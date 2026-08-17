Red Bull Racing is gearriveerd in Zandvoort voor de Grand Prix van Nederland. Max Verstappen staat komend weekend voor zijn voorlopig laatste thuisrace en hoopt het Nederlandse publiek opnieuw te kunnen trakteren op een overwinning.

De Formule 1 maakt zich op voor een bijzonder weekend in de Nederlandse badplaats. Voor Verstappen is de race extra speciaal, aangezien hij voor eigen publiek op zoek gaat naar zijn vierde overwinning op het circuit van Zandvoort. In de eerste seizoenshelft wist de viervoudig wereldkampioen nog geen enkele overwinning te pakken.

Verstappen aast op vierde overwinning

Verstappen won de eerste drie edities van de Nederlandse Grand Prix sinds de terugkeer op de Formule 1-kalender. De Red Bull-coureur weet daardoor als geen ander hoe het is om voor tienduizenden Nederlandse fans op het podium te staan. Komend weekend krijgt hij de kans om een vierde overwinning toe te voegen aan zijn thuisraces.

Een vierde zege lijkt op voorhand echter geen vanzelfsprekendheid. Red Bull Racing zal de RB22 optimaal moeten afstellen om de concurrentie van zich af te houden. Verstappen hoopt daarbij op een sterk weekend en wil de fans langs het circuit een laatste grote show bezorgen.

Red Bull arriveert in Zandvoort

De bolides van Red Bull Racing zijn inmiddels aangekomen in Zandvoort. Daarmee is de voorbereiding op de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland officieel begonnen. De verwachting is dat Verstappen opnieuw kan rekenen op massale steun vanaf de tribunes.

Voor de Nederlander staat er dan ook meer op het spel dan alleen de overwinning. Een vierde triomf in zijn thuisrace zou een passend afscheid zijn van de Grand Prix van Nederland, die voorlopig van de Formule 1-kalender verdwijnt. Verstappen zal er alles aan willen doen om het weekend in stijl af te sluiten.