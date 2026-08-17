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De beelden: Red Bull arriveert op Zandvoort voor laatste thuisrace Verstappen

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De beelden: Red Bull arriveert op Zandvoort voor laatste thuisrace Verstappen

Red Bull Racing is gearriveerd in Zandvoort voor de Grand Prix van Nederland. Max Verstappen staat komend weekend voor zijn voorlopig laatste thuisrace en hoopt het Nederlandse publiek opnieuw te kunnen trakteren op een overwinning.

De Formule 1 maakt zich op voor een bijzonder weekend in de Nederlandse badplaats. Voor Verstappen is de race extra speciaal, aangezien hij voor eigen publiek op zoek gaat naar zijn vierde overwinning op het circuit van Zandvoort. In de eerste seizoenshelft wist de viervoudig wereldkampioen nog geen enkele overwinning te pakken. 

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Verstappen aast op vierde overwinning

Verstappen won de eerste drie edities van de Nederlandse Grand Prix sinds de terugkeer op de Formule 1-kalender. De Red Bull-coureur weet daardoor als geen ander hoe het is om voor tienduizenden Nederlandse fans op het podium te staan. Komend weekend krijgt hij de kans om een vierde overwinning toe te voegen aan zijn thuisraces.

Een vierde zege lijkt op voorhand echter geen vanzelfsprekendheid. Red Bull Racing zal de RB22 optimaal moeten afstellen om de concurrentie van zich af te houden. Verstappen hoopt daarbij op een sterk weekend en wil de fans langs het circuit een laatste grote show bezorgen.

Red Bull arriveert in Zandvoort

De bolides van Red Bull Racing zijn inmiddels aangekomen in Zandvoort. Daarmee is de voorbereiding op de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland officieel begonnen. De verwachting is dat Verstappen opnieuw kan rekenen op massale steun vanaf de tribunes.

Voor de Nederlander staat er dan ook meer op het spel dan alleen de overwinning. Een vierde triomf in zijn thuisrace zou een passend afscheid zijn van de Grand Prix van Nederland, die voorlopig van de Formule 1-kalender verdwijnt. Verstappen zal er alles aan willen doen om het weekend in stijl af te sluiten.

Pietje Bell

Posts: 36.235

Weer een bericht overgenomen van de site "Meer voor mannen"die altijd verhalen
uit de duim zuigt? Vorige week publiceerden ze nog dat broodje aap verhaal dat Max
zijn jacht in Cannes was gespot! Daar werd hier een artikel over geschreven.
Eén mailtje naar Vesselfinder en je krijgt antwoord... [Lees verder]

  • 3
  • 17 aug 2026 - 09:21
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (9)

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  • Pietje Bell

    Posts: 36.235

    Weer een bericht overgenomen van de site "Meer voor mannen"die altijd verhalen
    uit de duim zuigt? Vorige week publiceerden ze nog dat broodje aap verhaal dat Max
    zijn jacht in Cannes was gespot! Daar werd hier een artikel over geschreven.
    Eén mailtje naar Vesselfinder en je krijgt antwoord over havens die zijn jacht
    dit jaar heeft aangedaan. Geen Cannes dus en daarvoor ook nog nooit!

    Deze keer hebben ze IG beelden van Bas van Bodegraven gebruikt die al sinds vrijdag
    in Zandvoort bij de ingang van het circuit verblijft. Zijn livestreams zijn dagelijks op zijn
    YT kanaal te volgen. Afgelopen vrijdag arriveerden de eerste trucks.
    Beter ZIJN info gebruiken, want die is altijd betrouwbaar.

    • + 3
    • 17 aug 2026 - 09:21
    • powered by bye

      Posts: 541

      op yt staat ook een filmpie dat ie in cannes vaart

      • + 1
      • 17 aug 2026 - 10:00
    • powered by bye

      Posts: 541

      van superyachtfan

      • + 0
      • 17 aug 2026 - 10:02
    • Pietje Bell

      Posts: 36.235

      Bedankt @PBB. Heb even gezocht en dit gevonden van 4 augustus op het moment dat zijn jacht in Porto Cervo lag; al sinds 26 juli.

      https://youtu.be/0UZz-frsMYs

      Is dit wel in Cannes? Volgens Vesselfinder kan dit niet, want hij is daar nooit geweest.
      Dus Meer Voor Mannen heeft vorige week ook al beelden gebruikt van een ander zonder de betrouwbaarheid te checken.

      https://youtu.be/0UZz-frsMYs

      • + 2
      • 17 aug 2026 - 10:11
  • powered by bye

    Posts: 541

    Ik denk dat ie daar alleen ff getankt heeft aan het eind staat ook dat ie naar een korte stop weer verder ging

    • + 0
    • 17 aug 2026 - 10:20
    • Pietje Bell

      Posts: 36.235

      Zijn jacht lag in Sardinië op dat moment en de dagen daaraan vooraf lag het in de haven van Cap d'Ail. En daarvoor een paar hele korte uitstapjes naar het oosten.
      Die beelden opYT kunnen nooit vande afgelopen maanden zijn. Ook als hij enkel in Cannes getankt zou hebben geeft Vesselfinder de locatie aan.

      • + 0
      • 17 aug 2026 - 11:18
  • Larry Perkins

    Posts: 67.168

    Off-topic:

    AANVANDSTIJDEN GROTE PRIJS VAN NEDERLAND 2026
    De aanvangstijden staan nu zowaar ook op de “Volledige Kalender”, maar toch de aanvangstijden hier nog eens in een handig overzicht…

    Vrijdag 21 augustus
    • vt 1: 12.30 - 13.30 uur.
    • sprint shootout: 16.30 - 17.14 uur.

    Zaterdag 22 augustus
    • vermaledijde sprintrace: 12.00 - 13.00 uur.
    • kwalificatie: 16.00 - 17.00 uur.

    Zondag 23 augustus
    • drivers' parade en blote tietenparade: 13.00 - 13.30 uur.
    • Wilhelmus door Davina Michelle: 14.44 - 14.46 uur.
    • race: 15.00 - 17.00 uur.
    • nogmaals het prachtige Wilhelmus door Davina Michelle of een ander volkslied van een langspeelplaat: 17.15 - 17.17 uur.

    NB: De aanvangstijden zijn nog steeds niet aangepast. Als de aanvangstijden niet meer worden aangepast dan zijn dit de definitieve aanvangstijden. Worden de aanvangstijden toch nog aangepast dan zijn dit nog niet de definitieve aanvangstijden!

    • + 0
    • 17 aug 2026 - 10:44
    • Larry Perkins

      Posts: 67.168

      Weerbericht GP van Nederland 2026

      Vrijdag: Gedurende de hele vrijdag worden regenbuien voorspeld. De kans op buien is die dag ook het grootst, namelijk 95 procent. Er zou zo'n acht millimeter neerslag kunnen vallen. Een natte vrije training en sprintkwalificatie kunnen dus zeker niet worden uitgesloten.

      Zaterdag: Op zaterdag wordt het weerbeeld iets gunstiger ingeschat, maar dat neemt niet weg dat er ook dan gedurende de hele dag neerslag kan vallen, naar verwachting zo'n zes millimeter. De kans op een bui op zaterdag is dan ook 90 procent. De vraag is echter wanneer deze buien vallen. Ze zouden de Formule 1 kunnen ontregelen, maar ook tijdens een van de supportklassen kunnen opduiken, iets wat dit seizoen al vaker is gebeurd.

      Zondag: De zondag is volgens de huidige verwachtingen de droogste dag van het weekend, maar de kans op een bui in de middag is er wel. Er zal gedurende de dag minder regen vallen, zo'n 3 millimeter, en de kans op neerslag is met 75 procent wat kleiner. Toch is er niets verraderlijker dan het weer, zeker in een plaats als Zandvoort, die aan de Noordzee ligt en zomaar verrast kan worden door een plotselinge buienwolk.

      De temperaturen tijdens het weekend zijn aangenaam tot fris, met maximumtemperaturen van 19 graden op vrijdag, 20 graden op zaterdag en 21 graden op zondag. Er zal een matige tot krachtige wind staan, windkracht 4, die vooral vochtige lucht vanuit het westen richting het circuit zal blazen.

      • + 0
      • 17 aug 2026 - 10:45
  • Joeppp

    Posts: 8.762

    Leuk dat RedBull is geariveerd maar er zijn nog een paar 100 trucks die gisteren stonden te wachten om het circuit op te kunnen. het
    is wel gaaf om het hele logistieke proces te zien. Zandvoort is een inniemini circuits dus buiten de poorten is er veel te zien omdat niet alles tegelijk naar binnen kan.

    • + 0
    • 17 aug 2026 - 11:29

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Sprint / Sprint startgrid

    12:00 - 13:00

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    12:00 - 13:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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Circuit de Catalunya - Wintertest

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WK standen 2026

Pos
Team
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1
Mercedes
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2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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