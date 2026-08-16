Max Verstappen wacht dit seizoen nog altijd op zijn eerste Grand Prix-zege. De Nederlander ziet Red Bull worstelen met de nieuwe Formule 1-reglementen en krijgt nu een duidelijke waarschuwing van voormalig F1-coureur en commentator Ralf Schumacher. Volgens de Duitser kan het namelijk nog "enkele jaren" duren voordat de Oostenrijkse renstal weer structureel om de overwinningen strijdt.

Red Bull is voorlopig het enige team van de traditionele top vier dat in 2026 nog geen race heeft gewonnen. Mercedes heeft de toon gezet, terwijl ook Ferrari en McLaren al successen hebben geboekt. Bij Red Bull is de terugval ondertussen duidelijk zichtbaar. De problemen met het chassis, het vertrek van belangrijke medewerkers en de druk op technisch directeur Pierre Wache zorgen voor de nodige onrust binnen het team.

Schumacher ziet barsten tussen Verstappen en Red Bull

Schumacher vraagt zich dan ook af of het vertrouwen tussen Verstappen en Red Bull nog volledig intact is. "Ik denk dat er echt iets is misgegaan. Dat constante heen-en-weer over vertrekken of blijven gaat een team op den duur irriteren", vertelt de Duitser bij Sky Sports Duitsland. "Eén ding is duidelijk: Red Bull heeft dit jaar niet geleverd. Vorig seizoen konden ze nog terugvallen op de erfenis van Adrian Newey, maar dat vangnet is er nu niet meer."

Volgens Schumacher speelt ook de auto een belangrijke rol in de toekomst van Verstappen. De Nederlander heeft dit seizoen al meerdere keren zijn onvrede geuit over de RB22. "Aan de ene kant voelt Max zich thuis bij Red Bull. Aan de andere kant ziet hij bij McLaren dat Lando Norris met die auto races kan winnen. Max zal ongetwijfeld denken dat hij daar zelf misschien nog beter zou presteren."

'Een complete herstructurering duurt meerdere jaren'

De voormalig Formule 1-coureur begrijpt daarom dat Verstappen twijfels kan hebben over de toekomst. "De vraag is of Max het vertrouwen in het succes van Red Bull is kwijtgeraakt, of dat de herstructurering simpelweg te lang voor hem duurt. Dat mogen we niet vergeten. Een complete herstructurering zoals die bij Red Bull is ingezet, duurt meerdere jaren", aldus Schumacher.

Mercedes kan volgens Schumacher als voorbeeld dienen. De Duitse renstal domineerde jarenlang onder de eerste generatie turbohybride-regels, maar had grote moeite toen de technische voorschriften veranderden. Inmiddels heeft Mercedes de nieuwe regels juist uitstekend onder de knie. George Russell en Andrea Kimi Antonelli wonnen samen al acht van de eerste elf Grands Prix van 2026. Een wereldtitel zou voor Mercedes de eerste zijn sinds 2021.