russell en Andrea Kimi Antonelli wonnen samen al acht van de eerste elf Grands Prix van 2026. Een wereldtitel zou voor Mercedes de eerste zijn sinds 2021.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Ralf Schumacher Red Bull Racing

Reacties (1)

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  • markos

    Posts: 1.078

    "Eén ding is duidelijk: Red Bull heeft dit jaar niet geleverd. Vorig seizoen konden ze nog terugvallen op de erfenis van Adrian Newey, maar dat vangnet is er nu niet meer."

    Nou... Adrians nieuwste creatie gaat als een speer natuurlijk!

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    • 16 aug 2026 - 15:01

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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