Mattia Binotto ziet de interesse van Carlos Sainz in Audi als een bevestiging dat het Duitse Formule 1-project op de goede weg is. De voormalig Ferrari-teambaas, die de leiding heeft bij Audi, stelt dat de belangstelling van coureurs laat zien dat de renstal steeds meer geloofwaardigheid krijgt.

Audi kende een moeizame start van het eerste seizoen als fabrieksteam. De renstal begon met een zwaar en lastig te besturen pakket, terwijl operationele problemen de resultaten verder drukten. Inmiddels lijkt Audi echter stappen vooruit te zetten en staat het team steeds vaker tussen de andere middenvelders.

Binotto ziet interesse Sainz als compliment voor Audi

Sainz wordt al geruime tijd in verband gebracht met Audi. De Spanjaard rijdt momenteel voor Williams, maar zijn toekomst daar is onzeker. Naar verluidt zijn er gesprekken geweest tussen Audi en het kamp van Sainz over een mogelijke overstap, al lijkt de line-up voor 2027 inmiddels vast te staan met Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto.

Binotto is in ieder geval blij met de belangstelling voor zijn team, zo laat hij weten in gesprek met PlanetF1. "Als coureurs interesse tonen in Audi, geeft dat aan dat ons project geloofwaardig is. Mensen zien dat we serieus te werk gaan, duidelijke ambities hebben en de juiste richting op gaan", stelt de Italiaan. "Als we de verkeerde beslissingen zouden nemen, zou niemand geïnteresseerd zijn. Dat we interesse krijgen van coureurs, partners en andere partijen is voor ons een groot compliment."

Volgens Binotto beschikt Audi bovendien al over een sterke bezetting. De teambaas ziet Hülkenberg en Bortoleto niet als simpelweg een ervaren coureur en een rookie, maar als twee snelle rijders. "Ik zou zeggen dat we twee snelle coureurs hebben. Nico is zijn hele carrière al snel en constant geweest en is vooral op zondag erg sterk. Gabi heeft enorm veel potentie en wordt steeds beter."

Audi krijgt stabiliteit na roerige periode

Bortoleto heeft volgens Binotto vooral veel progressie geboekt. De Braziliaan zit pas in zijn tweede Formule 1-seizoen en weet volgens zijn teambaas steeds sneller het maximale uit de auto te halen. "Je ziet dat Gabi tijdens een eerste training steeds sneller dicht bij de limiet zit. Waar hij vroeger langer nodig had om het optimale uit de auto te halen, lukt hem dat nu veel sneller. Hij blijft leren en ervaring opdoen en ik twijfel er niet aan dat zijn talent hem in de toekomst ver gaat brengen."

Ook naast de baan heeft Audi inmiddels meer rust gevonden. Het vertrek van Jonathan Wheatley zorgde eerder voor de nodige onrust, maar Allan McNish heeft volgens Binotto snel zijn plek binnen de organisatie gevonden. "Het gaat heel goed met Allan. Hij heeft enorm veel ervaring en kent Audi bovendien goed. Als voormalig coureur spreekt hij de taal van onze rijders en past hij perfect in zijn rol. Hij brengt ontzettend veel energie mee."

De samenwerking tussen Binotto en McNish verloopt daardoor naar wens. "Hij is er heel gemakkelijk ingestapt en daardoor heeft het team eigenlijk geen verstoring ervaren. Dat is belangrijk geweest na de situatie die we eerder hadden", besluit Binotto.